×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Почта России» включила «антиспам» на Алтае

4 |
Есть мнение
Гуру МСУ Стелла Штань о феномене алтайской «трехглавости»: «Я бы на месте глав муниципалитетов на переходный период просто отказалась от зарплаты»
41
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

225

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В ноябре Бийский драмтеатр представит еще одну премьеру
Барнаульцам покажут выставку-перфоманс о «Пакте Рериха»
#продаю #быстро #недорого
Электронные собаки, динозавры, пауки — барнаульцы погружаются в виртуальную реальность


Резонанс
Темы недели
«Продают за доллары»: глава алтайского Минстройтранса объяснил, откуда «растут ноги» угольных проблем региона
17
«Голубой дом» возвращает контроль над «вольницей» медиацентра администрации Барнаула
39 |
В блогах
Оксана Молодых

27.10.2017

Оксана Молодых

депутат Барнаульской гордумы

Октябрьское заседание Думы Барнаула

12
Андрей Чибис

25.10.2017

Андрей Чибис

главный государственный жилищный инспектор РФ

Городская среда

13
Владислав Вакаев

24.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

О конкурсе на главу Барнаула

7
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей «Они из разного теста»: экономист Владимир Милов в Барнауле пролил свет на исторически сложные отношения Навального и Рыжкова

«Они из разного теста»: экономист Владимир Милов в Барнауле пролил свет на исторически сложные отношения Навального и Рыжкова

30.10.2017 08:33

Резонный вопрос о диалоге между разными представителями «демократических сил», к числу которых относится и алтайский политик Владимир Рыжков, возник в ходе презентации экономической части программы Алексея Навального 28 октября в Барнауле.  Ее автор, бывший заместитель министра энергетики и глава партии «Демократический выбор» Владимир Милов пояснил, на какое слово стоит делать акцент в словосочетании «демократические силы».

Судя по комментарию г-на Милова, Владимир Рыжков относится к пулу либералов, которые довольно долго планировали реальные действия, в отличие от тех, кто начал их предпринимать. В данном случае подразумевается оппозиционер Навальный.

«Многие люди в словосочетании «демократические силы» делают акцент на слове «демократические». Это не совсем правильно, потому что надо делать акцент на слове «силы» - те, за кем реальная поддержка и кто может чего-то добиться. Вы сказали, что Навальный креативный, но это не главное. Я 15 лет слышу о том, как оппозиция говорит о необходимости создания своего СМИ. А кто пришел и создал это СМИ, которое имеет миллионную аудиторию и конкурирует по охвату с федеральными каналами? - сказал Милов. - У меня с Владимиром Рыжковым  очень хорошие отношения. Он большой молодец, что в прошлом году пошел на выборы и честно на них отпахал, хотя с самого начала знал, что перспективы слабые по разным критериям. Например, в его округе только 38 % избирателей находились в черте Барнаула. Я часто езжу на его конференции, которые проходят на Алтае. Но вот отношения с Навальным у них не сложились. Я готов предложить свои услуги в качестве посредника… С другой стороны, нужно сказать, что Рыжков ничего вредного против кампании Навального сегодня не делает, в отличие от Явлинского. Он занимается своей просветительской деятельностью, а с Навальным у них отношения исторически сложные – они из разных миров. Мне как бывшему чиновнику с Володей немного проще найти общий язык. Мы были знакомы с конца 1990-х. Я ездил к ним на фракцию представлять правительственные законопроекты. Леша – человек в определенном смысле снизу, от сохи, поэтому они из разного теста. Но я думаю, что в итоге все это как-то устаканится, потому что те, кто готов работать и выходить к людям, они в итоге договорятся. Есть ребята, которым хочется выяснять отношения, пусть они их выясняют».

Интересно, что сам Алексей Навальный во время своего визита в Барнаул весной текущего года довольно уклончиво прокомментировал отношения с Владимиром Рыжковым. Речь тогда шла о том, почему бы Навальному не поучаствовать в «Сибирском Давосе», где собирается либерально окрашенное экспертное сообщество во главе с Рыжковым. «Он меня никогда не приглашал. Если бы меня пригласили в этот раз, то я бы не смог поехать, потому что я занимаюсь своей кампанией. А раньше я ведь находился под подпиской о невыезде. Все знали, что меня бесполезно куда-то звать. Я смог выехать на Алтай отдохнуть в 2015 году, а до этого я никуда не двигался. Мне запрещали ездить даже в Московскую область», - пояснил Алексей Навальный.

Очевидно, что и в фантазийном правительстве Навального Рыжкову тоже вряд ли нашлось бы место. Говоря о том, кто потенциально мог бы занять в нем позиции, Владимир Милов поостерегся озвучивать списки, однако привел в пример себя. «Я такой отморозок давно. Когда я еще работал в правительстве, то открыто голосовал за Явлинского, хотя я не «яблочник».Тогда я считал, что это единственный нормальный кандидат. <…> Есть очень много талантливых людей, которые сейчас работают в разных сферах и смогут себя найти, но они побоятся об этом говорить. Всем известен Сергей Гуриев. Мы бы хотели его затащить официально, но он нашел себе хорошую работу главного экономиста в Европейском банке реконструкции и развития. Эта должность все же предполагает служебный этикет. Если кого-то этот момент смущает, то Навальный, Волков (Леонид Волков – глава штаба Алексея Навального – прим. ред. БФ), Жданов (Иван Жданов – руководитель юридического отдела «Фонда борьбы с коррупцией» - прим. ред. БФ), Соболь (Любовь Соболь – юрист «Фонда борьбы с коррупцией» - прим. ред. БФ), я – чем не хорошая команда? У нас уже есть костяк, который может выполнять важнейшие экономические функции», - прояснил свой взгляд экономист.

К слову, Владимир Рыжков в октябре презентует в европейской части страны свою книгу «Сияющий Алтай». Это записки путешественника об Алтае, его природе, людях, истории. В качестве приложения к книге был обещан словарь некоторых необычных алтайских слов и выражений.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 18
Фобос

30.10.2017 09:10

По жизни команда путешественников.... по пилить, разделить гранты....где, в какой отрасли польза от этих писателей?
Филодокс

30.10.2017 09:38

"Есть очень много талантливых людей, которые сейчас работают в разных сферах и смогут себя найти..."
Это хорошо, что смогут... А вот России от этого какой прок? Тот же Гуцириев - явный русофоб и ненавистник России. В условиях санкционной войны с Западом он хорошо пристроился в Европейском банке.
Мутные какие-то ребята. Чего хотят - то, кроме личного успеха? Каким они видят Россию лет через 20? Опять "стать Западом"? Так Гайдар и Чубайсом уже пытались, но лишь всё продали за тридцать сребренников да растащили советское наследие.
Директор СССР

30.10.2017 10:15

Два лошка
Совкам

30.10.2017 10:37

"по пилить, разделить гранты..." - это вы про кооператив "Озеро"?
"Тот же Гуцириев - явный русофоб и ненавистник России." - во-первых, Гуцериев - это совсем другой персонаж, речь шла о Гуриеве. Во-вторых, Гуриев сделал для России больше, чем филькодоксы, тявкающие из-за угла )
Bratka

30.10.2017 10:56

Филодоксу: НЕНЕНЕ! Гуцериев Михаил Сафарбекович ни в каком Европейском банке не пристраивался. Пристраивался одно время он в Великобриташке, но потом вернулся. Он богатейший предприниматель, композитор и член Союза писателей РФ. А вот пристроился в Евробанке Гуриев Сергей Маратович. Они даже по национальности разные! Один - ингуш, другой, наоборот, осетин.
МилОву -мИлову дем выборному программисту

30.10.2017 10:58

... Леша – человек в определенном смысле снизу, от сохи, поэтому они из разного теста...

Ага, прям из-под сохи на коровьей тяге...
Вова +Лёша = единый либеральный кишь-мишь

Один пахарь -демократ на радостЯх и исполосовал Знамя Рубцовского горкома комсомола, когда Ельцин подписал Указ о ликвидации ВЛКСМ. Вова Рыжков перед этой акцией со Знаменем, был только что избран персеком рубцовского комсомола. Вова уже тогда вёл(сам пишет в инете) полу-тайные просветительские кружковые занятия по программе приватизации соц собственности, учил молодёжь студенческую, наряду с другими дем-соратниками, как деньги от приватизации (грабежа) загонять в заграничные банки. Многие Первые лица регионального комсомола, исподволь тогда уже готовились и обучались к миссии процесса развала СССР. Сейчас то эти кремлёвские пахари с сохами - Вова и Лёша на данном этапе какую выполняют конкретную задачу вместе с вылупившейся Ксюшей? Аналогичную конца-80-х и начала 90-х? Отуплять и забалтывать...


просто гость

30.10.2017 10:59

Так они из теста!? Ага. Один из тюремного мякиша, другой - колобок.
иврей от сохи землепашец, не ростовщик-меняла-процентщик ?

30.10.2017 11:11

из разное тесто , разные огенты?
Икономист Милов ?
имбецил площадной-переулочный Атважный-Авражный и
Вофка , дослужившийся до помошника Черномырдина В.С. в Наш Дом Россия ?
И заслали Рышкова к врагам огентом для изнутри глядеть , да и поглядывать-постукивая
ключом Морзе.
Сей Милов у Боруха Нимцов-ЭлектроМост в помошниках носился , высунув язык, оформляя
ему доли в энергоактивах.
они даже на троих бухнуть оппозиционно не могут словиться - слишком разные взгляды
на застольные песни у них.
Deckman

30.10.2017 11:27

Мне глубоко насрать на разные сорта говна, а может и мой им пригодиться, делайте заявки!
И НАВАЛЬНЫЙ!! И РЫЖКОВ!! - ШТОПАНЫЕ ГАНДОНЫ СОГЛАСНО !??

30.10.2017 13:03

СЛОВАРЯ НЕОБЫЧНЫХ АЛТАЙСКИХ СЛОВ и ВЫРАЖЕНИЙ...
Можно выразить надежду, что СБИТЫЙ ЛЁТЧИК ОТ ПОЛИТИКИ 90 годов ОТрыжков даст собственную самооценку, как ШТОПАНОГО и всем ХЕРОЯМ КИРОВСКОГО ЛЕСУ с обслуживающим персоналом по типу МИЛОВА.....
Тогда книгу ОТрыжкова " СИЯЮЩИЙ АЛТАЙ "" можно даже на Алтае показать в ОПОРНОМ АлтГУ, а не по переферии АЛТАЯ, где то в ГЕЙРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ...
ИСПОВЕДЬ ШТОПАНЫХ - ЭТО похоронный ГИМН ЛИПЕРАЛЬНОМУ ЭГОИЗМУ России!! Для его ПОГОСТА !!
гость

30.10.2017 13:42

И какую великую пользу оказал России Гуриев?
ЛИПЕРАЛЬНОЕ ХОВНО ГОСТЬ МОЖЕТ ТОЛЬКО БРАТЬ ДЛЯ СЭБЭ !? В ЭТОМ И !??

30.10.2017 14:57

ИХ ПОЛЬЗА..... ОНИ ТОЛЬКО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОГУТ... Даже ручками РУКОблудными !!
ССГ

30.10.2017 16:00

Да из одного ...... они сляпаны, вы просто не распробовали, господин Милонов, повторите дегустацию.
Виктор

30.10.2017 16:33

Милов попал в точку. Все дерьмо выскочило погавкать. Из таких можно целую расстрельную роту набрать.
ВЫТАЩИЛ МИЛОВ ЗАТЫЧКУ ИЗ ..ОПЫ СУПЕРлиперала ВИКТОРА ??

30.10.2017 17:28

тут даже пендель не поможет !!
Кум

30.10.2017 18:02

Витя,для расстельной роты,серебренные пули в заказе на Барнаульском патронном заводе!
Очевидец

30.10.2017 19:29

Из миров то может быть они из разных, да источник финансирования один! И направленность действий одна - развал России! Каждый из них действует исходя из своего личного интереса, отстаивает "своё якобы личное" понимание ситуации! Но насколько это понимание соотносится с мнением и интересами большинства населения - им до лампочки! Эта парочка откровенно отрабатывает поставленную их финансистами задачу - подготовить развал России из нутри. Оба просты и понятны, как тараканы! Один честно и по полной программе отрабатывает немалые бабки; второй, начав свою политическую карьеру с коммунистов, в какие только уже партии, как в коровьи лепешки, не вступал, но вовремя от них отрекался, а где-то и просто пинка под зад получал - в результате провозгласил себя независимым борцом, за что только - непонятно, и находится в том же статусе, что и первый. Понятно, что проводимая нынешним правительством внутренняя политика - это откровенный геноцид населения (кроме политиков чиновников и силовиков) по всем сторонам жизнедеятельности. Но пока что программ по исправлению ситуации с сохранением и укреплением единства государства я не у одной партии не видел. А то, что предлагают эти перцы и им подобные, вроде лидера яблочников, на мой взгляд вообще абсурдно. Будем дальше посмотреть, а эти засланцы пусть лепечут...
ЖДЁМ С РОМ ЧИК ЫНА !! ВИКТОРКИНОГО ПОДсевалы !! Из под !??

30.10.2017 19:35

ХВОСТА!.