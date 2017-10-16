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Главная Лента новостей Прокуратура обязала алтайского оператора капремонта принимать платежи без комиссии

Прокуратура обязала алтайского оператора капремонта принимать платежи без комиссии

19.10.2017 13:31

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула через суд добилась для плательщиков взносов на капремонт возможности платить без комиссии. До настоящего момента жители края вынуждены задействовать кредитные и финансовые организации, которые берут себе процент.

Прокуратура обратилась в суд в связи с тем, что на собственников помещений многоквартирных домов возложена обязанность оплачивать взносы на капремонт, но в Алтайском крае сделать это можно лишь через Почту России, Сбербанк и другие структуры, которые во всех случаях взимают с плательщиков комиссионное вознаграждение за свои услуги. Иных способов внесения гражданами взносов на капитальный ремонт без оплаты комиссионных сборов в регионе пока нет. «Сложившаяся ситуация нарушает права граждан по всему краю, поскольку жильцы многоквартирных домов вынуждены прибегать к услугам платежных агентов и соглашаться на диктуемые ими условия, не имея иной возможности исполнить требования закона об оплате взносов на капитальный ремонт домов», — указано в сообщении.

Железнодорожный районный суд 13 октября вынес вердикт: на НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта» возложена обязанность обеспечить условия для внесения взносов на капремонт без уплаты комиссионных сборов. При этом решение, вероятно, не имеет обратной силы. То есть, проценты, уплаченные в качестве комиссии ранее, не будут никак компенсированы.

Напомним, программа капремонта была запущена в России в 2013 году, планировалось, что за ее счет в течение 30 лет удастся отремонтировать все старые дома. До 1 октября 2014 года жители домов, вошедших в программу капремонта от Алтайского края, имели возможность выбрать способ накопления средств — на общем счете регоператора или на специальном счете, открытом оператором на основании протокола общего собрания жильцов. Большинство жителей МКД, как и прогнозировалось, «примкнули» к фонду.

Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в 2015 году получил 800 млн рублей за счет взносов жильцов, за 2016 год — не менее 1 млрд рублей. Если комиссия с этой суммы составляла 5 %, то жители края излишне уплатили 50 млн рублей. Между тем Алтайский край входит в число российских регионов с высокой платежной дисциплиной за капремонт, размер взносов доходит в целом по субъекту почти до 80 % от максимально возможной суммы.


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Комментарий

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Комментариев 6
Гость

19.10.2017 13:51

А перерасчет будет?
гостю

19.10.2017 13:58

При этом решение, вероятно, не имеет обратной силы. То есть, проценты, уплаченные в качестве комиссии ранее, не будут никак компенсированы.
Гость

19.10.2017 14:12

Дали банкам маленько заработать
Плательщик

19.10.2017 15:09

Платим через Телеком, сбор берут. Заместитель РО утверждал на встрече в Крутихе, что сбор и дет Телекому а не фонд капитального ремонта. Кому верить?
Внимательный читатель

19.10.2017 16:07

По-видимому, речь идет только о том, что региональный оператор должен дать возможность плательщикам взноса вносить оплату наличными непосредственно в кассу и без комиссии. А не о том, чтобы расходы по оплате комиссии взял на себя региональный оператор и тем более возместил ранее удержанную банком комиссию
Переживающий

19.10.2017 16:12

Гость писал(а):
Дали банкам маленько заработать


Банки и в дальнейшем будут на этом зарабатывать и не маленько… просто комиссия банкам, будет оплачиваться Фондом капитального ремонта…

Пора бы отменить и комиссию за воду и переложить на самого поставщика услуг…