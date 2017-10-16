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Главная Лента новостей Двое барнаульцев погибли под колесами пьяного водителя Lexus

Двое барнаульцев погибли под колесами пьяного водителя Lexus

17.10.2017 11:59

16 октября вечером на улице Трактовой в Барнауле на большой скорости сбили двоих пешеходов. Оба пострадавших погибли на месте происшествия, информирует ГУ МВД по Алтайскому краю. При этом виновник аварии, будучи пьяным, говорил, что просто не заметил в сумерках «выскочивших» на дорогу горожан.

Сотрудники полиции предварительно установили, что пешеходов сбил 31-летний барнаулец за рулем автомобиля Lexus GS300. Мужчины действительно переходили проезжую часть в неустановленном месте вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Один из них от полученных травм скончался сразу, второго — пытались реанимировать врачи «скорой помощи», - но безрезультатно. Известно, что погибшим было 46 и 27 лет.

В ходе проведения разбирательства правоохранители выяснили, что водитель Lexus не имеет права управления транспортным средством и был за рулем пьяным. В отношении него составили административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным права управления).

В свою очередь горожан больше возмутило не поведение виновника аварии, а отсутствие освещения на участке дороги, где случилось ДТП. Они утверждают, что на улице Трактовой расположено около пяти пешеходных переходов, которые не освещены. В связи с этим даже аккуратные участники движения якобы не застрахованы от вероятности сбить пешехода.

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Комментарий

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Комментариев 7
Иван

17.10.2017 12:38

Ул Георгия Исакова 114 детский сад нет ни разметки ни знака дети или пешеходный переход ,хотя с аллеи есть выделенная асфальтированная дорожка господа единоромы вам на заметку,а то асфальт уложили а обозначить детское учреждение забыли
Завсегдатай

17.10.2017 12:58

Мужчины действительно переходили проезжую часть в неустановленном месте вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.

На видео четко видно, что труп лежит метрах в 6-8 от знака по ходу движения. Как он там оказался? Очевидно гибель двух человек, в ходе проведения разбирательства правоохранители не выяснили?
Грусть

17.10.2017 14:02

Трактовая действительно стала очень опасной и для пешеходов и для водителей. После того, как там появились жилые кварталы, в вечернее время ходить и ездить там стало напряжно. Дорога обычно не загружена, автомобили разгоняются до 80 км/ч и более, плюс вечером там освещения практически ноль. А по поводу этой ситуации, то там, судя по видео, прям на пешеходном переходе сбил.
гость

17.10.2017 14:28

Очень печально и жаль всех участников данной трагедии.
барнаулец

17.10.2017 21:00

всех не жаль
гость

17.10.2017 21:26

Иду по Ленинскому проспекту и просто бесят висюльки- цветочки из разноцветных лампочек на столбах . Раньше на Новый год украшали, теперь круглогодично висит какая-то хрень и жрет муниципальное электричество. В это же время люди гибнут из-за того, что нет фонарей на Трактовой. На темной Кутузова погибла старушка...
yakepetrov

18.10.2017 01:13

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com