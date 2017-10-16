Угольные отходы барнаульской ТЭЦ-2 хотят пустить в переработку

На 14 ноября в Барнауле намечено общественное обсуждение проекта рекультивации золошлаковых отходов ТЭЦ-2. Инициаторами слушаний выступает городская администрация совместно с представителями «Сибирской генерирующей компании» (СГК) - «Барнаульская генерация», информирует офсайт города.

Как поясняют в мэрии, СГК планирует наладить новое производство на основе золошлаковых материалов, получаемых в результате деятельности Барнаульской ТЭЦ-2. Утилизация золы требует постоянной реконструкции и расширения площадей, используемых под золошлакоотвалы. Вместо этого энергетики предлагают проводить определенную переработку отходов, продукты которой потом можно использовать в качестве строительных материалов. В АО «Барнаульская генерация» утверждают, что намерены вести переработку в рамках собственного предприятия для улучшения экологической обстановки в городе.

Проект технической документации «Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Барнаульской ТЭЦ-2» руководство «Барнаульской генерации» представило еще в июле текущего года. Ознакомиться с оценкой воздействия производства на окружающую среду горожане могли на официальном сайте Барнаула. Теперь энергетики предлагают жителям краевого центра встретиться лично и выслушать их мнение по данному вопросу. Слушания состоятся 14 ноября в 10:00 в актовом зале Барнаульской ТЭЦ-2 (улица Бриллиантовая, 2). Участникам общественных обсуждений необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Кроме того, свои замечания и предложения горожане могут направить в письменном виде в комитет по энергоресурсам и газификации Барнаула (улица Гоголя, 48).

Отметим, что «Сибирская генерирующая компания» в июне текущего года получила разрешение на подобное производство и рекультивацию нарушенных земель в Новокузнецке. Как стало известно порталу zoloshlaki.ru, проект прошел общественные слушания, а технология получения золошлаковых материалов - государственную экологическую экспертизу. В результате городские власти пошли навстречу инициативе энергетиков и выделили под реализацию проекта участок нарушенных земель площадью 23,7 га. По предварительным подсчетам, СГК потратит на все мероприятия проекта на Кузбассе более 400 млн рублей.

В течение года ТЭЦ, подобная Кузнецкой, складирует порядка 120 тысяч тонн отходов. При непрерывном процессе производства тепловой и электрической энергии места на освобожденном от отходов золошлаковом отвале хватит на 12 — 13 лет работы станции. Кроме того, энергетики утверждают, что освобождение золошлаковых отвалов положительно скажется и на технологическом цикле работы ТЭЦ: качество осветления воды, которая идет на газоочистку, станет выше.