Барнаульская маршрутка насмерть сбила спешившую через дорогу пенсионерку

26.10.2017 08:26
25 октября вечером в Барнауле на улице Челюскинцев погибла пожилая женщина. Невнимательная пенсионерка угодила под колеса маршрутного автобуса, спасти ее не представлялось возможным, сообщили участники группы Barnaul22 «ВКонтакте».
Как уточнили сотрудники городской Госавтоинспекции, авария произошла в 19:15 на улице Челюскинцев в районе дома № 2 «А». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД. Предварительно установлено, что 49-летний водитель маршрутного автобуса № 65 допустил наезд на пешехода – женщину, на вид которой около 65 лет. Пожилая горожанка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»
26.10.2017 09:29
26.10.2017 10:04
26.10.2017 10:20
26.10.2017 10:30
родственникам соболезнования....
26.10.2017 11:04
Именно по этому свою тёщу держу под замком,что бы других людей,своей смертью не подставила!
26.10.2017 12:08
Лечи голову, идиот агрессивный!
26.10.2017 12:10
26.10.2017 12:24
Именно по этому свою тёщу держу под замком,что бы других людей,своей смертью не подставила!
Напрямую правила не запрещают переходить проезжую часть где угодно!
26.10.2017 13:03
26.10.2017 13:13
26.10.2017 13:23
- улица Челюскинцев,
- авария вечером в 19:15;
- женщина 65 лет…
Кто живет или бывает на улице Челюскинцев, тот знает, что по этой улице не ездят, по ней летают…. Выходишь из трамвая сразу на проезжую часть, хорошо, если остановится транспорт… многие водители предпочитают проскользнуть ….
Вечер в 19:15 уже темновато, какое освещение на этой улице….
Женщина 65 лет, пенсионерка, со здоровьем практически у вех в этом возрасте проблемы….
Я хочу сказать, что в данной ситуации имеется вина не только водителя и пешехода, но и чиновников края и сотрудников ДПС…
Родным и близким соболезнование…
26.10.2017 13:58
ЗАПРЕЩАЮТ!!!!!
26.10.2017 14:53