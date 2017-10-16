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Главная Лента новостей Алтайский сельчанин зарезал неверную жену после побега ее воздыхателя

Алтайский сельчанин зарезал неверную жену после побега ее воздыхателя

24.10.2017 12:25

27-летний житель Зонального района ждет приговора суда за жестокое убийство гражданской супруги, информирует СУ СКР по Алтайскому краю. Хрестоматийный эпизод с неожиданным возвращением мужа из командировки обернулась гибелью неверной супруги.

Следствие установило, что 27-летний обвиняемый проживал с 30-летней потерпевшей в одном из сел Зонального района. Мужчина работал вахтовыми сменами. В мае 2017 года он решил устроить сюрприз гражданской супруге и вернуться с работы раньше положенного срока. Дома он обнаружил супругу в объятиях другого мужчины. Сельчанин решил разобраться с 24-летним соперником на крыльце своего дома. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил им воздыхателя своей жены. Однако любовник смог оказать сопротивление и убежал с места происшествия.

Тогда обвиняемый догнал сожительницу, повалил ее на землю и несколько раз ударил ножом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Суд принял во внимание доказательства, собранные следствием и назначил подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы. 

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