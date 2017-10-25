В деле о гибели молодых мужчин в канализационном колодце появился обвиняемый

Прокуратура Майминского района утвердила обвинительное заключение в отношении главного механика МУП «Майма». Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, из-за чего погибли двое молодых сотрудников, сказано на сайте ведомства.

По данным следствия, именно главный механик исполнял обязанности по охране труда на предприятии. В июле текущего года он не оформил наряд-допуск на работы повышенной опасности и допустил к ним слесаря-сантехника очистных сооружений, не предоставив ему необходимые средства индивидуальной защиты. Работник спустился в канализационный колодец и, приступив к работе, отравился газом. Ему на выручку поспешил местный сторож, который также надышался опасным веществом. В результате оба потерпевших скончались от отравления.

24 октября уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) направили в Майминский районный суд для рассмотрения по существу.