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Главная Лента новостей Грузовик «разобрал» иномарку в страшной аварии на «Чуйском тракте»

Грузовик «разобрал» иномарку в страшной аварии на «Чуйском тракте»

18.10.2017 12:33

Пострадавшая иномарка на эвакуаторе
Пострадавшая иномарка на эвакуаторе

18 октября утром «Чуйский тракт» в направлении Горного Алтая оказался перекрыт из-за двух серьезных аварий, которые произошли в нескольких км друг от друга. Все участники ДТП остались живы, однако транспортные средства эвакуатору пришлось собирать на проезжей части буквально по частям. Информация об этом опубликована в группе «Инцидент Бийск» «ВКонтакте».

Одно из дорожно-транспортных происшествий случилось около 7:30. На четырехполосной дороге столкнули два легковых авто, двигавшиеся в попутном направлении. От удара машины разбросало на расстояние около 30-40 м. Автомобили получили серьезные повреждения. Вторая авария произошла чуть позже в нескольких километрах от предыдущей. Пьяный водитель иномарки не справился с управлением и на скорости въехал в грузовой автомобиль. Многотонник буквально смял легковое авто — оно рассыпалось на мелкие детали. Между тем находившегося под хмелем автомобилиста извлекли из груды металла живым. Его увезли в реанимацию врачи «скорой помощи». В результате обоих ДТП «Чуйский тракт» на несколько часов превратился в одну большую «пробку». Позже движение возобновили.

Фото: «Инцидент Бийск» «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 2
пчеловлод

18.10.2017 13:29

Одна из иномарок называется ВАЗ 2112!!!
Макс

18.10.2017 14:56

Ну да на фото ваз 2112, какая иномарка то?