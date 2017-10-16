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Главная Лента новостей Не давай и не бери: сотрудники алтайского УФСИН попросили своих детей изобразить борьбу с коррупцией

Не давай и не бери: сотрудники алтайского УФСИН попросили своих детей изобразить борьбу с коррупцией

18.10.2017 14:30

Иван Лаптев заставил задуматься о последствиях взяточничества
Иван Лаптев заставил задуматься о последствиях взяточничества

УФСИН по Алтайскому краю подвело итоги конкурса стихов и рисунков антикоррупционной направленности, в котором приняли участие несколько десятков детей сотрудников уголовно-исполнительной системы региона. Представления школьников о казнокрадах, удовлетворившие жюри, представлены в сообщении ведомства.

По мнению Юлии Ащеуловой, взятки дают злые силы в иностранной валюте, а Фемида все же пытается снять символизирующую беспристрастие повязку
По мнению Юлии Ащеуловой, взятки дают злые силы в иностранной валюте, а Фемида все же пытается снять символизирующую беспристрастие повязку

Работы детей сотрудников УФСИН оценивала специальная комиссия, в которую вошли специалисты отделов и служб аппарата ведомства. Возглавил жюри заместитель начальника УФСИН подполковник внутренней службы Олег Кытманов. То есть, фактически комиссия оценивала конкурсные работы детей своих же подчиненных и коллег. Как такой подход соотносится с антикоррупционной тематикой и были ли приняты меры против злоупотреблений, возможность которых очевидна, — не поясняется.

Работы оценивались в двух возрастных категориях: от 8 до 12 лет и от 13 до 17 лет. Основными критериями были оригинальность идеи, самостоятельность ребенка и степень выразительности. Список результатов представлен таким образом, что после имени победителя стоит название исправительного учреждения или следственного изолятора — вероятно, это указывает на то, где работают родители лауреатов. «В младшей категории первое место занял Денис Рякшин (ЛИУ-8), второе место — Елизавета Исаева (СИЗО-1), третье — Юлия Ащеулова (УИИ). Среди участников от 13 до 17 лет первое место заняла работа Ивана Лаптева (СИЗО-1). Анастасия Кочугова (ЛИУ-1) стала второй, третье место досталось Ольге Боклыковой (СИЗО-2)», — указано в сообщении.

Юлия Боклыкова изобразила неотвратимость наказания
Юлия Боклыкова изобразила неотвратимость наказания

На представленных изображениях жизнь коррупционеров чаще представлена в варианте «до» и «после» получения взятки. На работе победителя Ивана Лаптева изображена «квартира честного человека» со скромным убранством, исполненная в ярких тонах, и в противовес ей бесцветная «квартира коррупционера», очевидно, по замыслу представляющая собой камеру в колонии. Также характерна работа Юлии Ащеуловой, на которой с одной стороны черт предлагает уже одетому в арестантскую робу сотруднику правоохранительных органов доллары, а с другой — Фемида, почему-то снявшая символизирующую беспристрастие повязку с одного глаза, пристально сморит на зрителя из-за плеча главного героя. Отметим, что детали каждой работы можно изучать довольно долго.

Победителей и призеров конкурса наградили дипломами и сертификатами в детские магазины. Их работы примут участие в финальном этапе, который пройдет во ФСИН России в ближайшие недели.

Отметим, что ведомство в прошлом уже сталкивалось с коррупционными скандалами. Так, как сообщали «Известия», в 2010—2012 годах ФСИН закупила интегрированные системы безопасности на сумму 1,2 млрд рублей. Закупка была произведена по завышенной цене, деньги обналичены и выведены за рубеж через фирмы-однодневки. Купленное оборудование оказалось непригодным для использования: из 17 закупленных комплексов в эксплуатацию удалось запустить только два. В ноябре 2012 года федеральное казенное учреждение «Центральный узел связи» ФСИН России закупило через систему госзаказов 26 комплектов iPhone на общую сумму 689 тысяч рублей. По информации газеты «РБК daily», на покупку потрачено почти на 200 тысяч рублей больше, чем можно было бы, закупив аналогичную продукцию по ценам интернет-магазинов. Кроме того, к iPhone имеются претензии по конфиденциальности данных, а приобретающее их ведомство как раз отвечает за защиту информации от технической разведки и от ее утечки по техническим каналам связи.

В середине сентября в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения). Скандал связан со строительством следственного изолятора в Петербурге «Кресты-2». Еще 19 марта был арестован владелец и бывший генеральный директор «Генеральной строительной корпорации» Виктор Кудрин по подозрению в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство СИЗО «Кресты-2». По версии следкома, он похитил более 56 млн рублей в рамках госконтракта с ФСИН. Тогда же был арестован замглавы питерского УФСИН Сергей Мойсеенко, который курировал стройку. «Гражданина начальника» подозревают в покушении на убийство подчиненного — подполковника Николая Чернова, сообщает «Лента.ру».

Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю


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Комментарий

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Комментариев 1
Алёна

18.10.2017 15:19

интересно, дети о Сердюкове и Васильевой слышали? Как бы они изобразили их жизнь после получения взятки?