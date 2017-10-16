Полиция нашла «залежи» наркотиков у здания Парламентского центра Алтайского края

Сотрудники вневедомственной охраны задержали у здания парламентского центра в Барнауле двух молодых людей, которые средь бела дня делали закладки синтетических наркотиков. Задержанные пояснили, что уже успели разложить по окрестностям 15 упаковок с психоактивными веществами, сообщают «Наши новости».

Молодые люди днем 18 октября делали закладки наркотиков рядом со зданием АКЗС, ведомственной поликлиникой полиции и на детской площадке. Парней спугнул патрульный автомобиль, увидев который, злоумышленники попытались скрыться и избавиться от запрещенных веществ. Но сотрудники Росгвардии все же задержали подозрительных людей. «Пояснили, что при себе у них находится 15 закладок весом по 0,3 г синтетического происхождения, а 15 уже успели разложить», - пояснил журналистам телеканала старший полицейский вневедомственной охраны по Барнаулу Александр Гриднев.

Следственно-оперативная группа полиции сразу изъяла закладки. Общий вес обнаруженного синтетического наркотика составил больше 2,5 г, что является крупным размером. По данному факту сейчас проводится проверка, в ближайшее время можно ожидать возбуждения уголовного дела.