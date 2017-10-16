Неизвестные ассенизаторы подлили смердящей жидкости на Павловский тракт в Барнауле

«КамАЗ» с глиной торопится скрыться

Огороженный властями участок на Павловском тракте в Барнауле вновь привлек ассенизаторов, которые незаконно сливают туда отходы. Злоумышленникам даже пришлось снести один из установленных шлагбаумов, чтобы получить доступ к территории, информирует пресс-центр города.

Как уточняют чиновники, речь идет о том участке земли в черте города, где ранее регулярно сбрасывали десятки литров нечистот. В Год экологии на указанной территории установили шлагбаумы, металлические ограждения и бетонные столбы. Работы провели за счет бюджетных средств города по программе «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы». Однако в нарушение природоохранного законодательства на Павловском тракте на днях возобновили слив жидких бытовых отходов. Кроме того, там же заметили автомобили, груженные глиной. Предполагается, что ее добыли незаконным путем.

Данные факты выявила администрация Индустриального района Барнаула. Представители власти составили необходимые материалы и передали их полиции, которая по результатам проверки привлечет виновных лиц к ответственности.

Городские власти в свою очередь напоминают, что в Барнауле функционируют две станция слива жидких бытовых отходов. Одна из них находится в районе полигона ТБО (проспект Космонавтов, 74), а вторая - в поселке Южном.