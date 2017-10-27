×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Почта России» включила «антиспам» на Алтае

3 |
Есть мнение
Гуру МСУ Стелла Штань о феномене алтайской «трехглавости»: «Я бы на месте глав муниципалитетов на переходный период просто отказалась от зарплаты»
39
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

225

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Фестиваль «Алтайский край – место силы» прошел в пятый раз
Россельхозбанк на Алтае открыл банковскую школу
Игра чести
Как барнаульцы встретили картину «Матильда»?


Резонанс
Темы недели
Ведущие медиахолдинги Алтайского края устроили кадровую «чехарду» к концу года
73
Депутат Бессарабов «похлопотал» за Алтай в кабинете у федерального министра
41 |
В блогах
Оксана Молодых

27.10.2017

Оксана Молодых

депутат Барнаульской гордумы

Октябрьское заседание Думы Барнаула

5
Андрей Чибис

25.10.2017

Андрей Чибис

главный государственный жилищный инспектор РФ

Городская среда

7
Владислав Вакаев

24.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

О конкурсе на главу Барнаула

7
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Приказано удивлять: Сергей Дугин к Новому году хочет подсветить в Барнауле даже стройплощадки

Приказано удивлять: Сергей Дугин к Новому году хочет подсветить в Барнауле даже стройплощадки

27.10.2017 14:30

Власти презентовали новую радужную ель
Власти презентовали новую радужную ель

Власти Барнаула начали подготовку к празднованию Нового года, которое в этот раз должно стать особенно запоминающимся. На заседании оргкомитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников чиновники презентовали новую ель, которую установят на площади Сахарова, а сити-менеджер Сергей Дугин распорядился украсить даже стройплощадки, сообщается на сайте администрации Барнаула.

На совещании объяснили, как нужно украшать город
На совещании объяснили, как нужно украшать город

Открытие новогодних елок в районах города запланировано на 23 декабря. Главная городская елка на площади Сахарова откроется 29 декабря, причем в этом году и ледовый городок, и сама ель будут новыми. Эскизы власти показали на совещании. Сергей Дугин раздал поручения по оформлению города на новогодние праздники. «Мы должны создать барнаульцам новогоднее настроение. Думайте, чем будем удивлять в плане оформления города. Обязательно должны появиться новые элементы. Не забывайте об оформлении въездов в город, подсветке не только зданий, но и стройплощадок», — приводятся на сайте слова сити-менеджера.

В этот раз власти начнут создавать новогоднее настроение раньше обычного. Уже 13 ноября пройдет праздник «День рождения Деда Мороза», который состоится в парке «Лесная сказка». 23 декабря в 16:00 в парке культуры и отдыха «Центральный» состоится праздничное гуляние, посвященное встрече Нового года. В дни школьных каникул здесь каждый день будут проводить праздничные программы для детей, начнет работать каток. С 23 по 25 декабря во Дворце зрелищ и спорта им. Г. С. Титова пройдут новогодние представления для школьников.

По данным комитета по культуре, горожан ждут более 200 городских и районных праздничных тематических, игровых, развлекательных, культурно-массовых, спортивных программ. В первую очередь власти планируют развеселить детей, пожилых людей, ветеранов войны и труда.

Фото: сайт администрации Барнаула


Другие новости по этой теме:

 Праздничная инфляция: барнаульская ель «подросла» за год на 1,6 млн рублей
 Сергей Дугин «вернул» барнаульскую елку на старое место

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 10
гость

27.10.2017 16:07

Потугин - удиви . Уйди в отставку
Гонец из Пензы

27.10.2017 16:13

Этого чела может остановить только повторение судьбы его полоротых предшественников!
Переживающий

27.10.2017 17:15

Думайте, чем будем удивлять в плане оформления города. Обязательно должны появиться новые элементы— приводятся на сайте слова сити-менеджера.
- - - - - - - -
Да, по-моему, весь год нас удивляют, а уж главный удивляльщик Барнаула Вячеслав Новиков только и делает, что удивляет….
Вот эстафету по удивлениям принял Дугин… с чего бы это… или как говорят, дурной пример заразителен….

село

27.10.2017 17:20

Ещё уборку не все закончили, а здесь уже о ёлках речь. Давайте рекламируйте, пусть закупки уже делают. Скоро по ТВ о новогоднем празднике ежедневно будут вещать. До праздника так надоедят, что сам праздник НЕ В РАДОСТЬ.....
Одиниз края

27.10.2017 17:34

Дугин, напомни КАБу, что Алтайский край это не только Барнаул, но и целый регион за Алтайкой.
А кто приказал то ?

27.10.2017 18:02

Откуда приказ то, кто приказал удивлять то ? Не тем удивляют ...
Баба Фрося Алтайский край Россия

27.10.2017 18:33

А почто Дугин так шебуршится ? Он , что уверен , что победит ? Ну оно конечно и так в спойлерах , то кто ? Эх нет в Барнауле Ксюшки с дурдома -2 , то бы она тому перцу показала о чём надо беспокоиться о ёлках или метёлках.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

27.10.2017 19:39

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...Приказано удивлять....
я и удивился, прочитав на информационном агентстве Атмосфера +18
http://www.asfera.info/news/politics/2017/10/27/ekstrennoe_zasedanie_fraktsii_edinaya_rossiya_proshlo_v_111215.html
27 октября 2017, 18:00 Экстренное заседание фракции "Единая Россия" прошло в Славгороде
Банкфакс чегой-то отстаёт, вот я удивился, полагаю удивятся и Славгородцы
....По результатам ряда проверок за период с 2012 по 2016 г. /мои неподсудные друзья А Г Кропов - В А Кинцель +более 18+ Дыбань Т А/ общая сумма выявленных нарушений составила 889,9 млн. рублей, что выразилось в не целевом и неэффективном использовании бюджетных средств.
...."Претензии к руководству муниципалитета о неэффективном распределении бюджетных средств возникают уже не в первый раз. Из министерства финансов Алтайского края в адрес Славгородского городского Собрания депутатов было направлено письмо, в котором содержится информация...
...Подобные нарушение не могли пройти мимо правоохранительных органов. Как сообщили ИА "Атмосфера" в следственном управление СК РФ по Алтайскому краю "в настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю в июле 2017 года по факту превышения должностных полномочий неустановленными лицами администрации города Славгорода,..
Учись Дугин у своих товарищей по партии /кроме Савинценва/...
Но в интересах следствия в соответствии с требованиями ч.2 ст. 161 УПК РФ более подробная информации по уголовному делу на данный момент расследования не может быть предана гласности"... Вы хоть почитайте эту статью полностью...
ч 4. Запрет на предание гласности данных предварительного расследования не распространяется на сведения:
1) о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами, я выше назвал;
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
гость

27.10.2017 20:17

Что Фефел с Шонией решили и в ночь своих строителей выгонять работать?Приказали Дугину организовать освещение своих строек.Торопятся успеть урвать-уворовать побольше бюджетных денюжек,пока не скинул народ Дугина и всю его клоаку.Ты бы ,Дугин, лучше удивил по -хорошему. Взял бы да организовал освещение улиц в пригородных поселках,на улицах частного сектора.Здесь ведь тоже проживают барнаульцы.Не только те барнаульцы.что проживают на центральных улицах.Есть еще и переферия.Или как? Негритянскому гетто и так сойдет?
сельский

27.10.2017 20:43

Ох любит Барнаул праздники!!! Денег наверное куры не клюют? Транжирят только так. И шоу самолётов, и ледяные фигуры, которые могут растаять через день или два.