×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Кубики для фронтовиков

9 |
Есть мнение
Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич: «Сравнивать меня с Людмилой Зубович пока можно только по прическе»
22
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

213

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Алтайский сенатор требует ужесточения закона по отношению к «природным вандалам»
Алтайский сенатор выступил против наскальных надписей туристов
Дотянуться до небес
Программа доступной среды в Барнауле не доступна тем, кто действительно в ней нуждается


Резонанс
Темы недели
Стало известно, кто возглавил крупнейшую алтайскую больницу вместо Валерия Елыкомова
86 |
Казаки вызвали спикера Алтайского Заксобрания на подмогу в «штурме» Барнаульского элеватора
40 |
В блогах
Олег Боронин

16.10.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Время как волчица

14
Владислав Вакаев

11.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Приближается дата весьма значимого для многих жителей Алтайского края юбилея...

44
Александр Карлин

10.10.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Не рубите сгоряча

28
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей «Ростелеком» предложил гигабит скорости геймерам на Всероссийском фестивале науки Алтая - 2017

«Ростелеком» предложил гигабит скорости геймерам на Всероссийском фестивале науки Алтая - 2017

19.10.2017 09:53

«Ростелеком» выступил техническим партнером Всероссийского фестиваля науки «Nauka плюс», который проходил 13-15 октября в Барнауле, и предложил участникам фестиваля протестировать скоростной Интернет на стенд-площадке оператора.

Ежегодный Всероссийский фестиваль науки является одним из масштабных социальных проектов в России в области популяризации науки и привлечения талантливой молодежи, имеет статус Всероссийского и поддерживается Министерством образования и науки. Алтайский край присоединился к фестивалю в 2010 году. В 2017-м основной темой научного мероприятия, собравшего около 5 тысяч участников, стало понятие Big Data (большие данные), объединяющее науку и телекоммуникации в поиске и реализации новых технологий управления огромными объемами информации.

Для организации торжественного открытия и работы выставочных экспозиций фестиваля «Ростелеком» развернул по всему периметру здания Алтайского краевого театра драмы услугу Wi-Fi Hotspot с пропускной способностью канала до 150 Мбит/с. А для того, чтобы показать высокие качественные характеристики оптического Интернета – хорошую скорость, низкий пинг – на стенде оператора была организована зона развлечений для геймеров. С помощью установленных ноутбуков, а также мобильных устройств все желающие могли сыграть в танки (World of Tanks), Dota, гонки, головоломки, попытаться выиграть любую игру у представителей «Ростелекома» и получить за это хороший приз. Также, удобно расположившись на мягких пуфах перед большим монитором, можно было «подуэлить» в интерактивный футбол.

В течение дня технические специалисты проводили замеры скорости в гейм-зоне. По данным спидтеста средняя скорость составила 924 Мбит/с. В первый день работы фестиваля в хорошем качестве Интернета в игровой зоне компании убедились около сотни игроков из числа учащихся колледжей и студентов вузов, а также более тысячи зрителей.

Участники игр получили в подарок от оператора фирменные рюкзаки, ручки, оптические мыши, конфеты и другую сувенирную продукцию. Гостями демо-зоны стали губернатор Алтайского края Александр Карлин и призер чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне Сергей Шубенков. Сергей Шубенков не только наблюдал за геймерами, но и вызвался сыграть в головоломки, победил в итоге соперника.

Приятным событием для посетителей игровой зоны «Ростелекома» стал интерактивный робот «Макс», который прибыл на фестиваль из Новосибирска. Макс активно общался с аудиторией, делился знаниями об Интернете и телеком-услугах, охотно позировал на камеры, живо реагировал на просьбы, вызывая улыбки и восторг собравшихся.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0