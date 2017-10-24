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Главная Лента новостей Центробанк «изымет» у барнаульцев копейки и рубли в обмен на «футбольные» четвертаки

Центробанк «изымет» у барнаульцев копейки и рубли в обмен на «футбольные» четвертаки

25.10.2017 12:31

Так выглядят монеты в 25 рублей к чемпионату мира по футболу
Так выглядят монеты в 25 рублей к чемпионату мира по футболу

Отделение Банка России в Барнауле 26 октября проведет в краевом центре акцию, в рамках которой будет принимать монеты любого номинала в обмен на крупные купюры. К «размену», который призван извлечь металлические деньги из копилок и вернуть их в оборот, привлекут с помощью подарков, среди которых уникальные монеты номиналом в 25 рублей, говорится в сообщении регулятора.

Акцию проводят, чтобы вернуть в наличный платежный оборот мелкие монеты. По расчетам Центробанка, в стране на каждого человека приходится в среднем 439 монет. «Уровень возврата мелких монет в наше отделение составляет всего 34 %. Между тем они также важны, как и банкноты. Изготовление монет обходится значительно дороже, чем печать банкнот, но срок их жизни доходит до 30 лет. А у купюр мелких номиналов – в десятки раз меньше. Чтобы оправдать себестоимость, монеты должны применяться как средство платежа, а не храниться в копилках. Необходимо эффективно использовать разменную монету, чтобы наличный платежный оборот был обеспечен всеми номиналами», – обосновала акцию управляющий отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

Помимо Банка России в акции примут участие 14 других финансовых организаций, их список не раскрывается. Некоторые банки приготовили для участников акции подарки и сувениры, а также памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу в России.

В сообщении отмечается, что банки и раньше меняли монеты на банкноты, но в обычные дни за это берется комиссия. Интересно также, что в памяти барнаульцев еще живы те времена, когда монеты можно было банками нести в аптеки и менять на купюры.

Фото: Википедия

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Комментарий

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Комментариев 7
гость

25.10.2017 14:20

В каких конкретно отделениях 25-рублевые монеты дают?
ФигВам

25.10.2017 14:42

"будет принимать монеты любого номинала в обмен "
А вообще где-то разве "ходят" монеты по 5, 10, копеек? А где 1 копейка? Ельцин, помню, хвастался в 1998, что копейку вернул...
Да и 50 коп. уже никто почти не берет...
Трезвый взгляд

25.10.2017 14:47

Вот мне, честно говоря, до этого футбола абсолютно фиолетово. Кто там и с кем будет играть, кто кого выиграет - мне это совершенно не интересно. Считаю, что это весьма травматичный вид спорта. Считаю нецелесообразным тратить огромные деньги на этот чемпионат. Строить огромные стадионы и прочее. Спорт и физкультуру надо поддерживать, но дешевые виды спорта, которые не требуют больших затрат. Группы здоровья. Побольше доступных секций по всей стране на базе имеющихся спортивных сооружений. Вот на это надо направлять деньги. Поддержать тренеров рублем.
Hummel

25.10.2017 14:53

Не могу себе представить дурака, который будет складывать в копилку 1, 5, 10 и даже 50-копеечные монеты...
А мадам из ЦБ считает, что таких дураков у нас много!
Что-то тут не стыкуется, кто-то другой дурак по-моему, и этому дураку, коль уж так ему нужны эти монеты, надо не придумывать тупые заманухи-лохотроны, просто за каждые 90р. мелочью давать 100руб. банкнотой. Засыпят железом!
Филодокс

25.10.2017 15:11

Трезвый взгляд писал(а):
до этого футбола абсолютно фиолетово

Выпей, дружок, стопочку (как вариант: стакан, налитый под "ватерлинию") - враз изменишь свое пошлое мнение...
Пррхожий

25.10.2017 15:52

Фильм был такой, где новые купюры на старые монеты меняли. Похоже в скором времени нас ждет, что у денег нули убирать будут
Куратор

25.10.2017 16:06

Трезвый взгляд писал(а):
Считаю нецелесообразным тратить огромные деньги на этот чемпионат. Строить огромные стадионы и прочее. Спорт и физкультуру надо поддерживать, но дешевые виды спорта, которые не требуют больших затрат. Группы здоровья. Побольше доступных секций по всей стране на базе имеющихся спортивных сооружений. Вот на это надо направлять деньги.


Абсолютно согласен!
Зрелища для быдла, и ничего более, но в то же время на обеспечение этого кретинизма идут колоссальные средства. Которые могли бы быть потрачены с пользой, на развитие физической культуры, на здоровье народа.
Но как же - зрелища и интересы толп быдла ( причём. даже не занимающегося футболом, а болеющим под пивко у телика ) важнее.