Барнаульская маршрутка насмерть сбила спешившую через дорогу пенсионерку

Полицейские выясняют все обстоятельства

25 октября вечером в Барнауле на улице Челюскинцев погибла пожилая женщина. Невнимательная пенсионерка угодила под колеса маршрутного автобуса, спасти ее не представлялось возможным, сообщили участники группы Barnaul22 «ВКонтакте».

Как уточнили сотрудники городской Госавтоинспекции, авария произошла в 19:15 на улице Челюскинцев в районе дома № 2 «А». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД. Предварительно установлено, что 49-летний водитель маршрутного автобуса № 65 допустил наезд на пешехода – женщину, на вид которой около 65 лет. Пожилая горожанка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.