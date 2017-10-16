Эксперты ОНФ настаивают на ликвидации ядовитого полигона вблизи алтайского курорта

Представители «Общероссийского народного фронта» не оставляют попыток предотвратить экологический ущерб озеру Большое Яровое от сосдества с городским полигоном. Спустя год после предыдущей попытки эксперты настаивают на включении природного объекта федеральные программы. Как уточнили в алтайском исполкоме ОНФ, летом текущего года угроза курортно-оздоровительной зоне от соседствующего полигона еще более обострилась.

«Фронтовики» пояснили, что вода из озера Большое Яровое на некоторых участках вплотную подступила к полигону с токсическими отходами, накопленными в результате многолетней работы обанкроченного предприятия «Алтайхимпром». В связи с этим в октябре текущего года за счет краевого и местного бюджетов на озере Большое Яровое начали строительство дамбы и укрепление берега. Однако, по мнению общественников, опасный полигон нужно полностью ликвидировать, и как можно скорее. Представители «Народного фронта» вновь выступили с предложением включить объект в федеральные целевые программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба в Российской Федерации» и «Обеспечение химической и биологической безопасности населения». Активисты полагают, что помощь федерального бюджета при софинансировании края даст возможность избавить курорт от опасного соседства.

Стоит отметить, что год назад представители ОНФ уже предлагали такое решение назревшей на Алтае экологической проблемы. Тогда идея включить полигон в специальные программы получила поддержку, но обеспечить софинансирование не удалось в связи с отсутствием федеральных средств.

Между тем еще в 2014 году специалисты Института водных и экологических проблем (ИВЭП) СО РАН исследовали воду, донные отложения и мелких ракообразных на разных участках Большого Ярового. Как сообщала «Российская газета», запредельных концентраций ртути и других токсичных веществ ученые тогда не обнаружили. Однако они были обеспокоены сразу несколькими экологическими проблемами на алтайском курорте.

Специалисты говорили о необходимости перезахоронения законсервированных химических отходов, расположенных вблизи водоохранной зоны. Кроме того, они настаивали на очистке территории производства ртутных соединений и донных отложений части акватории Большого Ярового. Третьей задачей ученые назвали капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию обоих биологических очистных сооружений, которые в этом нуждаются много лет и по сути не выполняют своих функций. Завершить комплексное «обезвреживание» алтайского курорта специалисты института советовали утилизацией отходов и неликвидов, накопленных в результате деятельности «Алтайхимпрома». На территории промплощадки уже в 2014 году было сконцентрировано около 585 тонн органических и неорганических веществ различных классов опасности.

По прошествии трех лет экологическая ситуация не изменилась, и курортно-оздоровительная зона на озере Большое Яровое по-прежнему нуждается в обеспечении химической и биологической безопасности. «Фронтовики» заявили, что оставят на контроле ликвидацию полигона и продолжат содействовать привлечению помощи от федерального центра.

Добавим, что защита алтайского курорта от токсинов не единственная задача, которую поставили перед собой представители ОНФ в Алтайском крае. Они также намерены расширить в регионе площадь особо охраняемых территорий. Эксперты подчеркивают, что до сих пор Алтайский край остается одним из аутсайдеров в сфере территориальной охраны природы. Доля ООПТ занимает лишь 4,7 % от площади региона. К тому же краевые заказники часто не выполняют функции из-за несоответствия установленного режима использования их целевому назначению. Речь идет о заготовке древесины, разработке месторождений россыпного золота.

«К 2025 году Алтайский край должен расширить площадь ООПТ с 770 тысяч га до 1,6 млн га. Представители ОНФ взяли на себя работу по изучению территории будущего национального парка «Тогул». При этом важно следить, чтобы режим заповедных территорий соответствовал целям их создания. Мы продолжим добиваться выделения зон особой охраны, где будут запрещены все виды рубок, кроме выборочных санитарных. Нужно защитить места обитания редких и исчезающих видов животных и растений», – сообщил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков.

Кроме того, правительство Алтайского края уже поддержало предложение «фронтовиков» расширить территорию Тигирекского заповедника. В июле и августе 2017 года при участии регионального Минприроды, сотрудников заповедника и экспертов ОНФ состоялись общественные слушания в Курьинском районе. В настоящее время согласуются границы участка расширения. Эксперты ОНФ в свою очередь помогают сотрудникам заповедника наладить диалог с жителями других территорий.