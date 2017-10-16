Частный извозчик из Барнаула пропал в Новосибирске вместе со своей машиной

Пропавший барнаулец

УМВД России по Новосибирску объявило в розыск 51-летнего барнаульца Вадима Мацкевича, который пропал в областном центре. Вернуться домой мужчина планировал 8 октября, однако до сих пор у родственников нет никаких сведений о его местонахождении.

По данным правоохранителей, пропавший живет в Барнауле и занимается частным извозом. 8 октября текущего года он сообщил родственникам, что направляется в Новосибирск, позже с ним связаться не удалось. В последний раз его видели отъезжающим от Новосибирского автовокзала (Красный проспект, 4) в направлении Барнаула на личном автомобиле Chevrolet Aveo. Машина барнаульца - серо-голубого цвета, 2007 года выпуска, г/н 82-го региона «е086тв».

Сотрудники полиции уточнили и приметы самого пропавшего. На вид мужчине 50-55 лет, его рост составляет 176 см. Он имеет полное телосложение, русые волосы с залысинами, голубые глаза. На пальце у пропавшего имеется татуировка в виде буквы «В». При себе барнаулец имел сотовый телефон.

Полицейские обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Мацкевича, с просьбой сообщить об этом в УМВД России по Новосибирску по телефонам: (383) 232-80-85, 232-80-87 (уголовный розыск), 232-81-80, 232-81-79 (дежурная часть), или в дежурную часть отдела полиции № 1 «Центральный» по телефону (383) 232-21-65.