«Ростелеком» предложил гигабит скорости геймерам на Всероссийском фестивале науки Алтая - 2017

«Ростелеком» выступил техническим партнером Всероссийского фестиваля науки «Nauka плюс», который проходил 13-15 октября в Барнауле, и предложил участникам фестиваля протестировать скоростной Интернет на стенд-площадке оператора.

Ежегодный Всероссийский фестиваль науки является одним из масштабных социальных проектов в России в области популяризации науки и привлечения талантливой молодежи, имеет статус Всероссийского и поддерживается Министерством образования и науки. Алтайский край присоединился к фестивалю в 2010 году. В 2017-м основной темой научного мероприятия, собравшего около 5 тысяч участников, стало понятие Big Data (большие данные), объединяющее науку и телекоммуникации в поиске и реализации новых технологий управления огромными объемами информации.

Для организации торжественного открытия и работы выставочных экспозиций фестиваля «Ростелеком» развернул по всему периметру здания Алтайского краевого театра драмы услугу Wi-Fi Hotspot с пропускной способностью канала до 150 Мбит/с. А для того, чтобы показать высокие качественные характеристики оптического Интернета – хорошую скорость, низкий пинг – на стенде оператора была организована зона развлечений для геймеров. С помощью установленных ноутбуков, а также мобильных устройств все желающие могли сыграть в танки (World of Tanks), Dota, гонки, головоломки, попытаться выиграть любую игру у представителей «Ростелекома» и получить за это хороший приз. Также, удобно расположившись на мягких пуфах перед большим монитором, можно было «подуэлить» в интерактивный футбол.

В течение дня технические специалисты проводили замеры скорости в гейм-зоне. По данным спидтеста средняя скорость составила 924 Мбит/с. В первый день работы фестиваля в хорошем качестве Интернета в игровой зоне компании убедились около сотни игроков из числа учащихся колледжей и студентов вузов, а также более тысячи зрителей.

Участники игр получили в подарок от оператора фирменные рюкзаки, ручки, оптические мыши, конфеты и другую сувенирную продукцию. Гостями демо-зоны стали губернатор Алтайского края Александр Карлин и призер чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне Сергей Шубенков. Сергей Шубенков не только наблюдал за геймерами, но и вызвался сыграть в головоломки, победил в итоге соперника.

Приятным событием для посетителей игровой зоны «Ростелекома» стал интерактивный робот «Макс», который прибыл на фестиваль из Новосибирска. Макс активно общался с аудиторией, делился знаниями об Интернете и телеком-услугах, охотно позировал на камеры, живо реагировал на просьбы, вызывая улыбки и восторг собравшихся.