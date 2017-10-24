Центробанк «изымет» у барнаульцев копейки и рубли в обмен на «футбольные» четвертаки

Так выглядят монеты в 25 рублей к чемпионату мира по футболу

Отделение Банка России в Барнауле 26 октября проведет в краевом центре акцию, в рамках которой будет принимать монеты любого номинала в обмен на крупные купюры. К «размену», который призван извлечь металлические деньги из копилок и вернуть их в оборот, привлекут с помощью подарков, среди которых уникальные монеты номиналом в 25 рублей, говорится в сообщении регулятора.

Акцию проводят, чтобы вернуть в наличный платежный оборот мелкие монеты. По расчетам Центробанка, в стране на каждого человека приходится в среднем 439 монет. «Уровень возврата мелких монет в наше отделение составляет всего 34 %. Между тем они также важны, как и банкноты. Изготовление монет обходится значительно дороже, чем печать банкнот, но срок их жизни доходит до 30 лет. А у купюр мелких номиналов – в десятки раз меньше. Чтобы оправдать себестоимость, монеты должны применяться как средство платежа, а не храниться в копилках. Необходимо эффективно использовать разменную монету, чтобы наличный платежный оборот был обеспечен всеми номиналами», – обосновала акцию управляющий отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

Помимо Банка России в акции примут участие 14 других финансовых организаций, их список не раскрывается. Некоторые банки приготовили для участников акции подарки и сувениры, а также памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу в России.

В сообщении отмечается, что банки и раньше меняли монеты на банкноты, но в обычные дни за это берется комиссия. Интересно также, что в памяти барнаульцев еще живы те времена, когда монеты можно было банками нести в аптеки и менять на купюры.