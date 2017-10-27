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Главная Лента новостей Гендиректора «компании-билетера» обвинили в присвоении средств Авиапредприятия «Алтай»

Гендиректора «компании-билетера» обвинили в присвоении средств Авиапредприятия «Алтай»

27.10.2017 16:31

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении в крупном размере средств правительственного авиапредприятия Алтайского края «Алтай». Обвиняемой по делу проходит гендиректор известного в Барнауле ООО «Авиа-Экспресс», говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Как установило следствие, между ООО «Авиа-Экспресс» и ОАО «Авиационное предприятие «Алтай» было заключено соглашение о продаже авиабилетов через автоматизированных систем бронирования. По условиям руководитель ООО «Авиа-Экспресс», которое управляло этими системами, обязалась перечислять выручку на расчетные счета авиапредприятия, оставляя себе только комиссионное вознаграждение.

Вместе с тем, по версии следствия, с сентября 2013 года по сентябрь 2014 года она присваивала деньги «Алтая» за проданные билеты и оплату штрафных санкций в виде претензий. Общая сумма хищения составила свыше 1,9 млн рублей.

Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с причинением особо крупного ущерба). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарий

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Комментариев 2
1-й

27.10.2017 19:23

Банкфакс! Вы популярный источник информации. Но когда же вы, наконец то, обретете грамотных сотрудников?! Стыдоба!!! Что ни сообщение, то куча ошибок! Где вы берете этих эталонов безграмотности?
1-му

27.10.2017 20:02

Они живут по принципу- "Сейчас главное не грамотность, а желтизна информации." Ну а штатной единицы корректора у них нет.Экономия должна быть экономной.Пипл и так захавает.