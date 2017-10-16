В Алтайском крае будут судить невнимательного водителя, уронившего столб на ребенка

В Барнауле перед судом предстал 67-летний водитель грузового автомобиля, по вине которого пострадал девятилетний ребенок. Причиной ЧП стала невнимательность мужчины, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что днем 15 августа текущего года бригада ДЭУ Ленинского района МБУ «Автодорстрой» ремонтировала проезжую часть в поселке Казенная Заимка. Обвиняемый работал на грузовом автомобиле. После разгрузки асфальта он не опустил кузов и продолжил движение. Поднятая конструкция задела провод телефонной связи, из-за чего деревянный столб упал на находящегося рядом девятилетнего мальчика. Ребенок получил серьезную травму головы.

Водителю грузовика предъявили обвинение по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, - один год лишения свободы.