На Алтае пенсионер на Toyota насмерть сбил шедшего по дороге районного судью

17.10.2017 13:30
В Усть-Коксинской районной больнице от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, умер судья районного суда Валерий Манатов. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая» (НГА).
ДТП произошло в Усть-Коксе поздно вечером 14 октября на улице Советской неподалеку от местного лесхоза. По данным источника НГА в правоохранительных органах, г-н Манатов шел по дороге, его сбила Toyota Corona, которой управлял 64-летний местный житель. В настоящее время ведется проверка обстоятельств происшествия.
По имеющимся данным, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, является бывшим начальником пожарной части в Усть-Коксе и экс-сотрудником РОВД. По сведениям издания «В Горном», на момент ДТП он не находился в состоянии алкогольного опьянения.
Валерий Манатов был назначен судьей районного суда 17 февраля 2009 года. Он рассматривал преимущественно уголовные дела, а последние два года был единственным судьей в районном суде по уголовным делам. Исполнял обязанности председателя районного суда.
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