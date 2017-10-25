Обошлось без дубинок: чиновники Барнаула разогнали бабушек-торговок у ТРЦ «Пионер»

Представители власти объясняют пенсионерке, что она не вписывается в концепцию развития Барнаула

Барнаульские чиновники продолжили непримиримую борьбу с уличными торговцами на улице Пионеров, которая уже много лет традиционно используется для этих целей в основном пожилыми людьми. На помощь властям пришла полиция, которая прошлась по торговым рядам и составила несколько протоколов о нарушениях, сообщается на сайте администрации города.

Рейд провели сотрудники администрации Октябрьского района совместно с представителями отдела полиции по Октябрьскому району. Представители власти выявили около 30 нарушителей, которые, несмотря на отсутствие разрешающих документов, торговали прямо на тротуаре. С торговцами провели разъяснительные беседы, составили пять протоколов об административном правонарушении. Следующий рейд планируется провести с привлечением сотрудников Управления ветеринарии Алтайского края.

Отметим, что к Дню города в Барнауле открылась пешеходно-торговая улица Мало-Тобольская, которую горожане с нескрываемой иронией называют «барнаульский Арбат». На ней разрешена торговля всяческими сувенирами, поскольку улица исторически использовалась для этих целей. Вероятно, на торговой улице Пионеров продавать нельзя, поскольку малообеспеченные пенсионеры, вынужденные ради выживания реализовывать соленья и предметы быта, не вписываются в концепцию развития Барнаула.