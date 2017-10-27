«Они из разного теста»: экономист Владимир Милов в Барнауле пролил свет на исторически сложные отношения Навального и Рыжкова

30.10.2017 08:33
Резонный вопрос о диалоге между разными представителями «демократических сил», к числу которых относится и алтайский политик Владимир Рыжков, возник в ходе презентации экономической части программы Алексея Навального 28 октября в Барнауле. Ее автор, бывший заместитель министра энергетики и глава партии «Демократический выбор» Владимир Милов пояснил, на какое слово стоит делать акцент в словосочетании «демократические силы».
Судя по комментарию г-на Милова, Владимир Рыжков относится к пулу либералов, которые довольно долго планировали реальные действия, в отличие от тех, кто начал их предпринимать. В данном случае подразумевается оппозиционер Навальный.
«Многие люди в словосочетании «демократические силы» делают акцент на слове «демократические». Это не совсем правильно, потому что надо делать акцент на слове «силы» - те, за кем реальная поддержка и кто может чего-то добиться. Вы сказали, что Навальный креативный, но это не главное. Я 15 лет слышу о том, как оппозиция говорит о необходимости создания своего СМИ. А кто пришел и создал это СМИ, которое имеет миллионную аудиторию и конкурирует по охвату с федеральными каналами? - сказал Милов. - У меня с Владимиром Рыжковым очень хорошие отношения. Он большой молодец, что в прошлом году пошел на выборы и честно на них отпахал, хотя с самого начала знал, что перспективы слабые по разным критериям. Например, в его округе только 38 % избирателей находились в черте Барнаула. Я часто езжу на его конференции, которые проходят на Алтае. Но вот отношения с Навальным у них не сложились. Я готов предложить свои услуги в качестве посредника… С другой стороны, нужно сказать, что Рыжков ничего вредного против кампании Навального сегодня не делает, в отличие от Явлинского. Он занимается своей просветительской деятельностью, а с Навальным у них отношения исторически сложные – они из разных миров. Мне как бывшему чиновнику с Володей немного проще найти общий язык. Мы были знакомы с конца 1990-х. Я ездил к ним на фракцию представлять правительственные законопроекты. Леша – человек в определенном смысле снизу, от сохи, поэтому они из разного теста. Но я думаю, что в итоге все это как-то устаканится, потому что те, кто готов работать и выходить к людям, они в итоге договорятся. Есть ребята, которым хочется выяснять отношения, пусть они их выясняют».
Интересно, что сам Алексей Навальный во время своего визита в Барнаул весной текущего года довольно уклончиво прокомментировал отношения с Владимиром Рыжковым. Речь тогда шла о том, почему бы Навальному не поучаствовать в «Сибирском Давосе», где собирается либерально окрашенное экспертное сообщество во главе с Рыжковым. «Он меня никогда не приглашал. Если бы меня пригласили в этот раз, то я бы не смог поехать, потому что я занимаюсь своей кампанией. А раньше я ведь находился под подпиской о невыезде. Все знали, что меня бесполезно куда-то звать. Я смог выехать на Алтай отдохнуть в 2015 году, а до этого я никуда не двигался. Мне запрещали ездить даже в Московскую область», - пояснил Алексей Навальный.
Очевидно, что и в фантазийном правительстве Навального Рыжкову тоже вряд ли нашлось бы место. Говоря о том, кто потенциально мог бы занять в нем позиции, Владимир Милов поостерегся озвучивать списки, однако привел в пример себя. «Я такой отморозок давно. Когда я еще работал в правительстве, то открыто голосовал за Явлинского, хотя я не «яблочник».Тогда я считал, что это единственный нормальный кандидат. <…> Есть очень много талантливых людей, которые сейчас работают в разных сферах и смогут себя найти, но они побоятся об этом говорить. Всем известен Сергей Гуриев. Мы бы хотели его затащить официально, но он нашел себе хорошую работу главного экономиста в Европейском банке реконструкции и развития. Эта должность все же предполагает служебный этикет. Если кого-то этот момент смущает, то Навальный, Волков (Леонид Волков – глава штаба Алексея Навального – прим. ред. БФ), Жданов (Иван Жданов – руководитель юридического отдела «Фонда борьбы с коррупцией» - прим. ред. БФ), Соболь (Любовь Соболь – юрист «Фонда борьбы с коррупцией» - прим. ред. БФ), я – чем не хорошая команда? У нас уже есть костяк, который может выполнять важнейшие экономические функции», - прояснил свой взгляд экономист.
К слову, Владимир Рыжков в октябре презентует в европейской части страны свою книгу «Сияющий Алтай». Это записки путешественника об Алтае, его природе, людях, истории. В качестве приложения к книге был обещан словарь некоторых необычных алтайских слов и выражений.
30.10.2017 09:10
30.10.2017 09:38
Это хорошо, что смогут... А вот России от этого какой прок? Тот же Гуцириев - явный русофоб и ненавистник России. В условиях санкционной войны с Западом он хорошо пристроился в Европейском банке.
Мутные какие-то ребята. Чего хотят - то, кроме личного успеха? Каким они видят Россию лет через 20? Опять "стать Западом"? Так Гайдар и Чубайсом уже пытались, но лишь всё продали за тридцать сребренников да растащили советское наследие.
30.10.2017 10:15
30.10.2017 10:37
"Тот же Гуцириев - явный русофоб и ненавистник России." - во-первых, Гуцериев - это совсем другой персонаж, речь шла о Гуриеве. Во-вторых, Гуриев сделал для России больше, чем филькодоксы, тявкающие из-за угла )
30.10.2017 10:56
30.10.2017 10:58
Ага, прям из-под сохи на коровьей тяге...
Вова +Лёша = единый либеральный кишь-мишь
Один пахарь -демократ на радостЯх и исполосовал Знамя Рубцовского горкома комсомола, когда Ельцин подписал Указ о ликвидации ВЛКСМ. Вова Рыжков перед этой акцией со Знаменем, был только что избран персеком рубцовского комсомола. Вова уже тогда вёл(сам пишет в инете) полу-тайные просветительские кружковые занятия по программе приватизации соц собственности, учил молодёжь студенческую, наряду с другими дем-соратниками, как деньги от приватизации (грабежа) загонять в заграничные банки. Многие Первые лица регионального комсомола, исподволь тогда уже готовились и обучались к миссии процесса развала СССР. Сейчас то эти кремлёвские пахари с сохами - Вова и Лёша на данном этапе какую выполняют конкретную задачу вместе с вылупившейся Ксюшей? Аналогичную конца-80-х и начала 90-х? Отуплять и забалтывать...
30.10.2017 10:59
30.10.2017 11:11
Икономист Милов ?
имбецил площадной-переулочный Атважный-Авражный и
Вофка , дослужившийся до помошника Черномырдина В.С. в Наш Дом Россия ?
И заслали Рышкова к врагам огентом для изнутри глядеть , да и поглядывать-постукивая
ключом Морзе.
Сей Милов у Боруха Нимцов-ЭлектроМост в помошниках носился , высунув язык, оформляя
ему доли в энергоактивах.
они даже на троих бухнуть оппозиционно не могут словиться - слишком разные взгляды
на застольные песни у них.
30.10.2017 11:27
30.10.2017 13:03
Можно выразить надежду, что СБИТЫЙ ЛЁТЧИК ОТ ПОЛИТИКИ 90 годов ОТрыжков даст собственную самооценку, как ШТОПАНОГО и всем ХЕРОЯМ КИРОВСКОГО ЛЕСУ с обслуживающим персоналом по типу МИЛОВА.....
Тогда книгу ОТрыжкова " СИЯЮЩИЙ АЛТАЙ "" можно даже на Алтае показать в ОПОРНОМ АлтГУ, а не по переферии АЛТАЯ, где то в ГЕЙРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ...
ИСПОВЕДЬ ШТОПАНЫХ - ЭТО похоронный ГИМН ЛИПЕРАЛЬНОМУ ЭГОИЗМУ России!! Для его ПОГОСТА !!
30.10.2017 13:42
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