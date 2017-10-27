Барнаульского почтальона накажут за выброшенную в мусорный бак корреспонденцию

Специалисты барнаульского почтамта официально подтвердили сообществу Barnaul22 факт неправомерной утилизации писем и извещений своим сотрудником. Теперь почтальона ждет дисциплинарное взыскание.

Как следует из официального комментария УФПС Алтайского края, сотрудник «Почты России» получил невостребованные письма и извещения в офисном здании по адресу улица Каменская, 25. Возвращенная почтальону корреспонденция предназначалась организациям, которые уже выехали из здания. Однако работник «Почты России» не стал действовать по инструкции и просто выбросил письма в ближайший мусорный бак. По результатам проведения внутренней проверки к почтальону применят дисциплинарное взыскание. Кроме того, с его коллегами провели «дополнительную техническую учебу».

Напомним, 25 октября днем барнаулец стал свидетелем того, как городской почтальон утилизировал целую сумку заказных писем и извещений. Мужчина высыпал корреспонденцию в мусорный бак возле парка Юбилейный на пересечении улицы Брянской и Катунской. На резонный вопрос случайного очевидца почтальон пожал плечами, пробормотав что-то невнятное, и ретировался. Между тем, заглянув в бак, барнаулец обнаружил, что среди выброшенной почты были заказные письма и извещения о посылках.