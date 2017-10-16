«Билайн» предлагает получить красивый номер в подарок

С октября во всех собственных офисах продаж и обслуживания «Билайн» на территории Сахалина действует акция «Бронзовый номер в подарок». Бронзовый номер состоит из простых и созвучных сочетаний цифр. Он позволит вам и вашим знакомым быстро запомнить комбинацию.

Получить красивый номер просто. Клиенту необходимо прийти в офис продаж и приобрести один из тарифных планов: «Все 2», «Все 3», «Все 4», Все 5».

При подключении абоненту предложат выбрать «Бронзовый» номер в подарок. Для участия в акции необходимо будет сразу же пополнить баланс на сумму не менее 200 рублей. Эти деньги будут зачислены на абонентский счет.

Кроме того, есть возможность заказать «красивый» номер онлайн. На официальном сайте представлены золотые, серебряные и бронзовые номера «Билайн». К услугам пользователей — удобный алгоритм, который отбирает подходящие номера по разным параметрам.

Акция продлится до 31 декабря 2017 года. Стоимость услуги без акции составляет 1 тысячу рублей.

*Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции. Количество номеров участвующих в акции ограничено. Акция действует с 4.10.2017 по 31.12.2017, о подробностях акции можно узнать в офисах продаж «Билайн» и на сайте beeline.ru.