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Главная Лента новостей Алтайского сельчанина отправили в колонию за совращение юной спортсменки

Алтайского сельчанина отправили в колонию за совращение юной спортсменки

27.10.2017 08:31

В Шипуновском районе 27-летнего местного жителя признали виновным в половом сношении с несовершеннолетней. Несмотря на то, что избранница мужчины была согласна на интимную связь, ее взрослого поклонника отправили за решетку, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2017 года обвиняемый находился в раздевалке сельского спортивного комплекса вместе с 13-летней девочкой. Он предложил ей вступить в половую связь, на что получил согласие. Несмотря на то, что интимная встреча была добровольной, мужчину привлекли к уголовной ответственности. Подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста) и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

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Комментарий

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Комментариев 2
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

27.10.2017 09:19

Ему яйца оторвать. а ей всё зашить между ног. это моё мнение.
Филодокс

27.10.2017 10:26

Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород писал(а):
а ей всё зашить между ног

похоже - та ещё краля...
а парню думать надо было на кого залазишь, сейчас будет париться