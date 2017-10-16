Полиция нашла «залежи» наркотиков у здания Парламентского центра Алтайского края

19.10.2017 09:18
Сотрудники вневедомственной охраны задержали у здания парламентского центра в Барнауле двух молодых людей, которые средь бела дня делали закладки синтетических наркотиков. Задержанные пояснили, что уже успели разложить по окрестностям 15 упаковок с психоактивными веществами, сообщают «Наши новости».
Молодые люди днем 18 октября делали закладки наркотиков рядом со зданием АКЗС, ведомственной поликлиникой полиции и на детской площадке. Парней спугнул патрульный автомобиль, увидев который, злоумышленники попытались скрыться и избавиться от запрещенных веществ. Но сотрудники Росгвардии все же задержали подозрительных людей. «Пояснили, что при себе у них находится 15 закладок весом по 0,3 г синтетического происхождения, а 15 уже успели разложить», - пояснил журналистам телеканала старший полицейский вневедомственной охраны по Барнаулу Александр Гриднев.
Следственно-оперативная группа полиции сразу изъяла закладки. Общий вес обнаруженного синтетического наркотика составил больше 2,5 г, что является крупным размером. По данному факту сейчас проводится проверка, в ближайшее время можно ожидать возбуждения уголовного дела.
19.10.2017 09:40
19.10.2017 09:54
Ибо с этой площадки,несомненно, крутой "арендной", кто-то бабки солидные рубил для чёрного нала, во имя несомненного успеха в выборном процессе. Цыганские бароны, к примеру, в этой системе неприкосновенны. Искитимские трагические авторитетные криминальные и сутяжнические разборки, ещё десятка лет назад, остаются до сей поры красноречивыми.
19.10.2017 10:18
19.10.2017 10:20
19.10.2017 10:22
19.10.2017 10:37
...средь бела дня делали закладки синтетических наркотиков...
в Славгороде средь бела дня открыто торгуют спайсами, патрули проезжают мимо и делают вид, что ....просто.... лица среднеазиатской внешности 25-30лет /получившие гражданство РФ/ просто разговаривают со школьниками 12-16 лет ч/з рукопожатие?
Вопрос - о чём они разговаривают, неужели вербуют подрастающих спящих ИГиловнцев, а это уже прерогатива ФСБ!
Поэтому не удивлюсь, если в АКЗС в т.ч. и среди депутатов тоже есть спящие ИГиловцы.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
19.10.2017 11:26
19.10.2017 11:28
19.10.2017 11:43
19.10.2017 11:55
19.10.2017 12:02