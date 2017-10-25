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Главная Лента новостей Более 200 питомцев бийского приюта могут погибнуть из-за аварийной крыши

Более 200 питомцев бийского приюта могут погибнуть из-за аварийной крыши

26.10.2017 13:27

Состояние здания приюта
Состояние здания приюта

Общество защиты животных «Преданность» в Бийске обратилось к местным предпринимателям, руководителям предприятий и простым горожанам с просьбой помочь им экстренно отремонтировать крышу в здании приюта. По словам главы общества Екатерины Шаерман, если проблему не решить в ближайшее время, животные могут погибнуть, информирует пресс-центр городской администрации.

Руководитель «Преданности» рассказала «Нашему Бийску», что в течение последних трех лет крыша всегда была больным вопросом для пункта льготной стерилизации и реабилитации бездомных животных. Кровля протекала практически в каждой комнате. Однако 25 октября крыша просела до такой степени, что затопить котел стало невозможным. В результате возник риск перемерзания отопительной системы. Сотрудники «Преданности» опасаются, что более 200 животных могут попросту замерзнуть предстоящей зимой. Кроме того, они переживают за ежедневную работу по отлову бездомных собак и кошек и проведению операций по стерилизации.

По словам Екатерины Шаерман, на ремонт крыши «Преданности» необходимо собрать около 300 тысяч рублей. «Приезжали несколько специалистов, кто называл сумму 500 тысяч, кто-то - 800 тысяч, кто-то говорил, что и миллиона мало. Одни только согласились сделать практически за стоимость материалов 250-300 тысяч. Но это для нас неподъемная сумма! Мы не можем вдруг поставить всю работу на паузу на пару месяцев и просто копить на крышу. Мы ежедневно ловим собак и кошек на стерилизацию, забираем малышей на пристрой. Только щенков сейчас в очереди 18 пометов», - поделилась глава общества защиты животных.

Она также отметила, что за последние три года благодаря помощи неравнодушных бийчан и городских предприятий обществу защиты животных удалось восстановить все коммуникации (водоснабжение, канализацию, электроэнергию) в занимаемом помещении, построить вольеры, закупить необходимый инвентарь. Результатом совместных усилий стала возможность единовременно содержать в пункте льготной стерилизации и реабилитации бездомных животных - 150 собак и 60 кошек. В настоящее время «Преданность» строит еще три уличных вольера для взрослых собак, закупает карантинные клетки для щенят. Однако вся работа может встать из-за проблемы с крышей. В связи с этим Екатерина Шаерман обратилась к горожанам с просьбой помочь по мере сил и возможностей.

Фото: «Типичный Бийск» «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 1
Трезвый взгляд

26.10.2017 16:13

Маразм все больше крепчает. Было бы у нас нормальное государство, давно бы уже ввели налог на всех владельцев домашних животных и надели их не только правами, но и обязанностями. Штрафовать, наказывать рублем нерадивых хозяев. А что касается брошенных животных, то не заниматься ерундой (стрилизацией), а раздать их желающим (естественно, такое животное надо поставить на учет, чипизировать, с владельца взять налог). А остальных животных гуманно усыпить и кремировать.
А то сейчас просто занимаются каким-то маразмом.