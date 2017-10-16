«Ростелеком» готов выступить партнером проекта «Умный город» в Алтайском крае

«Ростелеком» на недавно прошедшем десятом алтайском региональном ИТ- Форуме в Барнауле рассказал о своем видении умного города, собственных разработках, а также заявил о готовности выступить консультантом и разработчиком интеграционной платформы «Умный город» по запросу региональной власти.

С 2015 года «Ростелеком» внедряет аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который является одной из составляющих проекта «Умный город». Отдельные направления АПК «Безопасный город» развиваются сегодня в 71 субъекте РФ, включая семь регионов Сибири.

Так, в начале текущего года в Горно-Алтайске «Ростелеком» за счет собственных инвестиций реализовал проект «Безопасные дороги» с установкой в регионе комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В Барнауле оператор дважды выигрывал конкурс администрации края на установку комплексов на наиболее оживленных перекрестках города. По данным ГИБДД Алтайского края, сегодня в местах установки камер не зарегистрировано ни одного случая со смертельным исходом, а количество нарушений в целом снизилось на 60 %.

В рамках АПК «Безопасный город» в сентябре текущего года в Республике Алтай введена в опытную эксплуатацию «Система 112» (система сбора информации для экстренного реагирования). В Алтайском крае, где существует опасность затопления, «Ростелеком» поэтапно создает комплексную систему экстренного оповещения населения (КСЭОН). Алтайский край стал первым Сибирским регионом, в котором оператор связи внедрил интеллектуальную транспортную систему: автоматический весогабаритный контроль транспортных средств. В ноябре 2016 года стационарный пункт весового и габаритного контроля был организован по заказу «Алтайавтодора» в Залесовском районе, на 80-м км автодороги «Алтай – Кузбасс». Сейчас Алтайский филиал «Ростелекома» ведет монтажно-строительные работы на участке автодороги Барнаул - Камень-на-Оби по организации второго такого пункта.

Кроме систем безопасности автотранспорта, Системы «112» и весогабартиного контроля, АПК «Безопасный город» позволяет производить мониторинг коммунальной инфраструктуры, экологической безопасности, обеспечивать правопорядок на улицах, предупреждать чрезвычайные ситуации и т.д. В сентябре Алтайский филиал «Ростелекома» приступил к реализации проекта «Умный дом» в Барнауле. Пилотный проект предполагает установку систем видеонаблюдения в жилых домах по заказу физических лиц.

Выступая на Алтайском ИТ-Форуме с презентацией «Инициативы «Ростелекома» при построении «Умных городов»» руководитель направления департамента прикладных проектов макрорегиона «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Алексей Гусев рассказал об актуальности темы умных городов, тенденциях развития таких городов, принципах и участниках управления ими, а также перспективах участия самого оператора в проекте: «Ростелеком» готов принять участие в создании глобальной распределенной многоуровневой системы «Умный город», обеспечив сбор, хранение полученных данных, отраслевую и кросс-отраслевую аналитику, прогнозирование развития ситуаций и поведения отдельных объектов физической инфраструктуры, технических систем и социальных конгломераций, а также города в целом. Наша компания готова оперативно и качественно разрабатывать и внедрять интегрированную систему «Умный город» для любого региона и муниципалитета за счет использования собственной ИКТ-экспертизы, огромного опыта управления интеграционными проектами, а также наличия мощной телекоммуникационной инфраструктуры».

По словам Алексея Гусева, «Ростелеком» может выступить интегратором в реализации таких направлений построения «Умного города», как автоматизация уличного освещения, тепловых пунктов и общедомовых приборов учета, «умный домофон» (система вызова «112») система подъездного домового видеонаблюдения (мониторинг оперативной ситуации), видеонаблюдение и организация Wi-Fi-зон в местах массового скопления людей, автоматизация парковок, система управления транспортной инфраструктурой (мониторинг состояния дорог), «умный транспорт» (система управления транспортом и оплатой проезда), цифровизация и поддержка систем управления имуществом и землепользованием, мониторинг экологического состояния город, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов и других элементов «умного» города.

Мировой опыт показывает, что экономический эффект за счет снижения потерь и эффективного использования ресурсов в уже действующем «умном» городе может достигать 70 %. Эффект от координации усилий всех участников управления «умным» городом – до 85 %. Социальная эффективность за счет роста удовлетворенности, активного вовлечения граждан в процесс управления «умным» городом может доходить до 80 %.