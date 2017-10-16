Эксгумация не помогла экспертам установить причину смерти девочки-инвалида в алтайской больнице

Семья Наумовых из Угловского района Алтайского края, которая обвиняет в гибели своей дочери-инвалида врачей районной больницы, рассказала о результатах проведенной эксгумации тела. Причину смерти ребенка судмедэксперты так и не смогли установить, заявили родители девочки «Нашим новостям».

Как пояснила Юлия Наумова, после случившегося они написали заявление в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку Угловской ЦРБ, краевого минздрава и Рубцовского филиала Центра медицины катастроф. В августе текущего года Росздравнадзор выявил шесть нарушений федерального законодательства в Угловской ЦРБ. В частности, реаниматолог и невролог начали осмотр ребенка не вовремя, а доза введенного препарата-транквилизатора была превышена в два раза, что могло повлечь состояние комы. Кроме того, угловские медики якобы поздно отправили заявку о транспортировке ребенка в Барнаул.

Для установления всех обстоятельств случившегося появилась необходимость в проведении повторной экспертизы, поэтому родители согласились на эксгумацию тела. Внутренние органы девочки исследовали барнаульские судмедэксперты. По словам матери, из заключения следует, что нарушений обнаружено не было, а причину смерти установить не удалось. Однако больше всего семью Наумовых возмутил тот факт, что в крови ребенка так и не нашли следов препарата-реланиума. Между тем специалисты Росздравнадзора ранее определили, что его вводили девочке внутривенно в районной больнице.

Родители не согласились с выводами барнаульских экспертов и намерены подключить к расследованию дела других специалистов. Он планируют направить материалы на независимую экспертизу в Санкт-Петербург, где, по их мнению, смогут установить виновных.

Напомним, СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело в связи с гибелью 10-летней девочки, которой врачи Угловского района, а потом и краевого центра вовремя не оказали медицинскую помощь. В результате из-за упущенного времени ребенок скончался в краевой больнице. По данным следствия, 31 мая текущего года в районную больницу Угловского района доставили 10-летнюю девочку, которая являясь инвалидом с рождения, имела ряд заболеваний и нуждалась в экстренной медицинской помощи. Спустя несколько часов в связи с отсутствием необходимого оборудования пациентку пришлось везти в Барнаул, где она через несколько дней скончалась.

Впрочем, 2 августа в Минздраве Алтайского края заявили, что специалисты ведомства привлекли краевых профильных экспертов и провели проверку в лечебном учреждении, которое оказывало помощь погибшей пациентке. Они установили, что все действия сотрудников «скорой помощи» были проведены своевременно и в полном объеме. Поэтому каких-либо нарушений с их стороны не было.