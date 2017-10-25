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Главная Лента новостей Обошлось без дубинок: чиновники Барнаула разогнали бабушек-торговок у ТРЦ «Пионер»

Обошлось без дубинок: чиновники Барнаула разогнали бабушек-торговок у ТРЦ «Пионер»

26.10.2017 12:59

Представители власти объясняют пенсионерке, что она не вписывается в концепцию развития Барнаула
Представители власти объясняют пенсионерке, что она не вписывается в концепцию развития Барнаула

Барнаульские чиновники продолжили непримиримую борьбу с уличными торговцами на улице Пионеров, которая уже много лет традиционно используется для этих целей в основном пожилыми людьми. На помощь властям пришла полиция, которая прошлась по торговым рядам и составила несколько протоколов о нарушениях, сообщается на сайте администрации города.

Рейд провели сотрудники администрации Октябрьского района совместно с представителями отдела полиции по Октябрьскому району. Представители власти выявили около 30 нарушителей, которые, несмотря на отсутствие разрешающих документов, торговали прямо на тротуаре. С торговцами провели разъяснительные беседы, составили пять протоколов об административном правонарушении. Следующий рейд планируется провести с привлечением сотрудников Управления ветеринарии Алтайского края.

Отметим, что к Дню города в Барнауле открылась пешеходно-торговая улица Мало-Тобольская, которую горожане с нескрываемой иронией называют «барнаульский Арбат». На ней разрешена торговля всяческими сувенирами, поскольку улица исторически использовалась для этих целей. Вероятно, на торговой улице Пионеров продавать нельзя, поскольку малообеспеченные пенсионеры, вынужденные ради выживания реализовывать соленья и предметы быта, не вписываются в концепцию развития Барнаула.

Фото: сайт администрации Барнаула

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 11
Гость

26.10.2017 14:42

Бабушки,торгующие солеными огурцами, чуждой народу власти не нужны. Они портят внешний вид города. Это зачистка территории под ангары ракшиных-шониев.
гость

26.10.2017 14:54

А кто городом правит? Дугин- не мент ли ? А Новиков- не мент ли ? В какие годы становление и рост по лестнице ментовки у них проходили? Не в 90-е ли? А в какие годы звучал в бандитских кругах Фефел? Соотжиматель строительных площадок Нодарчика.А не купили ли еще в девяностые нынешних руководителей нынешние великие строители Фефел энд компани? Ведь с приходом Дугино-Новиковской клоаки начался беспредел. И парки,зеленые зоны вырубаются. И самые лакомые куски земли под застройку,самые объемные тендеры на строительство самых крупных краевых-городских объектов отходят одной группировке.Это наводит на мысли.
Переживающий

26.10.2017 15:03

Ой, какие молодцы, чиновники Барнаула, наконец-то нашли виноватых, которые не вписываются в концепцию развития Барнаула… молодцы… нечего сказать…
Сейчас соберут штрафы с пенсионеров, и доходная часть бюджета Барнаула вырастет в несколько раз….
В концепцию развития в Барнауле вписываются только ТРЦ, которые на каждом шагу…

А нельзя было просто объяснить пенсионерам, что торговля разрешена на территории рынка, причем без оплаты за место и без разрешительных документов…
ФигВам

26.10.2017 15:19

Торгующие бабушки будут всегда. Не проще ли было, при строительстве этого ТРЦ, предусмотреть для них место и оборудовать его? Причем и плату с них не брать - да и большая ли корысть от продажи солений+варений?
Директор СССР

26.10.2017 15:19

Ух, проклятые преступницы!!! Расстрелять!!!!!!!!!!! И пенсию забрать!!!!
Переживающий

26.10.2017 15:33

28 апреля 2017 года Вести - Алтай показывали репортаж , в котором мэр Барнаула говорил об уличной торговли в Барнауле.

Сколько хороших слов сказано о том, что сам Дугин любит покупать продукцию у бабушек-старушек и о том, что в Барнауле станет больше мест уличной торговли и о масштабном проекте «Забота о старшем поколении»…

Поверили бабушки-старушки нашему мэру, вот и вышли торговать на излюбленное место – улицу Пионеров… чем закончилось – штрафами и унижениями….

И это Дугин называет "Заботой о старшем поколении"…

ПОЗОР ДУГИНУ за обман бабушек-старушек, за унижение и за штрафы…

Вот она, настоящая "Забота о старшем поколении", а не тесни, которые поет Дугин с экрана телевизора…

Всем, кто захочет посмотреть репортаж - https://vesti22.tv/video/v-barnaule-stanet-bolshe-mest-ulichnoy-torgovli
федор

26.10.2017 15:44

Неужели правда на бабулек составляли протокола?
федор

26.10.2017 15:56

Да что я такой вопрос задаю, глядь на календарь, а месячник пожилого человека завершается, кончился праздник, чиновники отчитались о чествовании стариков и ветеранов, до смешного отчеты: с приложением копий чеков на печенье, сахар и чай, фото, видео, а итог - все в урну и до октября 2018 не вспоминать вот такая сегодня "забота" , а протокола это же показатель работы сотрудника полиции, за наркоту и паленую водку можно нарваться на большие неприятности, а это без разборок и показатель, тем более в преддверии праздника, кому лычку, а кому и звездочку. Ура !!!
Гость

26.10.2017 15:59

Неужели вы не знаете кто правит в Барнауле. Неужели вы серьезно считаете что в Барнауле правит нынешний И.О. Он по сути является зиц - председатель. Барнаулом правят несколько группировок. Какие сами знаете.




Кyм

26.10.2017 16:15

Полицейские всё правильно сделали,а то скоро в подьездах своим вонючими соленьями-вареньями и хреновиной торгавать начнут!
Порядок должен быть во всём,лень им ,поближе подойти к базару,нет надо,все свои достижения сельского хозяйства у современного торгового центра выкладывать! Осуждаю.
ПИОНЕРЫ КУМОВСКИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ ??

26.10.2017 16:22

КОНКУРЕНЦИИ с торговыми БАБУЛЬКАМИ от садов и огородов!!
Вот откуда идёт ШОНИЯ - ВОНИЯ...... от пельмешкиных производителей БАБУИНОВ Алтая...