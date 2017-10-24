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Главная Лента новостей На Алтае измученный издевательствами пенсионер «расстрелял» юного обидчика

На Алтае измученный издевательствами пенсионер «расстрелял» юного обидчика

25.10.2017 15:24

Троицкий межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя. Пенсионера обвиняют в том, что он чрезмерно агрессивно защищал свое достоинство, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что инцидент произошел 13 июля 2017 в селе Хомутино Целинного района. Пожилой мужчина, находясь возле своего дома, выстрелил из пневматического ружья в убегающего от него 13-летнего подростка. Несовершеннолетнего госпитализировали в медицинское учреждение, где из тела ребенка извлекли пулю, остановившуюся во внутренних органах. Как удалось выяснить, ситуация не столь однозначна. На совершение решительных действий пенсионера толкнуло аморальное поведение подростка. Он неоднократно оскорблял, провоцировал и пытался вывести из себя возрастного односельчанина. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент преступления пожилой мужчина находился в состоянии аффекта.

Между тем дело по ст. 113 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта) с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения его по существу. Теперь не выдержавшему подросткового троллинга сельчанину грозит до двух лет лишения свободы.

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Комментарий

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Комментариев 6
МАЛО

25.10.2017 15:30

Жаль не убил!
ПОДРОСТОК ВИДНО ИЗ СЕЛЬСКОЙ ГВАРДИИ от ??

25.10.2017 15:40

НАВАЛЬНОГО ??
федор

25.10.2017 15:51

Навряд ли с энтого юнца вырастет добропорядочный человек интересно , а кто у него родители?
ФигВам

25.10.2017 16:24

федор писал(а):
Навряд ли с энтого юнца вырастет добропорядочный человек

В том-то и дело - самосуд штука плохая, но ведь этот маленький мерзавец, видимо, довел мужика до греха. А птицу видно по полету - юнец войдет во вкус и и ещё не то может натворить...
СибВОвец

25.10.2017 16:25

Хомутинские гавнистые ребята.
Был у меня сослуживец Вова Н. - идиот родом из Хомутино
Ответ

25.10.2017 17:49

федор писал(а):
а кто у него родители?
Кто, кто. Известно кто! Высокодуховные православные патриоты.