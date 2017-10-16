Совбез России вынес на повестку совещания в Барнауле тему декриминализации оборота отходов

24.10.2017 08:29
24 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента России в СФО Сергеем Меняйло прибудут в Барнаул. Выездное совещание будет посвящено актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибири, информирует правительство Алтайского края.
По данным источника, на встрече также будут присутствовать руководители сибирских регионов, в том числе губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Республики Алтай Александр Бердников, представители федеральных министерств и ведомств. Они обсудят дополнительные меры по профилактике правонарушений, принимаемых органами государственной власти субъектов федерации и чиновниками на местах.
Кроме того, участники выездного совещания рассмотрят вопросы экологической безопасности при обращении с отходами потребления и тематику декриминализации этой сферы в регионах СФО.
24.10.2017 09:27
24.10.2017 09:59
24.10.2017 11:25
24.10.2017 11:45
Ворьё из муниципалитетов показали своё истинное лицо. Услышав про регооператоров сразу кинулись воровать муниципальное имущество. Эту тему тут же подхватили голожопые политики и с флагами начали махать, предумывая чудовищные небылицы про то как их хотят травить, составляя какие то онлайн карты вечныхсвалок . Те кто честно и добросовестно занимались этим бизнесом и выстроили целую инфраструктуру, оказались объявленными теми же Администрациями криминалитетом, застряв между ворами-чиновниками из Администраций и их приближенными и политиками с дураками из представительных органов Администрацией (то есть из Думских органов). Бюджетные воры быстренько сообразили и используя административный ресурс, быстренько всё поворовали самообъявив себя смотрящими по ЖКХ. Недалекий пример Бийск, где ловкий Башкатов с Громогласовой своровали бизнес и самообъявили себя регоператорами взвинтив цены в 10 раз. А представьте что будет если не вывезти мусор 2 дня. Первое это управляющая компания сразу потеряет лицензию, а её отберут именно те кто в Администрациях и своровал имущество в пользу своих друзей. Кто то тоже лишится бизнеса и наступит криминальный передел в сфере ЖКХ при том неконкурентными способами. Второе это воровские чиновники и дчумские политики моментально теряют электорат. Кто поддержит воров? Как на примере Громогласовой в Бийске проигравшей человеку с 7 классами образования, только из за коррупции в сфере ЖКХ. А они же все в Единой России состоят. Алчные чиновники и приближенные к ним бюджетные воры портят идею Президента. Интерес Совбеза и связан именно с системной коррупцией в этой сфере умаляющий авторитет положений и гаранта Конституции.
24.10.2017 12:06
24.10.2017 12:12
24.10.2017 12:22
Именно. Ловкачи, а проще бюджетные воры с алчными чиновниками всё поворовали и вкладывают бюджетные , т.е. наши деньги в частный бизнес этих бюджетных воров. Когда воровали не думали что это наше с вами имущество и деньги наших детей- наше будущее. Я плачу налоги что бы рыло свиное их украло? Это и есть интерес Совбеза.
24.10.2017 12:30
24.10.2017 12:33
ША робята! ША... !! ТРАВИ БРЕДЕР ЩЁН ПОЛЬШЕ ТРАВИ!! И на обломках ЛДПР можешь создать партию лдпрнутых фининспекторовь!!
24.10.2017 12:34
24.10.2017 12:51
24.10.2017 13:56
Трансвесстити,овально шоу и прочих