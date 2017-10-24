Главбуха рубцовского образовательного учреждения осудили за полумиллионные бонусы

Жительницу Рубцовска осудили за хищение 500 тысяч рублей из организации, где она работала главным бухгалтером. Для совершения преступления ей пришлось придумать сложную схему распределения финансов, следует из сообщения алтайской прокуратуры.

Суд установил, что обвиняемая работала главным бухгалтером в одном из образовательных учреждений Рубцовска. Весной 2016 года она несколько раз изготовила подложные электронные документы, которые направила в банк для зачисления денег на счета сотрудников учреждения, в том числе, на свой банковский счет. Все перечисленные средства она присвоила. Таким образом, главбух похитила не полагающиеся ей к выплате 500 тысяч рублей.

Действия осужденной суд квалифицировал по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). С учетом совокупности смягчающих обстоятельств и полного возмещения ущерба ей назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.