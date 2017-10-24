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Главная Лента новостей Главбуха рубцовского образовательного учреждения осудили за полумиллионные бонусы

Главбуха рубцовского образовательного учреждения осудили за полумиллионные бонусы

25.10.2017 09:05

Жительницу Рубцовска осудили за хищение 500 тысяч рублей из организации, где она работала главным бухгалтером. Для совершения преступления ей пришлось придумать сложную схему распределения финансов, следует из сообщения алтайской прокуратуры.

Суд установил, что обвиняемая работала главным бухгалтером в одном из образовательных учреждений Рубцовска. Весной 2016 года она несколько раз изготовила подложные электронные документы, которые направила в банк для зачисления денег на счета сотрудников учреждения, в том числе, на свой банковский счет. Все перечисленные средства она присвоила. Таким образом, главбух похитила не полагающиеся ей к выплате 500 тысяч рублей.

Действия осужденной суд квалифицировал по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). С учетом совокупности смягчающих обстоятельств и полного возмещения ущерба ей назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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Комментарий

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Комментариев 9
с тех пор, как некто Фельдман

25.10.2017 09:09

командует финансами и распоряжается имуществом в Рубцовске коррупция нарастает в геометрической прогрессии.
Думает, наверное, что крыша в лице СГК это билет в касту неприкасаемых.
Гость

25.10.2017 09:15

Подскажите, а что за образовательное учреждение такое? А то их по Рубцовску вроде немало.
Гостю

25.10.2017 09:34

простой Российский детский садик
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

25.10.2017 09:56

В Г Славгороде Директор лицея Харченко много лет брал поборы с учителей. Был пойман с поличным и не чего выкрутился,все кинулись его защищать .Глава администрации Кинцель его друг и собутыльник защищал с пеной у рта боясь, что Харченко может много, что поведать селдствию вот вам и провосудие. Между прочем Харченко член вот имено член единой России.
Гостю из Рубцовки

25.10.2017 09:57

Гость писал(а):
Подскажите, а что за образовательное учреждение такое? А то их по Рубцовску вроде немало.
Имеется ввиду И Т К-9 .
Славгородец

25.10.2017 10:43

Директор лицея №17 города Славгорода Харченко Сергей Иванович шесть лет брал взятки с учителей ,это только , что проверили по заявлению пострадавших , а дальше у следаков умишка не хватило или приказали , стоп андроп. И ничего прилепили интересную статью , повизгивали от смеха даже бродячие собаки с таких проверяльщиков.
гость

25.10.2017 11:43

Коррупция приникла во все эшелоны власти. недавно был в госэл.сети и увидел вот такую историю стоит бабушка у которой отключили свет за долги в 2000 руб., и содрали при этом более 4000 тыс. за подключение при этом ссылаясь на то что её уведомили за 5 дней до отключения по смс. при этом бабуля слёзно утверждала что и телефона то у неё в помине нет. это вот история с одной стороны а вот другая сторона медали мой знакомый наблюжал вот такую историю живет он в частном доме а рядом уж так ему посчастливилось проживают цыгане так вот наблюдает как то сосед такую картину приезжают как то к цыганям " видимо по ошибке не согласовав с руководством" отключать эл.энергию за долги и не в 2000 т.р. как у бабульки а порядка 30000 руб. ну что вы думаете один тел. звонок бедной цыганке по уши в перстнях и все пригада сворачивает удочки а та на всю улицу заявляет обалдевшим соседям что Кириак т.е. нач. Горэл.сети самый лучший друг цыган и теперь они могут вовсе низачто ни платить.
Доброжелатель

25.10.2017 12:02

Подсказываю, это главный бухгалтер Рубцовского индустриального института Нисковских С.Н.
Доброжелателю

25.10.2017 12:38

посмотрите на Е-Рубцовск,там четко написано,про дошкольное учреждение,и кого гл. бух табилировала