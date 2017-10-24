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Главная Лента новостей «Алроса» «мельчит» производство бриллиантов на барнаульском заводе «Кристалл»

«Алроса» «мельчит» производство бриллиантов на барнаульском заводе «Кристалл»

25.10.2017 10:55

Одна из крупных российских групп компаний по добыче и обработке драгоценных камней «Алроса» решила переформатировать свой огранный бизнес, мощности которого в том числе располагаются на барнаульском заводе «Кристалл». Как указал в интервью «НВК Саха» директор филиала «Бриллианты Алроса» в Якутии Павел Винихин, в Барнауле будет сконцентрировано узкоспециализированное производство.

Г-н Винихин сообщил, что компания меняет территориальное распределение ограночных мощностей, которые сейчас представлены предприятиями в Барнауле и Москве. «Мелкоразмерное сырье будет полностью обрабатываться в Барнауле. Это диктуется тенденциями мировой экономики: из крупных дорогих городов ограночное производство везде переводится туда, где оно дешевле обходится. Дорогие, крупные камни мы граним в Москве», — приводит издание слова Павла Винихина.

Из слов директора можно также сделать вывод, что барнаульские специалисты не обладают достаточной квалификацией для огранки наиболее крупных, а значит дорогих камней. Нет на «Кристалле» и соответствующего оборудования. «Себестоимость обработки крупных камней не играет большой роли в итоговой стоимости камня, зато очень большую роль играют технологии, оборудование и мастерство огранщиков. Сегодня мы даже большую часть операций по разметке и распиловке сырья оставляем в Москве, поскольку оборудование здесь лучше и мастера более опытны, а в Барнаул отправляем камни, уже подготовленные к огранке», — заявил г-н Винихин.

Отметим, что в феврале 2016 года «Алроса» объединила три гранильных предприятия на базе барнаульского завода «Кристалл». Тогда гендиректор завода Александр Шарапов фактически подтвердил, что оборудование на «Кристалле» является устаревшим. «Мы вынуждены были в итоге за период с 2010 по 2015 год резко сократить производственные площадки, продав часть из них. Можно сказать, провели оптимизацию под утверждаемые для нас планы. Не скрою, есть сейчас и проблемы с оборудованием, особенно с ограночным — оно на предприятии еще с советских времен, когда завод только построили», — отметил г-н Шарапов.

Как отмечалось на презентации в феврале 2016 года, в Индии себестоимость огранки оценивается в $40-50 за карат, а в России — до $160. В Барнауле гранить бриллианты дешевле, себестоимость производства здесь сопоставима с индийской, именно поэтому «Алроса» планировала обрабатывать здесь большой объем камней.

Напомним, в сентябре 2014 года впервые появилась информация о том, что «Алроса» намерена снизить себестоимость огранки за счет переноса производства в Барнаул, оставив в Москве обработку только особо крупных и цветных алмазов для продажи через международные аукционные дома. Также заявлялось о привлечении в этот сегмент крупных производителей ювелирных изделий в качестве стратегических партнеров.

Объем ограночного бизнеса «Алросы» невелик: ежегодно продажи составляют около $150 млн при общей выручке компании примерно в $5 млрд. Причина — в низкомаржинальности этого бизнеса в России. Среди крупных клиентов «Алросы» — Tiffany, китайские и индийские ювелирные дома.

Справка:

«Барнаульский завод «Кристалл» образован в 1973 году и является старейшим предприятием по огранке алмазов в бриллианты в Сибири. Его заказчиками выступают компании из Европы, Америки, Азии. Завод производит бриллианты массой от 0.01 карат до 2.0 карат, как традиционной круглой формы огранки, так и разнообразных фантазийных форм. 

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Комментарий

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Комментариев 3
Закон рыночной экономики в РФ

25.10.2017 11:29

производство не выгодно - однозначно . Только торговля сырьевыми ресурсами . Остальное все затратно . А нам надо как в сказке : " По щучьему велению , по моему хотению " . Иванушки - дурачки ...
ССГ

25.10.2017 11:50

Вот такие перекосы в оплате одного и того же труда в разных регионах одного государства (и не только в гранильной отрасли) и приводят к уродству самого государства, своего рода головастику, когда центр жирует, а периферия чахнет. Что бы было с организмом, если бы подавляюще большинство пищи, задерживалось в голове? Правильно, ноги бы не ходили, руки бы не работали. А потом удивляемся, почему это у нас регионы загибаются, народ оттуда бежит в крупные города, за лучшей жизнью. А что касается квалификации огранщиков, то это полное вранье, барнаульские огранщики имеют очень высокую квалификацию, а с учетом того, что работают на допотопном оборудовании, даже выше, чем их коллеги в Москве, а значит и платить им должны больше, потому что у них условия хуже. А на самом деле, московским огранщикам, аж в три с лишним раза больше платят. В Москве постоянно работали огранщики из Барнаула, потому как там был дефицит специалистов в этой области.
!

25.10.2017 14:30

Отличный заголовок! Мельчит правда, но отличный.