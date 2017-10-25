Алтайского сельчанина отправили в колонию за совращение юной спортсменки

В Шипуновском районе 27-летнего местного жителя признали виновным в половом сношении с несовершеннолетней. Несмотря на то, что избранница мужчины была согласна на интимную связь, ее взрослого поклонника отправили за решетку, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2017 года обвиняемый находился в раздевалке сельского спортивного комплекса вместе с 13-летней девочкой. Он предложил ей вступить в половую связь, на что получил согласие. Несмотря на то, что интимная встреча была добровольной, мужчину привлекли к уголовной ответственности. Подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста) и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.