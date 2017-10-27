Кредитный портфель банка ВТБ в Алтайском крае «раздулся» до 7 млрд рублей за счет стройки и деревообработки

За девять месяцев 2017 года кредитный портфель банка ВТБ в Алтайском крае превысил 7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 43 %. Крупнейшие кредиты для реализации инвестпроектов за отчетный период взяли ГК «Алтайлес», которая строит деревообрабатывающий комбинат, и компания «Селф», за последние месяцы получившая несколько крупных госзаказов на строительство, говорится в сообщении пресс-службы банка ВТБ по Сибирскому федеральному округу.

На сегодняшний день более 500 компаний Алтайского края обслуживаются в банке ВТБ, при этом за отчетный период было открыто 105 счетов для новых клиентов (в рублях и иностранной валюте). Корпоративный ВТБ финансировал компании сферы строительства, переработки сельхозпродукции, добывающей отрасли, крупных оптовых поставщиков и ритейлеров. Среди получателей кредитов в 2017 году инвестиционный проект ГК «Алтайлес» по строительству крупнейшего за Уралом Павловского деревообрабатывающего комбината. Кроме того, ГК «Селф» открыла кредитные линии на финансирование госконтрактов по строительству алтайского противотуберкулезного диспансера, школы на 550 учащихся с бассейном, а также завершение строительства художественного музея в Барнауле. Примечательно, что именно с колоссального роста закредитованности начались финансовые проблемы предшественника «Селфа» на ряде указанных объектов — ныне находящейся в глубочайшем кризисе компании СПП ОАО «СтройГАЗ».

Банк ВТБ также принимает свободные средства регионального бизнеса. За девять месяцев портфель привлечения превысил 7 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем в два раза. Компании за отчетный период оставляли на счетах средствах до востребования (увеличение на 76 %) и срочные пассивы (рост в 2,6 раз). Деньги «сдавали» в основном компании сферы торговли (доля в общем портфеле привлечения 32,6 %), пищевой промышленности (19,5 %), услуг (16 %), обрабатывающей промышленности (16 %) и другие.

По словам руководителя корпоративного филиала ВТБ по Алтайскому краю Людмилы Карповой, к концу года тренд останется прежним. «За счет усиления работы по финансированию компаний среднего бизнеса, а также повышения доходности банка в части продвижения продуктов транзакционного направления, мы смогли достичь хороших результатов. До конца года в наших планах — увеличение кредитного портфеля на 15 %, документарного - на 10 %», — приводятся в сообщении ее слова.