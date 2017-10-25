Обошлось без дубинок: чиновники Барнаула разогнали бабушек-торговок у ТРЦ «Пионер»

26.10.2017 12:59
Барнаульские чиновники продолжили непримиримую борьбу с уличными торговцами на улице Пионеров, которая уже много лет традиционно используется для этих целей в основном пожилыми людьми. На помощь властям пришла полиция, которая прошлась по торговым рядам и составила несколько протоколов о нарушениях, сообщается на сайте администрации города.
Рейд провели сотрудники администрации Октябрьского района совместно с представителями отдела полиции по Октябрьскому району. Представители власти выявили около 30 нарушителей, которые, несмотря на отсутствие разрешающих документов, торговали прямо на тротуаре. С торговцами провели разъяснительные беседы, составили пять протоколов об административном правонарушении. Следующий рейд планируется провести с привлечением сотрудников Управления ветеринарии Алтайского края.
Отметим, что к Дню города в Барнауле открылась пешеходно-торговая улица Мало-Тобольская, которую горожане с нескрываемой иронией называют «барнаульский Арбат». На ней разрешена торговля всяческими сувенирами, поскольку улица исторически использовалась для этих целей. Вероятно, на торговой улице Пионеров продавать нельзя, поскольку малообеспеченные пенсионеры, вынужденные ради выживания реализовывать соленья и предметы быта, не вписываются в концепцию развития Барнаула.
Фото: сайт администрации Барнаула
26.10.2017 14:42
26.10.2017 14:54
26.10.2017 15:03
Сейчас соберут штрафы с пенсионеров, и доходная часть бюджета Барнаула вырастет в несколько раз….
В концепцию развития в Барнауле вписываются только ТРЦ, которые на каждом шагу…
А нельзя было просто объяснить пенсионерам, что торговля разрешена на территории рынка, причем без оплаты за место и без разрешительных документов…
26.10.2017 15:19
26.10.2017 15:19
26.10.2017 15:33
Сколько хороших слов сказано о том, что сам Дугин любит покупать продукцию у бабушек-старушек и о том, что в Барнауле станет больше мест уличной торговли и о масштабном проекте «Забота о старшем поколении»…
Поверили бабушки-старушки нашему мэру, вот и вышли торговать на излюбленное место – улицу Пионеров… чем закончилось – штрафами и унижениями….
И это Дугин называет "Заботой о старшем поколении"…
ПОЗОР ДУГИНУ за обман бабушек-старушек, за унижение и за штрафы…
Вот она, настоящая "Забота о старшем поколении", а не тесни, которые поет Дугин с экрана телевизора…
Всем, кто захочет посмотреть репортаж - https://vesti22.tv/video/v-barnaule-stanet-bolshe-mest-ulichnoy-torgovli
26.10.2017 15:44
26.10.2017 15:56
26.10.2017 15:59
26.10.2017 16:15
Порядок должен быть во всём,лень им ,поближе подойти к базару,нет надо,все свои достижения сельского хозяйства у современного торгового центра выкладывать! Осуждаю.
26.10.2017 16:22
Вот откуда идёт ШОНИЯ - ВОНИЯ...... от пельмешкиных производителей БАБУИНОВ Алтая...