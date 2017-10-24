Барнаульская пенсионерка почти три месяца вынуждена жить с полуметровой дырой в потолке

Новый дизайн потолка пенсионерки

77-летняя жительница Барнаула Алефтина Кузнецова, проживающая на верхнем этаже многоквартирного дома на проспекте Калинина, 3, почти три месяца пытается добиться от своей УК помощи в ремонте. В августе текущего года кровля над ее квартирой обвалилась, и теперь дождь и мокрый снег могут напрямую попадать в комнату через зияющее отверстие. Об этом ИА «Банкфакс» рассказали представители пенсионерки в суде Роман Виноградов и Елена Чаплыгина.

По словам юристов, проблемы с протекающим потолком у пожилой женщины и ее соседей по этажу начались уже давно. Пенсионерка неоднократно обращалась к МУП «Управляющая компания ПЖЭТ-2», которая тогда обслуживала дом, однако существенной помощи от работников компании так и не дождалась. 1 января 2017 года Алевтина Кузнецова обнаружила, что во всех комнатах с потолка начала бежать вода от подтаявшего снега, а в гостиной обвалилась штукатурка. Поэтому новый год пенсионерке пришлось начинать с разбирательств с УК.

Горожанка обратилась с исковым заявлением в Октябрьский районный суд Барнаула, и пока длилось судебное разбирательство из-за нарушения герметизации кровли четырехэтажного дома в августе текущего года подгнивший потолок в квартире пенсионерки частично обрушился. На месте обвала осталось отверстие диаметром около полуметра, которое до сих пор никто не может заделать. Как пояснила представитель истца Елена Чаплыгина, кровля относится к объектам общедомового имущества, поэтому провести ремонт самостоятельно Алевтина Кузнецова не может. Однако и представители управляющих компаний отказываются помочь пенсионерке, заявляя, что обрушение произошло не по их вине.

Сейчас представители пенсионерки требуют возмещения материального ущерба от МУП «Управляющая компания ПЖЭТ-2», из-за бездействия которой начались проблемы с протекающим потолком, а также привлечения новой УК к ответственности за обрушение потолка. Дело в том, что на место прежней УК пришло ООО «КомСервис», которое, по мнению юристов, и должно восстановить обрушившееся перекрытие и обеспечить его герметичность. Однако судья, которая рассматривала дело, в течение долгого времени не привлекала управляющую компанию «Комм-Сервис» в качестве соответчика по делу о повреждении межэтажного перекрытия. Юристам удалось добиться этого лишь 23 октября, когда дело было передано в производство другому судье.

Кроме того, по сведениям г-на Виноградова, в суде на одном из заседаний присутствовал и представитель городского комитета ЖКХ, поскольку указанный дом якобы стоит в очереди на проведение там капитального ремонта. Как бы там ни было, данную информацию в ходе процесса никто истице не подтвердил и не опроверг.

Как заявили юристы, они не сомневаются в успешном исходе дела, и уверены, что ущерб пенсионерке будет полностью возмещен, а надлежащего ответчика обяжут произвести ремонт перекрытия, вопрос лишь во времени. Следующее судебное заседание состоится 16 ноября, а пока Алевтина Кузнецова вынуждена наслаждаться выпадающими осадками, не выходя из дома.