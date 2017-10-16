После выхода в Барнаул «Пятерочка» запустила крупный распределительный центр в Сибири

12 октября, через две недели после открытия первых магазинов «Пятерочка» в Барнауле, торговая сеть запустила под городом Обь в Новосибирской области крупный распределительный центр (РЦ), который снабжает товарами все универсамы сети в Сибири.

Развитие собственной логистики должно стать основой для быстрого и качественного развития ритейлера в новом макрорегионе присутствия, рассказала ИА «Банкфакс» гендиректор федеральной торговой сети «Пятерочка» Ольга Наумова.

Логистический комплекс «Новосибирск» площадью 17 тысяч кв. м с численностью персонала в 190 человек будет обеспечивать поставки товаров во все магазины «Пятерочка» в Кемеровской, Новосибирской, Омской областях и Алтайском крае (на 30 сентября 2017 года в этих регионах работает 186 универсамов). Он стал 37-м в России и первым в Сибири. Сейчас здесь еженедельно обрабатывается около 150 тонн продукции.

Площадка выбрана таким образом, чтобы объект оказался в центре Сибирского дивизиона. Распределительный центр состоит из нескольких цехов, в каждом из которых поддерживается температура для хранения определенных видов продукции — от фруктов и овощей до сухих снеков. По заявлению представителей X5 Retail Group, запуск позволит поддерживать свежесть и доступность товаров, сократить затраты на перевозки и плечо доставки до конечных точек продаж.

По словам Ольги Наумовой, в части доставки до магазинов в сибирском макрорегионе сейчас долю примерно в 20 % занимают локальные перевозчики. «Для нас логистика — это кровеносная система бизнеса. Важно, чтобы во всех магазинах «Пятерочка» была ежедневная доступность и свежесть товаров. Обеспечить покупателей локальным ассортиментом коротких сроков годности мы можем только через такие РЦ», — сказала г-жа Наумова.

В распределительном центре внедрены цифровые технологии, планируется, что в ближайшем будущем торговая сеть «Пятерочка» начнет тестировать новые подходы к автоматизации. Уже сейчас на РЦ почти не используется бумажный документооборот, для полок и групп товаров внедрены адресные ячейки на основе штрих-кодов, у каждого работника есть гарнитура с микрофоном, через которую они получают указания по формированию заказов для отправления в магазины. По мнению Ольги Наумовой, трендом является диджитализация и роботизация.

Ольга Наумова, гендиректор торговой сети «Пятерочка»: Появляются новые системы управления складом, технологии, которые на первый взгляд не видны, но они очень важны. Оптимизация систем хранения, пикинга, роботизация... Все это дает сетям преимущества по себестоимости, но, в конечном счете, обеспечивают качество поставки. Каждый новый РЦ мы открываем с новым IT, с новыми технологиями. Мир идет вперед, мы постоянно пилотируем новые идеи, как только они дают экономический эффект, мы их внедряем.

Сейчас логистический центр обрабатывает продукцию примерно 400 поставщиков, из них около 130 — сибирских, 23 базируются в Алтайском крае. Несмотря на то, что первые магазины сети в Барнауле открылись в сентябре, алтайские товары представлены в «Пятерочке» с момента запуска первых точек в Сибири. «Если в Новосибирске, Кемерово и других городах любят алтайскую продукцию, то она будет у нас на полках. В Алтайском крае объективно есть очень сильные производители. Точно так же, как, к примеру, как омские поставщики, которые со своей колбасной продукцией вышли далеко за пределы региона. У нас есть случаи, когда в сеть приходили локальные производители и расширялись, становясь игроками федерального масштаба», — объяснила гендиректор ТС «Пятерочки».

Ожидается, что к концу года в дивизионе будет открыто еще около 100 новых торговых точек. «Магазины открываются, раскручиваются, люди к ним привыкают. У нас нет многолетней лояльности, как у других. Не говоря о том, что много лет назад у «Пятерочки» в Сибири был неудачный эксперимент с франшизой. Испортить впечатление — дело пяти минут, а чтобы изменить его, нужно много времени. Сейчас наша задача — дать покупателям понять, что нынешняя «Пятерочка» — совсем другие магазины, чем были здесь раньше», — рассказала гендиректор торговой сети «Пятерочка».

«С точки зрения стратегии развития наша логика — открытие торговых точек в радиусе 500 м от компактного проживания людей. Мы считаем, что даже в населенных пунктах, где проживают около 5 тысяч жителей, должен быть магазин «Пятерочка». Исходя из этого сеть и развивается в Сибири», — заявила г-жа Наумова.