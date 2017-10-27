«Ростелеком» в Алтайском крае подключит к Интернету 29 сельских амбулаторий и больниц

В рамках подписанного в октябре между Минкомсвязи и «Ростелекомом» госконтракта оператор до конца 2017 года подключит к оптическому Интернету 29 больниц, амбулаторий и поликлиник, расположенных в сельских населенных пунктах Алтайского края.

Объекты будут подключены по волоконно-оптическим линиям связи, скорость передачи данных для каждого подключения составит не менее 10 Мбит/с. Созданная инфраструктура позволит медикам применять новейшие технологии для повышения качества оказания медицинской помощи.

В проект включены медицинские учреждения 13 районов края - Алейского, Чарышского, Кулундинского, Павловского, Ребрихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Косихинского, Калманского, Заринского, Кытмановского, Троицкого, Родинского районов края, а также поселок Власиха (Барнаул).

Для реализации проекта «Ростелеком» построит почти 200 км оптических каналов связи, включая «последнюю милю» (оптику от станции до медучреждения). Так как весь объем работ предстоит сделать всего за два с лишним месяца, темп строительства в Алтайском филиале «Ростелекома» и подрядных организациях очень высокий. На сегодняшний день построено уже 147 км оптики (73 % от общего объема). Строительно-монтажные работы завершены в селах Рожнев Лог, Белово и Ворониха Ребрихинского района. Идут к завершению работы по подключению к сети медицинских амбулаторий в селах Плотава и Осколково (Алейский р-н), Степново (Родинский р-н). В селах Огни (Усть-Калманский р-н), и Малый Бащелак (Чарышский р-н) в настоящее время идет монтаж телеком оборудования.

Всего в Сибири «Ростелеком» обеспечит Интернетом 349 медицинских учреждений. По предварительным данным, для исполнения поручения президента РФ, до конца 2018 года в России к Интернету будет подключено 13 890 медицинских организаций.