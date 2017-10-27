Алтайские полицейские почти неделю разыскивают пропавшую в ночи 18-летнюю девушку

Елена Денежкина

Межмуниципальный отдел МВД России «Майминский» устанавливает местонахождение 18-летней местной жительницы Елены Денежкиной. По данным регионального главка, девушка пропала вечером 22 октября 2017 года. Сельчанка ушла из дома, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

Как уточняют правоохранители, рост пропавшей составляет около 170 см. Она имеет худощавое телосложение, прямые светло-русые волосы, зеленые глаза, овальное лицо европейского типа. Сотрудники полиции отмечают и особую примету девушки - на лбу у сельчанки есть шрам размером 1-2 см. Когда 18-летнюю жительницы Маймы видели в последний раз, она была одета в болоньевую куртку зеленого цвета, темные брюки и светлые кроссовки с рисунком.

Полицейские обращаются к гражданам, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (38844) 21-8-43, 8 (38822) 9-26-89, 9-21-41, 9-26-04, 8 923 664 98 76, либо в ближайшее отделение полиции по телефону 02.