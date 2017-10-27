Диспетчерская каменского ПАТП может потерять временное пристанище из-за бывшего главы города

Разгневанные жильцы покушаются на вагончик

Жильцы многоквартирного дома по улице Пушкина, 16 в Камне-на-Оби требуют ликвидировать вагончик диспетчерской каменского ПАТП, который находится рядом с их жильем. Горожане считают пристройку причиной разрушения фундамента дома. Между тем у руководства автотранспортного предприятия нет возможности перенести диспетчерский центр, а городские власти не спешат вмешиваться в конфликт.

Как стало известно «Каменским известиям», собрание жильцов, на котором присутствовали представители администрации Каменского района, управляющей компании «Город», руководство Каменского ПАТП и помощник Каменского межрайонного прокурора Лариса Андреева, состоялось несколькими днями ранее. Горожане рассказали, что четыре года назад в доме был произведен капитальный ремонт кровли. «До этого у нас была плоская крыша с кирпичным парапетом. Дождевые и талые воды сходили с нее, не доставляя никаких проблем. Теперь на доме установлена крыша шатровой конструкции, после этого и начались серьезные беды – разрушается стена, так как к дому примыкает диспетчерская ПАТП — по шатровой крыше нашего дома дождь и снег попадают на крышу диспетчерской, из-за уклона ее кровли все осадки стекают под фундамент. Стена не проветривается, постоянно мокнет и промерзает, обваливаются кирпич и штукатурка, особенно в подвальном помещении», — пояснил присутствующим на встрече старший по дому Алексей Барабанов.

23 апреля 2017 года жильцы дома обратились в администрацию Каменского района в надежде на помощь в решении этой проблемы. «Наше заявление приняли, но с тех пор прошло полгода, а ответа мы до сих пор не получили. Мы считаем, что диспетчерская ПАТП незаконно расположена на придомовой территории, согласия жильцов на это не было. Проблему нужно решать в срочном порядке», - заявили каменцы.

Сотрудники ПАТП культурно отдыхают в диспетчерской

Как удалось выяснить, диспетчерский пункт единственного в Камне-на-Оби пассажиро-транспортного предприятия располагался на внушительной территории в самом центре города, на улице Колесникова. Однако 10 лет назад место приглянулось одному из местных предпринимателей, возглавлявших на тот момент строительное предприятие ОАО «Слава» — Александру Кулику, впоследствии занявшему пост главы города. Бизнесмен договорился с городской администрацией о строительстве на месте диспетчерской ПАТП торгового центра (ныне ТЦ «Мир»), но пообещал, что работники предприятия на «улице» не останутся – под диспетчерскую Александр Кулик предоставит им подвальное помещение возведенного торгового центра. Было решено временно перенести место дислокации транспортного учреждения через дорогу. «Времянку» для ПАТП длиною около 7 м поставили возле дома по улице Пушкина, 16. Там провели электричество и воду, обшили вагончик сайдингом. С тех пор прошло почти 10 лет, однако свое обещание Александр Кулик так и не выполнил — он покинул пост, а его компанию признали банкротом.

Между тем новый руководитель каменского ПАТП Сергей Кузнецов, который занял должность в начале осени текущего года, пока не видит выхода из сложившейся ситуации. «Пассажиро-транспортное предприятие Камня-на-Оби работает в две смены - 46 водителей и кондукторов трудятся в первую смену и столько же - во вторую. Центр города – самое удобное место для диспетчерской, ведь здесь происходит стыковка всех маршрутов. Время обеда у наших работников и так сокращено – на обеденный перерыв отведено всего лишь полчаса, ведь перерывов в движении автобусов быть не должно. Виноватыми в данной ситуации мы себя не считаем, не самовольно же мы разместились рядом с жилым домом – это решение администрации. Бывший директор Николай Зазулин этот вопрос окончательно не решил, я приступил к своим обязанностям лишь 18 сентября, так что, можно сказать, проблема досталась мне по наследству. Я прекрасно понимаю жителей дома, но и от администрации жду понимания, ведь мы не для себя работаем, а для города», – заявил г-н Кузнецов.

Разобраться в конфликте жильцов с предприятием взялась местная прокуратура. По словам помощника прокурора Ларисы Андреевой, ведомство уже сделало соответствующие запросы во все инстанции, в том числе на получение кадастровой выписки по данной территории. В течение месяца с момента обращения жильцов, прокуратура даст ответ – правомерно ли размещение диспетчерской в данном месте.

Тем временем глава Каменского района Федор Найден оправдывается, что технические условия на строительство ТЦ «Мир» были выданы Александру Кулику с оговоркой, что подвальное помещение будет предоставлено ПАТП, но бывший глава города не сдержал свое слово, что и привело к возникновению конфликтной ситуации. «Место для новой диспетчерской мы обязательно найдем. Временное помещение снесем. Скорее всего, диспетчерская разместится по этой же улице, в центре города», - заверил глава.