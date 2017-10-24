В Камне-на-Оби целую улицу обесточило порывами ураганного ветра

Поваленные ветром заборы

25 октября с раннего утра в Камне-на-Оби устраняют последствия прошедшего накануне урагана, который повредил несколько линий электропередач, а также помял крыши и заборы домов. Данные сведения вторые сутки поступают от горожан в редакцию газеты «Каменские известия».

Синоптики прогнозировали усиление ветра на вечер 24 октября еще несколько дней назад. В ряде городов и районов Алтайского края штормовое предупреждение оказалось не лишним, поскольку порывы достигали нескольких метров в секунду. Однако больше всего досталось жителям Камня-на-Оби. Они рассказали, что вечером ветер усилился до такой степени, что его порывами ломало деревья и срывало рекламные баннеры. У некоторых жителей также пострадали заборы — листы металлопрофиля не выдерживали сильного напора стихии. В результате ураган повредил провода ЛЭП, и несколько районов города остались без электричества.

Не устояли и деревья

25 октября сотрудники единой диспетчерской службы Каменского района уточнили журналистам, что из-за шторма обесточенными оставались дома по улице Северной, а также котельная № 5. Многие горожане были вынуждены провести ночь без отопления, так как ураган повредил изолятор на линии электропередач. Позже в диспетчерской Каменских МЭС сообщили, что повреждение удалось устранить — подача света и тепла была восстановлена.

Добавим, что по данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сутки 25 октября и ночью 26 октября ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы достигнут 22-27 м/с. Помимо усиленного ветра прогнозируют осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Местами по краю возможны гололедные явления, установление временного снежного покрова, слабые метели и резкое похолодание. В связи с этим все подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю перешли на усиленный вариант несения службы и переведены в режим повышенной готовности. Руководителей муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики в свою очередь проинформировали об ухудшении погодных условий. Им рекомендовали предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под постоянным контролем.