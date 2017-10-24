Центробанк «изымет» у барнаульцев копейки и рубли в обмен на «футбольные» четвертаки

25.10.2017 12:31
Отделение Банка России в Барнауле 26 октября проведет в краевом центре акцию, в рамках которой будет принимать монеты любого номинала в обмен на крупные купюры. К «размену», который призван извлечь металлические деньги из копилок и вернуть их в оборот, привлекут с помощью подарков, среди которых уникальные монеты номиналом в 25 рублей, говорится в сообщении регулятора.
Акцию проводят, чтобы вернуть в наличный платежный оборот мелкие монеты. По расчетам Центробанка, в стране на каждого человека приходится в среднем 439 монет. «Уровень возврата мелких монет в наше отделение составляет всего 34 %. Между тем они также важны, как и банкноты. Изготовление монет обходится значительно дороже, чем печать банкнот, но срок их жизни доходит до 30 лет. А у купюр мелких номиналов – в десятки раз меньше. Чтобы оправдать себестоимость, монеты должны применяться как средство платежа, а не храниться в копилках. Необходимо эффективно использовать разменную монету, чтобы наличный платежный оборот был обеспечен всеми номиналами», – обосновала акцию управляющий отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.
Помимо Банка России в акции примут участие 14 других финансовых организаций, их список не раскрывается. Некоторые банки приготовили для участников акции подарки и сувениры, а также памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу в России.
В сообщении отмечается, что банки и раньше меняли монеты на банкноты, но в обычные дни за это берется комиссия. Интересно также, что в памяти барнаульцев еще живы те времена, когда монеты можно было банками нести в аптеки и менять на купюры.
Фото: Википедия
25.10.2017 14:20
25.10.2017 14:42
А вообще где-то разве "ходят" монеты по 5, 10, копеек? А где 1 копейка? Ельцин, помню, хвастался в 1998, что копейку вернул...
Да и 50 коп. уже никто почти не берет...
25.10.2017 14:47
25.10.2017 14:53
А мадам из ЦБ считает, что таких дураков у нас много!
Что-то тут не стыкуется, кто-то другой дурак по-моему, и этому дураку, коль уж так ему нужны эти монеты, надо не придумывать тупые заманухи-лохотроны, просто за каждые 90р. мелочью давать 100руб. банкнотой. Засыпят железом!
25.10.2017 15:11
Выпей, дружок, стопочку (как вариант: стакан, налитый под "ватерлинию") - враз изменишь свое пошлое мнение...
25.10.2017 15:52
25.10.2017 16:06
Абсолютно согласен!
Зрелища для быдла, и ничего более, но в то же время на обеспечение этого кретинизма идут колоссальные средства. Которые могли бы быть потрачены с пользой, на развитие физической культуры, на здоровье народа.
Но как же - зрелища и интересы толп быдла ( причём. даже не занимающегося футболом, а болеющим под пивко у телика ) важнее.