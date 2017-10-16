Суд получил дело барнаульского ревнивца, устроившего перестрелку с соперником

Прокуратура Индустриального района Барнаула направила в суд материалы по уголовному делу в отношении горожанина, который в 2015 году прямо на улице устроил «разборки» в духе Квентина Тарантино. Он в порыве ревности с пистолетом в руке гонялся за предполагаемым любовником бывшей супруги и даже стрелял в него, но, к счастью, пуля не принесла тому серьезного вреда. Подробно история, которая по меткому замечанию прокуроров «изменила жизнь участников конфликта», описана на сайте надзорного ведомства.

Как удалось установить следователям, обвиняемый весной 2015 года возле своего дома застал бывшую супругу, с которой до сих пор жил вместе, мило беседующей с незнакомцем в автомобиле. Ревнивый экс-муж заподозрил неладное, подошел к машине и вступил в перепалку с предполагаемым «угонщиком». Страсти накалялись, после череды оскорблений ревнивец достал пистолет с резиновыми пулями и взял на прицел соперника, сказав, что застрелит его. Тот оценил серьезность намерений и спешно ретировался с места событий. Для острастки бывший муж несколько раз выстрелил вслед убегающему незнакомцу.

Оказавшись в безопасности и отдышавшись, «изгнанный» мужчина осознал, что новая подруга и автомобиль ему очень дороги, а ревнивец слишком агрессивен. Он решил вернуться и продолжить выяснение отношений. Повторно увидев соперника бывший муж снова достал пистолет и выстрелил ему в голову. Тот в последний момент успел слегка увернуться и резиновая пуля попала в боковую часть затылочной кости. На этом конфликт был исчерпан, вскоре на место событий прибыли медики и полиция.

После инцидента потерпевший долго лечился, врачам пришлось извлекать пулю, пусть даже резиновую, из головы. По результатам расследования «стрелку» было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с применением оружия). Санкция по наиболее суровой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал и настаивал на том, что защищал жизнь и здоровье себя и бывшей жены. Выстрел же, по его словам, был сделан случайно в ходе борьбы с потерпевшим. Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.