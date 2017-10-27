Гендиректора «компании-билетера» обвинили в присвоении средств Авиапредприятия «Алтай»

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении в крупном размере средств правительственного авиапредприятия Алтайского края «Алтай». Обвиняемой по делу проходит гендиректор известного в Барнауле ООО «Авиа-Экспресс», говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Как установило следствие, между ООО «Авиа-Экспресс» и ОАО «Авиационное предприятие «Алтай» было заключено соглашение о продаже авиабилетов через автоматизированных систем бронирования. По условиям руководитель ООО «Авиа-Экспресс», которое управляло этими системами, обязалась перечислять выручку на расчетные счета авиапредприятия, оставляя себе только комиссионное вознаграждение.

Вместе с тем, по версии следствия, с сентября 2013 года по сентябрь 2014 года она присваивала деньги «Алтая» за проданные билеты и оплату штрафных санкций в виде претензий. Общая сумма хищения составила свыше 1,9 млн рублей.

Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с причинением особо крупного ущерба). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.