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Главная Лента новостей Полиция «сняла» с барнаульских живодеров вину за гибель маленького ежа в поселке Южный

Полиция «сняла» с барнаульских живодеров вину за гибель маленького ежа в поселке Южный

25.10.2017 10:26

Ежонок, которого несколько дней назад обнаружили изуродованным жители поселка Южный, не мог пострадать от рук живодеров. «Нашим новостям» заявили об этом сотрудники полиции, занимающиеся расследованием случаев издевательств над кошками.

Правоохранители пояснили журналистам, что, по предварительной версии, еж погиб из-за наезда на него транспортного средства. Что касается инцидента с расчленением котенка, который имел место ранее, то в настоящее время ведется поиск виновных. Тем временем слух о появлении в городе несовершеннолетних живодеров уже породил панику среди владельцев домашних животных. Некоторые жители поселка Южный после гибели четырех кошек стараются лишний раз не выпускать своих питомцев на улицу.

Напомним, в начале октября 2017 года горожане поднялись на борьбу с несовершеннолетними истязателями животных. Они заявили, что с начала учебного года возле местной школы обнаружили уже четырех изуродованных кошек, из которых спасти удалось лишь одно животное. Двух кошек живодеры задушили бытовыми проводами, а одному котенку вынули все внутренности. Горожане обратились в полицию, а также создали петицию с требованием возбудить дело о жестоком обращении с животными в поселке. Свое обращение они направили в адрес губернатора Алтайского края Александра Карлина, прокуратуры и органов опеки Центрального района Барнаула. На момент публикации материала данную петицию подписали более 11 тысяч человек.


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Комментарий

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Комментариев 2
Ольга

25.10.2017 12:36

И что неужели никто не знает кто эти отморозки с нездоровой психикой?! Неужели на Южном никто не слышал об этом и не знает. если бы сотрудники полиции поговорили с детьми которые хоть что то знают или слышали, обошли бы школы и тд, то сейчас уже были бы известны имена этих выродков
барнаулец

25.10.2017 13:29

По ежу каждому в жопу засунуть