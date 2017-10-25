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Главная Лента новостей Барнаульская маршрутка насмерть сбила спешившую через дорогу пенсионерку

Барнаульская маршрутка насмерть сбила спешившую через дорогу пенсионерку

26.10.2017 08:26

Полицейские выясняют все обстоятельства
Полицейские выясняют все обстоятельства

25 октября вечером в Барнауле на улице Челюскинцев погибла пожилая женщина. Невнимательная пенсионерка угодила под колеса маршрутного автобуса, спасти ее не представлялось возможным, сообщили участники группы Barnaul22 «ВКонтакте».

Как уточнили сотрудники городской Госавтоинспекции, авария произошла в 19:15 на улице Челюскинцев в районе дома № 2 «А». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД. Предварительно установлено, что 49-летний водитель маршрутного автобуса № 65 допустил наезд на пешехода – женщину, на вид которой около 65 лет. Пожилая горожанка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 13
Пешеход

26.10.2017 09:29

Нашим горе -водителям не существуют дорожные правила. мчатся .как на пожар не останавливаясь даже перед пешеходным переходом. либо остановятся на секунду. и продолжают ехать. наступая на пятки. Ужас . что твориться на дорогах. У нас нет ДПС. а если и есть то они " находятся про кустом" вылавливая жертву для штрафа
кошка

26.10.2017 10:04

специально для ПЕШЕХОДА, написано же в статье, что горе то не водитель, а как раз горе-пешеход был, бегал через дорогу где попало. Но все равно конечно жалко и мои соболезнования родным.
пешеходу

26.10.2017 10:20

Для наших горе-пешеходов вообще не существует правил дорожного движения.Где хочу-там иду.При чем не важно,есть переход выделеный или нет,но Я-пупок на этой планете и меня ОБЯЗАНЫ пропускать всегда.Ну а на переходе-это отдельная сказка. Особенно если идет мадам. Она не идет. Она себя НЕСЕТ гордо. Любуйтесь. Телефон у уха. Задорный смех.Хлопанье себя по коленям-"Ой,как мне смешно".И по барабану ,что в правилах есть пункт о нарушении при разговоре по телефону во время перехода и штраф.МНЕ дозволено все. Я могу пройти половину пешеходного перехода,увидеть,что за спиной уже начали движение автомобили и резко передумать.Развернуться и пойти назад.Да плевать,что на моей могилке напишут.:"Спи спокойно-водитель был не прав."Главное,что все увидели,насколько я крутая и как я умею гордо себя нести через дорогу. Олени.
пешеходу в унисон

26.10.2017 10:30

нашим горе пешеходам не существуют пешеходные переходы,мчатся как на пожар ,не останавливаясь даже перед близко движущимся транспортом....Бараны одним словом . Впрочем это естественный отбор...
родственникам соболезнования....
Массаж мозга

26.10.2017 11:04

Туда ей твари и дорога,бегают пешики,как отравленные тараканы,забычив глаза!
Именно по этому свою тёщу держу под замком,что бы других людей,своей смертью не подставила!
Ольга

26.10.2017 12:08

Массаж мозга писал(а):
Туда ей твари и дорога,бегают пешики,как отравленные тараканы,забычив глаза!
Именно по этому свою тёщу держу под замком,что бы других людей,своей смертью не подставила!

Лечи голову, идиот агрессивный!
массажу

26.10.2017 12:10

Да,болезный,долго тебе мозг массажировать надо. Прогресса нет. Он застрял на уровне абрикосовой косточки.Тварь
Массировать нечего!

26.10.2017 12:24

Туда ей твари и дорога,бегают пешики,как отравленные тараканы,забычив глаза!
Именно по этому свою тёщу держу под замком,что бы других людей,своей смертью не подставила!

Напрямую правила не запрещают переходить проезжую часть где угодно!
12:24

26.10.2017 13:03

дурак что ли, напрямую правила не запрещают и пальцы в розетку пихать
массажу мозга

26.10.2017 13:13

Там могут оказаться - твои детки жена мать теща ,мы не знаем кому какая судьба определена,так что не вякая и засунь язык поганый куда следует
Переживающий

26.10.2017 13:23

В этой трагической истории нужно учитывать 3 момента:
- улица Челюскинцев,
- авария вечером в 19:15;
- женщина 65 лет…
Кто живет или бывает на улице Челюскинцев, тот знает, что по этой улице не ездят, по ней летают…. Выходишь из трамвая сразу на проезжую часть, хорошо, если остановится транспорт… многие водители предпочитают проскользнуть ….
Вечер в 19:15 уже темновато, какое освещение на этой улице….
Женщина 65 лет, пенсионерка, со здоровьем практически у вех в этом возрасте проблемы….

Я хочу сказать, что в данной ситуации имеется вина не только водителя и пешехода, но и чиновников края и сотрудников ДПС…

Родным и близким соболезнование…
Дурак что-ли

26.10.2017 13:58

12:24 писал(а):
дурак что ли, напрямую правила не запрещают и пальцы в розетку пихать


ЗАПРЕЩАЮТ!!!!!
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

26.10.2017 14:53

ЛЮДИ , ЗДЕСЬ ВСЕ ДВОЯКО , КОНЕЧНО , ЖЕНЩИНА НЕ ПРАВА , НО НЕ ЛИШАТЬ ЖЕ ЗА ЭТО ЖИЗНИ !!!!!!!!!!!