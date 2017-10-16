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Главная Лента новостей Барнаулец поджег свой автомобиль после «акробатического этюда» на городском мосту

Барнаулец поджег свой автомобиль после «акробатического этюда» на городском мосту

20.10.2017 11:58

Пострадавшее авто
Пострадавшее авто

20 октября ночью жители Барнаула стали свидетелями происшествия на мосту на улице Трактовой. Неизвестный мужчина устроил ДТП, после чего поджег свою машину и скрылся в ночи, утверждают очевидцы инцидента в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Как уточнили в городской Госавтоинспекции, дорожная авария произошла в 2:00 около строения № 62 по улице Трактовой. Неустановленный водитель на автомобиле Ford Focus въехал в препятствие, после чего машина перевернулась, а он сам скрылся с места происшествия. В настоящее время полицейские устанавливают личность владельца иномарки.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю также подтвердили факт возгорания авто на улице Трактовой. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного МЧС в 2:13, а спустя 16 минут пожар уже ликвидировали. На месте работали 10 человек и три единицы техники.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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