Приказано удивлять: Сергей Дугин к Новому году хочет подсветить в Барнауле даже стройплощадки

Власти презентовали новую радужную ель

Власти Барнаула начали подготовку к празднованию Нового года, которое в этот раз должно стать особенно запоминающимся. На заседании оргкомитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников чиновники презентовали новую ель, которую установят на площади Сахарова, а сити-менеджер Сергей Дугин распорядился украсить даже стройплощадки, сообщается на сайте администрации Барнаула.

На совещании объяснили, как нужно украшать город

Открытие новогодних елок в районах города запланировано на 23 декабря. Главная городская елка на площади Сахарова откроется 29 декабря, причем в этом году и ледовый городок, и сама ель будут новыми. Эскизы власти показали на совещании. Сергей Дугин раздал поручения по оформлению города на новогодние праздники. «Мы должны создать барнаульцам новогоднее настроение. Думайте, чем будем удивлять в плане оформления города. Обязательно должны появиться новые элементы. Не забывайте об оформлении въездов в город, подсветке не только зданий, но и стройплощадок», — приводятся на сайте слова сити-менеджера.

В этот раз власти начнут создавать новогоднее настроение раньше обычного. Уже 13 ноября пройдет праздник «День рождения Деда Мороза», который состоится в парке «Лесная сказка». 23 декабря в 16:00 в парке культуры и отдыха «Центральный» состоится праздничное гуляние, посвященное встрече Нового года. В дни школьных каникул здесь каждый день будут проводить праздничные программы для детей, начнет работать каток. С 23 по 25 декабря во Дворце зрелищ и спорта им. Г. С. Титова пройдут новогодние представления для школьников.

По данным комитета по культуре, горожан ждут более 200 городских и районных праздничных тематических, игровых, развлекательных, культурно-массовых, спортивных программ. В первую очередь власти планируют развеселить детей, пожилых людей, ветеранов войны и труда.