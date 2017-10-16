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Главная Лента новостей «Билайн» совершенствует сервис для малого и среднего бизнеса

«Билайн» совершенствует сервис для малого и среднего бизнеса

17.10.2017 16:30

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет обновления в инновационной платформе «Мобильное предприятие», позволяющие еще проще и эффективнее использовать все необходимые инструменты для управления компанией.

В новом релизе у пользователей появились возможности анализировать обращения по рекламным кампаниям в отдельно выделенном блоке, структурировать важную информацию, а обновленный принцип ранжирования позволит не «потеряться» самым актуальным обращениям.

Теперь важная для клиента информация структурирована в удобные блоки. Например, обращения по рекламным кампаниям по текущему этапу воронки группируются в статичные папки групп, а исходящие вызовы на номера клиентов будут фиксироваться в сделках по этим клиентам. Самую необходимую информацию можно увидеть по клику или поставить напоминание в задачи.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»:

Конкурентные рыночные предложения — это эффективный инструмент, но во многом успех зависит от энтузиазма, активности и искреннего желания помочь клиенту найти оптимальное решение его бизнес-задачам. Важно отметить, что целесообразность реализации тех или иных доработок на платформе прорабатывается в тесной коллаборации с нашими клиентами — пользователями продукта. Такой подход позволяет нам предлагать рынку действительно востребованные бизнесом услуги.

Также у платформы изменился фирменный стиль. Основой фирменного знака стал символ «плюс», решенный в двух фирменных цветах бренда. Он представляет собой две стрелки, сходящиеся к общему центру, что говорит об объединении различных сервисов в рамках одной платформы. Такой образ продукта поможет оператору яснее рассказывать будущим пользователям об особенностях своего предложения в различных рекламных и промо-форматах.

С момента запуска сервиса «Мобильное предприятие» c точки зрения динамики продаж в среднем заключается по 50-70 контрактов в день. «Билайн» стремится занять 40 % рынка сервисов онлайн-приложений для малого бизнеса в рамках долгосрочной стратегии.

Подробнее о продукте «Мобильное предприятие»: https://beeline.ru/b2b/

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