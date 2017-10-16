Перевернувшийся «КамАЗ» «запорошил» алтайскую трассу отрубями

Сельчане решают проблему с отрубями

18 октября днем в Благовещенском районе Алтайского края перевернулся многотонник с прицепом. В результате весь груз, который машина перевозила, оказался на проезжей части и перегородил проезд другим участникам движения, сообщают очевидцы в группе «Благовещенский инфоцентр» в «Одноклассниках».

Свидетели ДТП утверждают в Сети, что инцидент произошел около 15:00 на дороге, соединяющей поселок Степное Озеро и село Нижний Кучук. Водитель большегруза не справился с управлением, в результате чего машина вместе с прицепом опрокинулась. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, не пострадал. Между тем несколько тонн отрубей, которые он вез со склада, высыпались на проезжую часть. Из-за случившегося дорога на два часа оказалась перекрыта для движения. На месте происшествия работали спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.