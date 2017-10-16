Двое барнаульцев погибли под колесами пьяного водителя Lexus

16 октября вечером на улице Трактовой в Барнауле на большой скорости сбили двоих пешеходов. Оба пострадавших погибли на месте происшествия, информирует ГУ МВД по Алтайскому краю. При этом виновник аварии, будучи пьяным, говорил, что просто не заметил в сумерках «выскочивших» на дорогу горожан.

Сотрудники полиции предварительно установили, что пешеходов сбил 31-летний барнаулец за рулем автомобиля Lexus GS300. Мужчины действительно переходили проезжую часть в неустановленном месте вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Один из них от полученных травм скончался сразу, второго — пытались реанимировать врачи «скорой помощи», - но безрезультатно. Известно, что погибшим было 46 и 27 лет.

В ходе проведения разбирательства правоохранители выяснили, что водитель Lexus не имеет права управления транспортным средством и был за рулем пьяным. В отношении него составили административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным права управления).

В свою очередь горожан больше возмутило не поведение виновника аварии, а отсутствие освещения на участке дороги, где случилось ДТП. Они утверждают, что на улице Трактовой расположено около пяти пешеходных переходов, которые не освещены. В связи с этим даже аккуратные участники движения якобы не застрахованы от вероятности сбить пешехода.