Барнаулец поджег свой автомобиль после «акробатического этюда» на городском мосту

Пострадавшее авто

20 октября ночью жители Барнаула стали свидетелями происшествия на мосту на улице Трактовой. Неизвестный мужчина устроил ДТП, после чего поджег свою машину и скрылся в ночи, утверждают очевидцы инцидента в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Как уточнили в городской Госавтоинспекции, дорожная авария произошла в 2:00 около строения № 62 по улице Трактовой. Неустановленный водитель на автомобиле Ford Focus въехал в препятствие, после чего машина перевернулась, а он сам скрылся с места происшествия. В настоящее время полицейские устанавливают личность владельца иномарки.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю также подтвердили факт возгорания авто на улице Трактовой. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного МЧС в 2:13, а спустя 16 минут пожар уже ликвидировали. На месте работали 10 человек и три единицы техники.