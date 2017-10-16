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Главная Лента новостей Совбез России вынес на повестку совещания в Барнауле тему декриминализации оборота отходов

Совбез России вынес на повестку совещания в Барнауле тему декриминализации оборота отходов

24.10.2017 08:29

24 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента России в СФО Сергеем Меняйло прибудут в Барнаул. Выездное совещание будет посвящено актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибири, информирует правительство Алтайского края.

По данным источника, на встрече также будут присутствовать руководители сибирских регионов, в том числе губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Республики Алтай Александр Бердников, представители федеральных министерств и ведомств. Они обсудят дополнительные меры по профилактике правонарушений, принимаемых органами государственной власти субъектов федерации и чиновниками на местах.

Кроме того, участники выездного совещания рассмотрят вопросы экологической безопасности при обращении с отходами потребления и тематику декриминализации этой сферы в регионах СФО.

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Комментарий

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Комментариев 12
Чукча

24.10.2017 09:27

Сами замутили криминальную тему с монополизацией по единственного оператора, теперь декриминализировать взялись. Надо было понимать что там где честные частные вложения, право собственности будет защищаться. А то люди работали-работали и на тебе приходит дядя говорит: "Я тут твоим бизнесом буду рулить".
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

24.10.2017 09:59

Хочу высказать своё видение и мнение- Бывший директор ФСБ РФ Патрушев и представитель Президента , видимо едут наводить порядок-декриминилизировать беспредел ,творящийся в Алтайском крае (я о своём крае). А в чём по их мнению нашему краю грозит национальная безопасность ? Я , конечно уверена , что по одному Барнаулу они не определят национальную безопасность , а кому надо обрисуют " ТАКОЙ ЭДЕМ АЛТАЙСКИЙ " , что они и через неделю в Москве будут вспоминать об этом. А про оборот отходов пусть расскажет им сам Карлин -кому стекаются сотни миллионов бюджетных денег. Не знаю , как в крае ,но у нас в Славгороде на базе МУПА создано ООО и через этот МУП , в котором числится один директор (прокладка) текут десятки миллионов в ОООшку , где управляют аферисты Ярцев Ю.В. и краевой депутат от ЕР Диркс И.В. И что Губернатор Карлин не знает про этот криминалитет ? Ещё как знает и способствует этому криминалу. Потому что сам раздул с начала года эту тему про Кинцеля , где у того тоже лапки в тех же миллионах , а сейчас почему то сдул на нет. Вопрос не потому ли , что крайдепутат от ЕР Иван Диркс гребёт бюджетные миллионы ? Послушаем московских приезжих молодцев , может , что дельное скажут. Меняйло уже был отметился хвальбой.
Траст

24.10.2017 11:25

Яшкова и утилитсервис к ответу за гальванические отходы в Бийске ....
Бредер

24.10.2017 11:45

Вы отчасти правы, но.... дело в другом.
Ворьё из муниципалитетов показали своё истинное лицо. Услышав про регооператоров сразу кинулись воровать муниципальное имущество. Эту тему тут же подхватили голожопые политики и с флагами начали махать, предумывая чудовищные небылицы про то как их хотят травить, составляя какие то онлайн карты вечныхсвалок . Те кто честно и добросовестно занимались этим бизнесом и выстроили целую инфраструктуру, оказались объявленными теми же Администрациями криминалитетом, застряв между ворами-чиновниками из Администраций и их приближенными и политиками с дураками из представительных органов Администрацией (то есть из Думских органов). Бюджетные воры быстренько сообразили и используя административный ресурс, быстренько всё поворовали самообъявив себя смотрящими по ЖКХ. Недалекий пример Бийск, где ловкий Башкатов с Громогласовой своровали бизнес и самообъявили себя регоператорами взвинтив цены в 10 раз. А представьте что будет если не вывезти мусор 2 дня. Первое это управляющая компания сразу потеряет лицензию, а её отберут именно те кто в Администрациях и своровал имущество в пользу своих друзей. Кто то тоже лишится бизнеса и наступит криминальный передел в сфере ЖКХ при том неконкурентными способами. Второе это воровские чиновники и дчумские политики моментально теряют электорат. Кто поддержит воров? Как на примере Громогласовой в Бийске проигравшей человеку с 7 классами образования, только из за коррупции в сфере ЖКХ. А они же все в Единой России состоят. Алчные чиновники и приближенные к ним бюджетные воры портят идею Президента. Интерес Совбеза и связан именно с системной коррупцией в этой сфере умаляющий авторитет положений и гаранта Конституции.
Славгородцам

24.10.2017 12:06

В Бийске самозванец комунальный сидит в тюрьме. Мама-чоли равноудалена. Вам карты в руки. Боритесь за свои права.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

24.10.2017 12:12

Тому ,кто Бредер - я с вами согласна , но бесит , то что вот такие ЛОВКАЧИ не только у нас в Славгороде , а по всему краю. Действительно захватили имущество МУПОВ и ещё , как у нас в Славгороде бюджет через МУПЫ покупает новую спецтехнику и отдаёт за копейки в аренду , а те на на них делают себе деньги. Написали в феврале заявление о преступлении по МУП Благоустройству и по ООО Благоустройству , ну вроде всё проверили ,нашли на десятки миллионов преступления и вдруг закрывают дело , с чего бы ? И ведь сам Карлин подтолкнул и проверку сам инициировал и в кусты . Кого забоялся ?
Валентине

24.10.2017 12:22

Я написал вам. Ваша фамилия не склоняется :-)
Именно. Ловкачи, а проще бюджетные воры с алчными чиновниками всё поворовали и вкладывают бюджетные , т.е. наши деньги в частный бизнес этих бюджетных воров. Когда воровали не думали что это наше с вами имущество и деньги наших детей- наше будущее. Я плачу налоги что бы рыло свиное их украло? Это и есть интерес Совбеза.
РУБЦОВСК ЮГ

24.10.2017 12:30

НА РУБЦОВСК ТОЖЕ ПОСМОТРИТЕ ГДЕ ГОСПОЖА ТАТЬЯНИНА С ЧИСТЫМ КРАЕМ ОТ ЛАРИОНОВА ВЕСЬ МУП С ГОРОДСКОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПОЛУЧИЛА.
ВИДНО, БРЕДЕР ГОТОВИТСЯ КАНДИДАТОМ ЛДПР УМЕСТО !??

24.10.2017 12:33

ЖИРИНОВСКОГО !!
ША робята! ША... !! ТРАВИ БРЕДЕР ЩЁН ПОЛЬШЕ ТРАВИ!! И на обломках ЛДПР можешь создать партию лдпрнутых фининспекторовь!!
гость

24.10.2017 12:34

и все дачные дороги и прилесные проезды мусором закидали!! А с этими что делать моральными уродами?
Гостю

24.10.2017 12:51

На дачах пусть дачные администрации с районными Администрациями разбираются, а в лесах баки под мусор надо ставить и делать из несанкцинированных помоек санкционированные обслуживаемые места сбора мусора. Места свалок стабильны. Леса все в аренде. Имеют пользователя.
Кyм

24.10.2017 13:56

И это правильно,у нас в крае много кандидатов, для высылки в Могадан!
Трансвесстити,овально шоу и прочих