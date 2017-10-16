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Главная Лента новостей Полиция нашла «залежи» наркотиков у здания Парламентского центра Алтайского края

Полиция нашла «залежи» наркотиков у здания Парламентского центра Алтайского края

19.10.2017 09:18

Сотрудники вневедомственной охраны задержали у здания парламентского центра в Барнауле двух молодых людей, которые средь бела дня делали закладки синтетических наркотиков. Задержанные пояснили, что уже успели разложить по окрестностям 15 упаковок с психоактивными веществами, сообщают «Наши новости».

Молодые люди днем 18 октября делали закладки наркотиков рядом со зданием АКЗС, ведомственной поликлиникой полиции и на детской площадке. Парней спугнул патрульный автомобиль, увидев который, злоумышленники попытались скрыться и избавиться от запрещенных веществ. Но сотрудники Росгвардии все же задержали подозрительных людей. «Пояснили, что при себе у них находится 15 закладок весом по 0,3 г синтетического происхождения, а 15 уже успели разложить», - пояснил журналистам телеканала старший полицейский вневедомственной охраны по Барнаулу Александр Гриднев.

Следственно-оперативная группа полиции сразу изъяла закладки. Общий вес обнаруженного синтетического наркотика составил больше 2,5 г, что является крупным размером. По данному факту сейчас проводится проверка, в ближайшее время можно ожидать возбуждения уголовного дела.

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Комментарий

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Комментариев 11
Сергей

19.10.2017 09:40

Хорошо бы этих гадов всех выловить и заставить съесть то что они распространяют, ещё твари на детские площадки лезут
Телик глазик

19.10.2017 09:54

Палицаи росгвардейцы фтык дисциплинарный огребут стопудово...за свою бдительность.
Ибо с этой площадки,несомненно, крутой "арендной", кто-то бабки солидные рубил для чёрного нала, во имя несомненного успеха в выборном процессе. Цыганские бароны, к примеру, в этой системе неприкосновенны. Искитимские трагические авторитетные криминальные и сутяжнические разборки, ещё десятка лет назад, остаются до сей поры красноречивыми.
Дипутат

19.10.2017 10:18

Это для нас закладывали!
09:54

19.10.2017 10:20

Ты давай херню не собирай, а то в кумчасть вызовут. Пол помой шнырь отрядный. Сидит там ,строчит с..ка лагерная
(;

19.10.2017 10:22

Так вот, что в АКЗС курят
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

19.10.2017 10:37

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго
...средь бела дня делали закладки синтетических наркотиков...
в Славгороде средь бела дня открыто торгуют спайсами, патрули проезжают мимо и делают вид, что ....просто.... лица среднеазиатской внешности 25-30лет /получившие гражданство РФ/ просто разговаривают со школьниками 12-16 лет ч/з рукопожатие?
Вопрос - о чём они разговаривают, неужели вербуют подрастающих спящих ИГиловнцев, а это уже прерогатива ФСБ!
Поэтому не удивлюсь, если в АКЗС в т.ч. и среди депутатов тоже есть спящие ИГиловцы.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
Ага... ты уже мыл?))))

19.10.2017 11:26

09:54 писал(а):
шнырь отрядный.
ru.банок

19.10.2017 11:28

Именно по этому, активисты в Новосибе и моём Бердске, каждое утро с баллончиками закрашивают их рекламу , типо -su....., miks!
Шнырю 11:26

19.10.2017 11:43

Я при должности и при погонах, а пол помыть есть ты.
А ты их, погоны, на "ночь" не отстёгиваешь?

19.10.2017 11:55

Шнырю 11:26 писал(а):
при погонах,
Шнырь тулупу в погонах

19.10.2017 12:02

Понятно, что ты в погонах, и масть легла тебе спать с открытыми глазами.