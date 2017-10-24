На Алтае измученный издевательствами пенсионер «расстрелял» юного обидчика

Троицкий межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя. Пенсионера обвиняют в том, что он чрезмерно агрессивно защищал свое достоинство, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что инцидент произошел 13 июля 2017 в селе Хомутино Целинного района. Пожилой мужчина, находясь возле своего дома, выстрелил из пневматического ружья в убегающего от него 13-летнего подростка. Несовершеннолетнего госпитализировали в медицинское учреждение, где из тела ребенка извлекли пулю, остановившуюся во внутренних органах. Как удалось выяснить, ситуация не столь однозначна. На совершение решительных действий пенсионера толкнуло аморальное поведение подростка. Он неоднократно оскорблял, провоцировал и пытался вывести из себя возрастного односельчанина. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент преступления пожилой мужчина находился в состоянии аффекта.

Между тем дело по ст. 113 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта) с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения его по существу. Теперь не выдержавшему подросткового троллинга сельчанину грозит до двух лет лишения свободы.