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Главная Лента новостей На Алтае пенсионер на Toyota насмерть сбил шедшего по дороге районного судью

На Алтае пенсионер на Toyota насмерть сбил шедшего по дороге районного судью

17.10.2017 13:30

В Усть-Коксинской районной больнице от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, умер судья районного суда Валерий Манатов. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая» (НГА).

ДТП произошло в Усть-Коксе поздно вечером 14 октября на улице Советской неподалеку от местного лесхоза. По данным источника НГА в правоохранительных органах, г-н Манатов шел по дороге, его сбила Toyota Corona, которой управлял 64-летний местный житель. В настоящее время ведется проверка обстоятельств происшествия.

По имеющимся данным, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, является бывшим начальником пожарной части в Усть-Коксе и экс-сотрудником РОВД. По сведениям издания «В Горном», на момент ДТП он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Валерий Манатов был назначен судьей районного суда 17 февраля 2009 года. Он рассматривал преимущественно уголовные дела, а последние два года был единственным судьей в районном суде по уголовным делам. Исполнял обязанности председателя районного суда.

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Комментарий

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Комментариев 6
111

17.10.2017 15:39

классика жанра,в Коксе нет фонарей,ослепила встречка деда и будь здоров судья,он же пешеход....судья-пешеход....
Диана Шурыгина

17.10.2017 17:39

Пи...ц деду
Не трогайте деда

17.10.2017 18:52

Что у него на лбу написано, что он судья? Или еще где?
Все смертные в этом мире. Хоть судья, хоть не судья.
Жалко как человека, хотя и врагов у него - скорее всего - не позавидуешь...
Человек

17.10.2017 21:49

почему местная прокуратура не решает вопросы с освещением? нет фонарей, кошмар, 21 век на дворе, вроде как. Хороший человек был. Жаль.
Ворошиловский стрелок

18.10.2017 01:08

Почаще бы этих бандитов в мантиях сбивали
yakepetrov

18.10.2017 01:21

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com