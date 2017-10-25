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Главная Лента новостей Машинист бийского поезда не спас от гибели шагающего по шпалам мужчину

Машинист бийского поезда не спас от гибели шагающего по шпалам мужчину

26.10.2017 10:31

24-го октября днем на участке пути направлением Бийск-Чемровка поезд наехал на молодого мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия, информирует газета «Наш Бийск».

По данным источника, инцидент произошел около 14:00, состав двигался из Чемровки в сторону Бийска. Машинист заметил шагающего по железнодорожным путям пешехода и поспешил предпринять все возможные меры для избежания наезда. Он подал гудок, на который мужчина не отреагировал, а после попытался экстренно затормозить. Однако поезд остановить не удалось, и пешеход погиб под его колесами. В настоящее время эксперты устанавливают, в каком состоянии на момент происшествия находился погибший.

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Комментарий

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Комментариев 2
Гость

26.10.2017 15:45

Опять наушники сыграли свою трагическую роль...
Гонец из Пензы

26.10.2017 15:58

Какие наушники,поди вматину бухой был!