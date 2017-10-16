×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульский кластер трещит без швов

2 |
Есть мнение
Гуру МСУ Стелла Штань о феномене алтайской «трехглавости»: «Я бы на месте глав муниципалитетов на переходный период просто отказалась от зарплаты»
33
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

225

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Алтайский край может не достичь прогнозируемого роста экономики
«Почта России» намерена сократить срок доставки посылок до 36 часов
«Балтийский лизинг» предлагает модели Range Rover со скидкой до 11%
«Семейный доктор»: реабилитация и профилактика инсульта


Резонанс
Темы недели
Ведущие медиахолдинги Алтайского края устроили кадровую «чехарду» к концу года
69
Депутат Бессарабов «похлопотал» за Алтай в кабинете у федерального министра
41 |
В блогах
Олег Боронин

16.10.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Время как волчица

18
Владислав Вакаев

11.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Приближается дата весьма значимого для многих жителей Алтайского края юбилея...

46
Александр Карлин

10.10.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Не рубите сгоряча

37
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Угольные отходы барнаульской ТЭЦ-2 хотят пустить в переработку

Угольные отходы барнаульской ТЭЦ-2 хотят пустить в переработку

24.10.2017 10:24

На 14 ноября в Барнауле намечено общественное обсуждение проекта рекультивации золошлаковых отходов ТЭЦ-2. Инициаторами слушаний выступает городская администрация совместно с представителями «Сибирской генерирующей компании» (СГК) - «Барнаульская генерация», информирует офсайт города.

Как поясняют в мэрии, СГК планирует наладить новое производство на основе золошлаковых материалов, получаемых в результате деятельности Барнаульской ТЭЦ-2. Утилизация золы требует постоянной реконструкции и расширения площадей, используемых под золошлакоотвалы. Вместо этого энергетики предлагают проводить определенную переработку отходов, продукты которой потом можно использовать в качестве строительных материалов. В АО «Барнаульская генерация» утверждают, что намерены вести переработку в рамках собственного предприятия для улучшения экологической обстановки в городе.

Проект технической документации «Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности Барнаульской ТЭЦ-2» руководство «Барнаульской генерации» представило еще в июле текущего года. Ознакомиться с оценкой воздействия производства на окружающую среду горожане могли на официальном сайте Барнаула. Теперь энергетики предлагают жителям краевого центра встретиться лично и выслушать их мнение по данному вопросу. Слушания состоятся 14 ноября в 10:00 в актовом зале Барнаульской ТЭЦ-2 (улица Бриллиантовая, 2). Участникам общественных обсуждений необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Кроме того, свои замечания и предложения горожане могут направить в письменном виде в комитет по энергоресурсам и газификации Барнаула (улица Гоголя, 48).

Отметим, что «Сибирская генерирующая компания» в июне текущего года получила разрешение на подобное производство и рекультивацию нарушенных земель в Новокузнецке. Как стало известно порталу zoloshlaki.ru, проект прошел общественные слушания, а технология получения золошлаковых материалов - государственную экологическую экспертизу. В результате городские власти пошли навстречу инициативе энергетиков и выделили под реализацию проекта участок нарушенных земель площадью 23,7 га. По предварительным подсчетам, СГК потратит на все мероприятия проекта на Кузбассе более 400 млн рублей.

В течение года ТЭЦ, подобная Кузнецкой, складирует порядка 120 тысяч тонн отходов. При непрерывном процессе производства тепловой и электрической энергии места на освобожденном от отходов золошлаковом отвале хватит на 12 — 13 лет работы станции. Кроме того, энергетики утверждают, что освобождение золошлаковых отвалов положительно скажется и на технологическом цикле работы ТЭЦ: качество осветления воды, которая идет на газоочистку, станет выше.


Другие новости по этой теме:

 Жители Барнаула начали «подмерзать» в квартирах из-за недомолвок УК
 «Страшно, но без последствий»: на ТЭЦ-2 в Барнауле вновь произошел пожар
 Чистая среда: барнаульцам раньше срока начали возвращать горячую воду
 Ремонт трубы барнаульской ТЭЦ-2 обещают завершить 12 января

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0