Непунктуальный барнаульский застройщик заставил ждать очередных дольщиков

Служба контроля и надзора в области долевого строительства Государственной инспекции Алтайского края выявила целый ряд нарушений со стороны застройщика ООО «ГраНИД». Дольщикам двух высотных зданий, которые компания должна была ввести в эксплуатацию в ноябре-декабре 2017 года, придется встретить Новый год на прежнем месте. Оказалось, что подрядчик перенес ранее озвученные им сроки окончания строительства.

Одним из указанных объектов является многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения по улице Молодежной, 111. Возведение здания застройщик начал в 2014 году, заключив с горожанами 148 договоров долевого участия. «ГраНИД» гарантировал своим клиентам передачу квартир не позднее конца ноября текущего года, однако сроки пришлось перенести на конец февраля 2018 года. В настоящее время 15-этажный объект на улице Молодежной построен. Там проложили внутриквартирные электрические сети, оштукатурили стены и установили окна вплоть до 12-го этажа. На данный момент рабочие занимаются перекрытием 15-го этажа, монтажом оборудования индивидуального теплового пункта, стояков и горизонтальной разводки систем водоснабжения и водоотведения.

Однако еще больше вопросов у надзорного ведомства вызвал другой объект, возведенный на улице Советской Армии, 71. В ходе проверки специалисты отдела контроля и надзора в области долевого строительства установили факт неправомерного привлечения средств одного из дольщиков: вместо договора участия в долевом строительстве с ним заключили договор займа. Кроме того, был установлен факт нецелевого расходования денег дольщиков. В связи с этим застройщику выдали предписание устранить нарушения.

Напомним, строительная компания «ГраНИД» начала возведение 18-этажного дома по улице Советской армии, 71, в июле 2014 года. В здании спроектированы практически только однокомнатные квартиры. Еще одной особенностью дома стало то, что оно будет одиноко возвышаться посреди бараков и частного сектора в квадрате на пересечении улиц Советской армии, Курской и Орловской. На крыше дома расположится газовая котельная. Вопреки распространенной практике, на первом этаже не планируют открывать даже маленький магазин. Не будет рядом с домом и полноценной парковки: в проекте предусмотрены лишь внутридворовые проезды шириной 3,5 м и шесть гостевых машино-мест. Примечательно, что застройщик сразу оценивал риски затягивания сроков как высокие.

Добавим, что согласно сайту застройщика, на данный момент у него восемь полностью сданных объектов - дома по Павловскому тракту, 203, 221, 305в, 305а, Шевченко, 144 «А» и др. При этом заказчиком большинства зданий выступает ОАО «Барнаулкапстрой».