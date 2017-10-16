×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Кубики для фронтовиков

9 |
Есть мнение
Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич: «Сравнивать меня с Людмилой Зубович пока можно только по прическе»
22
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

210

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийчане не поддержали изменение в маршруте № 55
Юные инженеры и исследователи получили заслуженные награды в Барнауле
Cвязь LTE пришла во все города Алтайского края: что и для кого?
«УЛИЦЫ СТОЛИЦЫ»: НОВЫЕ ИМЕНА-3


Резонанс
Темы недели
Стало известно, кто возглавил крупнейшую алтайскую больницу вместо Валерия Елыкомова
85 |
Казаки вызвали спикера Алтайского Заксобрания на подмогу в «штурме» Барнаульского элеватора
38 |
В блогах
Олег Боронин

16.10.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Время как волчица

14
Владислав Вакаев

11.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Приближается дата весьма значимого для многих жителей Алтайского края юбилея...

44
Александр Карлин

10.10.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Не рубите сгоряча

27
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей «Билайн» предлагает получить красивый номер в подарок

«Билайн» предлагает получить красивый номер в подарок

18.10.2017 12:57

С октября во всех собственных офисах продаж и обслуживания «Билайн» на территории Сахалина действует акция «Бронзовый номер в подарок». Бронзовый номер состоит из простых и созвучных сочетаний цифр. Он позволит вам и вашим знакомым быстро запомнить комбинацию.

Получить красивый номер просто. Клиенту необходимо прийти в офис продаж и приобрести один из тарифных планов: «Все 2», «Все 3», «Все 4», Все 5».

При подключении абоненту предложат выбрать «Бронзовый» номер в подарок. Для участия в акции необходимо будет сразу же пополнить баланс на сумму не менее 200 рублей. Эти деньги будут зачислены на абонентский счет.

Кроме того, есть возможность заказать «красивый» номер онлайн. На официальном сайте представлены золотые, серебряные и бронзовые номера «Билайн». К услугам пользователей — удобный алгоритм, который отбирает подходящие номера по разным параметрам.

Акция продлится до 31 декабря 2017 года. Стоимость услуги без акции составляет 1 тысячу рублей.  

*Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции. Количество номеров участвующих в акции ограничено. Акция действует с 4.10.2017 по 31.12.2017, о подробностях акции можно узнать в офисах продаж «Билайн» и на сайте beeline.ru.

На правах рекламы

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
Чучмек

18.10.2017 13:23

Для чего нам знать об акциях Билайна на Сахалине?
гость

18.10.2017 13:38

С октября во всех собственных офисах продаж и обслуживания «Билайн» на территории Сахалина??? действует акция «Бронзовый номер в подарок». ??????
СКунс

18.10.2017 14:20

Ключевое здесь - БИ ЛАЙН.
Реклама компании на Банкфакс-е. Ничего боле...
Алёна

18.10.2017 15:13

Размещая рекламу, сильно не парились - все одно-никто читать не будет....