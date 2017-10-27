«Они из разного теста»: экономист Владимир Милов в Барнауле пролил свет на исторически сложные отношения Навального и Рыжкова

Резонный вопрос о диалоге между разными представителями «демократических сил», к числу которых относится и алтайский политик Владимир Рыжков, возник в ходе презентации экономической части программы Алексея Навального 28 октября в Барнауле. Ее автор, бывший заместитель министра энергетики и глава партии «Демократический выбор» Владимир Милов пояснил, на какое слово стоит делать акцент в словосочетании «демократические силы».

Судя по комментарию г-на Милова, Владимир Рыжков относится к пулу либералов, которые довольно долго планировали реальные действия, в отличие от тех, кто начал их предпринимать. В данном случае подразумевается оппозиционер Навальный.

«Многие люди в словосочетании «демократические силы» делают акцент на слове «демократические». Это не совсем правильно, потому что надо делать акцент на слове «силы» - те, за кем реальная поддержка и кто может чего-то добиться. Вы сказали, что Навальный креативный, но это не главное. Я 15 лет слышу о том, как оппозиция говорит о необходимости создания своего СМИ. А кто пришел и создал это СМИ, которое имеет миллионную аудиторию и конкурирует по охвату с федеральными каналами? - сказал Милов. - У меня с Владимиром Рыжковым очень хорошие отношения. Он большой молодец, что в прошлом году пошел на выборы и честно на них отпахал, хотя с самого начала знал, что перспективы слабые по разным критериям. Например, в его округе только 38 % избирателей находились в черте Барнаула. Я часто езжу на его конференции, которые проходят на Алтае. Но вот отношения с Навальным у них не сложились. Я готов предложить свои услуги в качестве посредника… С другой стороны, нужно сказать, что Рыжков ничего вредного против кампании Навального сегодня не делает, в отличие от Явлинского. Он занимается своей просветительской деятельностью, а с Навальным у них отношения исторически сложные – они из разных миров. Мне как бывшему чиновнику с Володей немного проще найти общий язык. Мы были знакомы с конца 1990-х. Я ездил к ним на фракцию представлять правительственные законопроекты. Леша – человек в определенном смысле снизу, от сохи, поэтому они из разного теста. Но я думаю, что в итоге все это как-то устаканится, потому что те, кто готов работать и выходить к людям, они в итоге договорятся. Есть ребята, которым хочется выяснять отношения, пусть они их выясняют».

Интересно, что сам Алексей Навальный во время своего визита в Барнаул весной текущего года довольно уклончиво прокомментировал отношения с Владимиром Рыжковым. Речь тогда шла о том, почему бы Навальному не поучаствовать в «Сибирском Давосе», где собирается либерально окрашенное экспертное сообщество во главе с Рыжковым. «Он меня никогда не приглашал. Если бы меня пригласили в этот раз, то я бы не смог поехать, потому что я занимаюсь своей кампанией. А раньше я ведь находился под подпиской о невыезде. Все знали, что меня бесполезно куда-то звать. Я смог выехать на Алтай отдохнуть в 2015 году, а до этого я никуда не двигался. Мне запрещали ездить даже в Московскую область», - пояснил Алексей Навальный.

Очевидно, что и в фантазийном правительстве Навального Рыжкову тоже вряд ли нашлось бы место. Говоря о том, кто потенциально мог бы занять в нем позиции, Владимир Милов поостерегся озвучивать списки, однако привел в пример себя. «Я такой отморозок давно. Когда я еще работал в правительстве, то открыто голосовал за Явлинского, хотя я не «яблочник».Тогда я считал, что это единственный нормальный кандидат. <…> Есть очень много талантливых людей, которые сейчас работают в разных сферах и смогут себя найти, но они побоятся об этом говорить. Всем известен Сергей Гуриев. Мы бы хотели его затащить официально, но он нашел себе хорошую работу главного экономиста в Европейском банке реконструкции и развития. Эта должность все же предполагает служебный этикет. Если кого-то этот момент смущает, то Навальный, Волков (Леонид Волков – глава штаба Алексея Навального – прим. ред. БФ), Жданов (Иван Жданов – руководитель юридического отдела «Фонда борьбы с коррупцией» - прим. ред. БФ), Соболь (Любовь Соболь – юрист «Фонда борьбы с коррупцией» - прим. ред. БФ), я – чем не хорошая команда? У нас уже есть костяк, который может выполнять важнейшие экономические функции», - прояснил свой взгляд экономист.

К слову, Владимир Рыжков в октябре презентует в европейской части страны свою книгу «Сияющий Алтай». Это записки путешественника об Алтае, его природе, людях, истории. В качестве приложения к книге был обещан словарь некоторых необычных алтайских слов и выражений.