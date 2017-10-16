Притяженья больше нет: барнаульскую остановку избавили от аварийного магнетизма

18 октября бригада ДЭУ Индустриального района МБУ «Автодорстрой» занялась переносом остановки общественного транспорта «Аптека», расположенной напротив дома № 29 по улице Солнечная Поляна. Как заявили чиновники, такая необходимость возникла для повышения уровня безопасности дорожного движения на данном участке дороги.

Городские власти пояснили, что прежде остановочные павильоны располагались друг напротив друга, а пешеходный переход находился в опасной близости к остановке автобусов. Общественный транспорт тормозил на проезжей части, закрывая обзор автомобилистам и пешеходам. Теперь же остановку на нечетной стороне улицы Солнечная Поляна перенесут на 50 м в сторону улицы Георгия Исакова. Возле нее обустроят специальный заездной карман для автобусов. Здесь уже заасфальтировали остановочную площадку и тротуары к ней, а также установили бордюрный камень.

При этом на четной стороне улицы остановку решили оставить на прежнем месте, но сдвинуть ее на 3 м вглубь от проезжей части. Здесь также появится карман. Остановки планируют оборудовать новыми павильонами, возле пешеходного перехода установят знаки и нанесут свежую дорожную разметку.

Отметим, что остановка «Аптека» на улице Солнечная Поляна в Барнауле действительно не раз становилась местом серьезных аварий. Так, 2 марта прошлого года водитель Toyota Vista насмерть сбил там двоих мужчин. Как утверждали свидетели ДТП, 77-летний пенсионер попросил прохожего перевести его через дорогу в неположенном месте, в это время по проезжей части на высокой скорости двигался водитель Toyota Vista. Он сбил пешеходов, которых, по версии очевидцев, отбросило на 100 м. Оба мужчины погибли на месте происшествия.

Резонансной также стала авария возле остановки «Аптека» зимой 2014 года. Молодая женщина за рулем автомобиля Suzuki Alto вовремя не снизила скорость и въехала в притормозивший у остановки пассажирский автобус Mercedes-Benz. В результате аварии автобус загорелся. Пассажиров удалось быстро эвакуировать, однако многие из них были травмированы. Сама автоледи в тяжелом состоянии оказалась в больнице.