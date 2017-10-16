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Главная Лента новостей Глава администрации Поспелихинского района перешел на «новую» должность

Глава администрации Поспелихинского района перешел на «новую» должность

18.10.2017 08:32

Игорь Башмаков
Игорь Башмаков

17 октября в Поспелихинском районе Алтайского края состоялась сессия районного Совета народных депутатов, на которой избрали главу района. Как сообщает пресс-служба алтайского правительства, им стал 43-летний Игорь Башмаков.

Согласно источнику, по итогам проведенного конкурса г-на Башмакова депутаты избрали единогласно. Осуществлять свои полномочия избранный глава будет на постоянной основе в течение пяти лет. Известно, что он является уроженцем Поспелихинского района, женат, воспитывает троих сыновей.

До вступления в новую должность Игорь Башмаков работал главой администрации Поспелихинского района. Трудовую деятельность он начал в 1996 году, когда его приняли в СПК «Знамя Родины» в качестве наладчика-механика, а в 2001 году - назначили инженером по технической безопасности. Сотрудником районной администрации г-н Башмаков стал через семь лет, он пришел на главную должность муниципальной службы начальником отдела по труду администрации Поспелихинского района. В 2012 году его перевели на должность замглавы администрации Поспелихинского района, председателем комитета по аграрной политике и природопользованию. Спустя еще два года, оставаясь заместителем главы администрации Поспелихинского района, он стал начальником Управления сельского хозяйства.

15 июля 2015 года на сессии Поспелихинского районного Совета депутатов по итогам проведенного голосования Игоря Башмакова назначили главой администрации Поспелихинского района. Контракт с ним заключали до сентября 2017 года.

Фото: правительство Алтайского края

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Комментарий

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Комментариев 2
Интересуюсь

18.10.2017 09:30

...он стал начальником Управления сельского хозяйства...

А у этого "г-на" какой диплом? Красный или зелёный? Синий баколавровский шас можно купить на любом толчке, любому безработному, взяв кредит.
замечаю

18.10.2017 11:02

Гражданин редактор сайта, ну что за любовь лепить кавычки в заголовках к месту и не к месту.