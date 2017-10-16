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Главная Лента новостей «Ростелеком» готов выступить партнером проекта «Умный город» в Алтайском крае

«Ростелеком» готов выступить партнером проекта «Умный город» в Алтайском крае

18.10.2017 10:54

«Ростелеком» на недавно прошедшем десятом алтайском региональном ИТ- Форуме в Барнауле рассказал о своем видении умного города, собственных разработках, а также заявил о готовности выступить консультантом и разработчиком интеграционной платформы «Умный город» по запросу региональной власти.

С 2015 года «Ростелеком» внедряет аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который является одной из составляющих проекта «Умный город». Отдельные направления АПК «Безопасный город» развиваются сегодня в 71 субъекте РФ, включая семь регионов Сибири.

Так, в начале текущего года в Горно-Алтайске «Ростелеком» за счет собственных инвестиций реализовал проект «Безопасные дороги» с установкой в регионе комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В Барнауле оператор дважды выигрывал конкурс администрации края на установку комплексов на наиболее оживленных перекрестках города. По данным ГИБДД Алтайского края, сегодня в местах установки камер не зарегистрировано ни одного случая со смертельным исходом, а количество нарушений в целом снизилось на 60 %.

В рамках АПК «Безопасный город» в сентябре текущего года в Республике Алтай введена в опытную эксплуатацию «Система 112» (система сбора информации для экстренного реагирования). В Алтайском крае, где существует опасность затопления, «Ростелеком» поэтапно создает комплексную систему экстренного оповещения населения (КСЭОН). Алтайский край стал первым Сибирским регионом, в котором оператор связи внедрил интеллектуальную транспортную систему: автоматический весогабаритный контроль транспортных средств. В ноябре 2016 года стационарный пункт весового и габаритного контроля был организован по заказу «Алтайавтодора» в Залесовском районе, на 80-м км автодороги «Алтай – Кузбасс». Сейчас Алтайский филиал «Ростелекома» ведет монтажно-строительные работы на участке автодороги Барнаул - Камень-на-Оби по организации второго такого пункта.

Кроме систем безопасности автотранспорта, Системы «112» и весогабартиного контроля, АПК «Безопасный город» позволяет производить мониторинг коммунальной инфраструктуры, экологической безопасности, обеспечивать правопорядок на улицах, предупреждать чрезвычайные ситуации и т.д. В сентябре Алтайский филиал «Ростелекома» приступил к реализации проекта «Умный дом» в Барнауле. Пилотный проект предполагает установку систем видеонаблюдения в жилых домах по заказу физических лиц.

Выступая на Алтайском ИТ-Форуме с презентацией «Инициативы «Ростелекома» при построении «Умных городов»» руководитель направления департамента прикладных проектов макрорегиона «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Алексей Гусев рассказал об актуальности темы умных городов, тенденциях развития таких городов, принципах и участниках управления ими, а также перспективах участия самого оператора в проекте: «Ростелеком» готов принять участие в создании глобальной распределенной многоуровневой системы «Умный город», обеспечив сбор, хранение полученных данных, отраслевую и кросс-отраслевую аналитику, прогнозирование развития ситуаций и поведения отдельных объектов физической инфраструктуры, технических систем и социальных конгломераций, а также города в целом. Наша компания готова оперативно и качественно разрабатывать и внедрять интегрированную систему «Умный город» для любого региона и муниципалитета за счет использования собственной ИКТ-экспертизы, огромного опыта управления интеграционными проектами, а также наличия мощной телекоммуникационной инфраструктуры».

По словам Алексея Гусева, «Ростелеком» может выступить интегратором в реализации таких направлений построения «Умного города», как автоматизация уличного освещения, тепловых пунктов и общедомовых приборов учета, «умный домофон» (система вызова «112») система подъездного домового видеонаблюдения (мониторинг оперативной ситуации), видеонаблюдение и организация Wi-Fi-зон в местах массового скопления людей, автоматизация парковок, система управления транспортной инфраструктурой (мониторинг состояния дорог), «умный транспорт» (система управления транспортом и оплатой проезда), цифровизация и поддержка систем управления имуществом и землепользованием, мониторинг экологического состояния город, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов и других элементов «умного» города.

Мировой опыт показывает, что экономический эффект за счет снижения потерь и эффективного использования ресурсов в уже действующем «умном» городе может достигать 70 %. Эффект от координации усилий всех участников управления «умным» городом – до 85 %. Социальная эффективность за счет роста удовлетворенности, активного вовлечения граждан в процесс управления «умным» городом может доходить до 80 %.

Справка:

«Умный город» – это инновационный город, который внедряет комплекс технических решений и организационных мероприятий, направленных на достижение максимально возможного в настоящее время качества управления ресурсами и предоставления услуг, в целях создания устойчивых благоприятных условий проживания и пребывания, деловой активности нынешнего и будущих поколений.

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Комментарий

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Комментариев 3
Serg1

18.10.2017 11:21

Я, как один из кастрюголовых скакунов на Майдане, выступаю за проект в вашем вонючем барниаполе!
От вони там, даже , мои друзья , овальныши мрут сотнями!
Переживающий

18.10.2017 12:47

Прочитали статью, решили узнать, что такое "умный город", думали вначале, что это прежде всего "умное правительство", но ошиблись…

Прочитали статью заместителя министра энергетики РФ А. Ю. Инюцина "Умные технологии становятся доступнее для городов" в журнале "Практика муниципального управления" за февраль 2017. https://minenergo.gov.ru/system/download-pdf/7195/69313

Из прочитанного, самое интересное:
Что включает проект "Умный город" – из статьи Инюцина:

"Энергетика - Внедрение интеллектуальных счетчиков электроэнергии с дистанционным снятием показаний….

Городское освещение - Использование светодиодов в городском освещении ….

Транспорт - переход на интеллектуальное управление светофорами, предоставление приоритета общественному транспорту, динамическое регулирование скорости транспорта, маршрутизацию для предотвращения пробок….

Безопасный город - обеспечения видеоохраны и технической безопасности в общественных местах (школах, медицинских учреждениях), управления объектами жилищно-коммунального хозяйства и другими …

Интернет вещей - Вопрос подключения к интернету органов власти, организаций и предприятий города …"

продолжение следует...



Переживающий

18.10.2017 12:51

продолжение

И самое главное из статьи Инюцина:

- "Сегодня региональные власти не имеют возможности выделять бюджетные средства на проекты smart city (так обозвали "умный город"). Поэтому механизмы господдержки … нужно закрепить на законодательном уровне. Чтобы появление умных городов стало реальностью, нужно внести изменения и дополнения в ряд законов…."

- "Проблемы финансирования
Практика показывает, что за внедрение умных технологий в городе платят:

– девелоперы–строители, реализующие проекты. Согла шением с муниципалитетом им должен быть обеспечен возврат средств;

– лица, владеющие технологиями и предлагающие свои услуги;

– городские власти в разных пропорциях в зависимости от наполняемости местных бюджетов;

– жители, если их убедить в эффективности технологии"

У меня вопрос, почему жители опять должны платить за то, что государство обязано выполнять за счет средств бюджета…. Когда же закончится этот беспредел…

Ну, а то, что Карлин подпишет соглашение с Ростелекомом, я не сомневаюсь, ведь в бюджете края нет средств для повышения зарплаты, а для всего прочего – всегда пожалуйста…. Тем более это "всего прочее" будут оплачивать жители края из своих скромных доходов…..