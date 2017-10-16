Совбез России вынес на повестку совещания в Барнауле тему декриминализации оборота отходов

24 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента России в СФО Сергеем Меняйло прибудут в Барнаул. Выездное совещание будет посвящено актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибири, информирует правительство Алтайского края.

По данным источника, на встрече также будут присутствовать руководители сибирских регионов, в том числе губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Республики Алтай Александр Бердников, представители федеральных министерств и ведомств. Они обсудят дополнительные меры по профилактике правонарушений, принимаемых органами государственной власти субъектов федерации и чиновниками на местах.

Кроме того, участники выездного совещания рассмотрят вопросы экологической безопасности при обращении с отходами потребления и тематику декриминализации этой сферы в регионах СФО.