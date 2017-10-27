Приказано удивлять: Сергей Дугин к Новому году хочет подсветить в Барнауле даже стройплощадки

27.10.2017 14:30
Власти Барнаула начали подготовку к празднованию Нового года, которое в этот раз должно стать особенно запоминающимся. На заседании оргкомитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников чиновники презентовали новую ель, которую установят на площади Сахарова, а сити-менеджер Сергей Дугин распорядился украсить даже стройплощадки, сообщается на сайте администрации Барнаула.
Открытие новогодних елок в районах города запланировано на 23 декабря. Главная городская елка на площади Сахарова откроется 29 декабря, причем в этом году и ледовый городок, и сама ель будут новыми. Эскизы власти показали на совещании. Сергей Дугин раздал поручения по оформлению города на новогодние праздники. «Мы должны создать барнаульцам новогоднее настроение. Думайте, чем будем удивлять в плане оформления города. Обязательно должны появиться новые элементы. Не забывайте об оформлении въездов в город, подсветке не только зданий, но и стройплощадок», — приводятся на сайте слова сити-менеджера.
В этот раз власти начнут создавать новогоднее настроение раньше обычного. Уже 13 ноября пройдет праздник «День рождения Деда Мороза», который состоится в парке «Лесная сказка». 23 декабря в 16:00 в парке культуры и отдыха «Центральный» состоится праздничное гуляние, посвященное встрече Нового года. В дни школьных каникул здесь каждый день будут проводить праздничные программы для детей, начнет работать каток. С 23 по 25 декабря во Дворце зрелищ и спорта им. Г. С. Титова пройдут новогодние представления для школьников.
По данным комитета по культуре, горожан ждут более 200 городских и районных праздничных тематических, игровых, развлекательных, культурно-массовых, спортивных программ. В первую очередь власти планируют развеселить детей, пожилых людей, ветеранов войны и труда.
Фото: сайт администрации Барнаула
27.10.2017 16:07
27.10.2017 16:13
27.10.2017 17:15
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Да, по-моему, весь год нас удивляют, а уж главный удивляльщик Барнаула Вячеслав Новиков только и делает, что удивляет….
Вот эстафету по удивлениям принял Дугин… с чего бы это… или как говорят, дурной пример заразителен….
27.10.2017 17:20
27.10.2017 17:34
27.10.2017 18:02
27.10.2017 18:33
27.10.2017 19:39
...Приказано удивлять....
я и удивился, прочитав на информационном агентстве Атмосфера +18
http://www.asfera.info/news/politics/2017/10/27/ekstrennoe_zasedanie_fraktsii_edinaya_rossiya_proshlo_v_111215.html
27 октября 2017, 18:00 Экстренное заседание фракции "Единая Россия" прошло в Славгороде
Банкфакс чегой-то отстаёт, вот я удивился, полагаю удивятся и Славгородцы
....По результатам ряда проверок за период с 2012 по 2016 г. /мои неподсудные друзья А Г Кропов - В А Кинцель +более 18+ Дыбань Т А/ общая сумма выявленных нарушений составила 889,9 млн. рублей, что выразилось в не целевом и неэффективном использовании бюджетных средств.
...."Претензии к руководству муниципалитета о неэффективном распределении бюджетных средств возникают уже не в первый раз. Из министерства финансов Алтайского края в адрес Славгородского городского Собрания депутатов было направлено письмо, в котором содержится информация...
...Подобные нарушение не могли пройти мимо правоохранительных органов. Как сообщили ИА "Атмосфера" в следственном управление СК РФ по Алтайскому краю "в настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю в июле 2017 года по факту превышения должностных полномочий неустановленными лицами администрации города Славгорода,..
Учись Дугин у своих товарищей по партии /кроме Савинценва/...
Но в интересах следствия в соответствии с требованиями ч.2 ст. 161 УПК РФ более подробная информации по уголовному делу на данный момент расследования не может быть предана гласности"... Вы хоть почитайте эту статью полностью...
ч 4. Запрет на предание гласности данных предварительного расследования не распространяется на сведения:
1) о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами, я выше назвал;
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
27.10.2017 20:17
27.10.2017 20:43