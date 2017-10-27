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Главная Лента новостей Барнаульского почтальона накажут за выброшенную в мусорный бак корреспонденцию

Барнаульского почтальона накажут за выброшенную в мусорный бак корреспонденцию

30.10.2017 10:27

Специалисты барнаульского почтамта официально подтвердили сообществу Barnaul22 факт неправомерной утилизации писем и извещений своим сотрудником. Теперь почтальона ждет дисциплинарное взыскание.

Как следует из официального комментария УФПС Алтайского края, сотрудник «Почты России» получил невостребованные письма и извещения в офисном здании по адресу улица Каменская, 25. Возвращенная почтальону корреспонденция предназначалась организациям, которые уже выехали из здания. Однако работник «Почты России» не стал действовать по инструкции и просто выбросил письма в ближайший мусорный бак. По результатам проведения внутренней проверки к почтальону применят дисциплинарное взыскание. Кроме того, с его коллегами провели «дополнительную техническую учебу».

Напомним, 25 октября днем барнаулец стал свидетелем того, как городской почтальон утилизировал целую сумку заказных писем и извещений. Мужчина высыпал корреспонденцию в мусорный бак возле парка Юбилейный на пересечении улицы Брянской и Катунской. На резонный вопрос случайного очевидца почтальон пожал плечами, пробормотав что-то невнятное, и ретировался. Между тем, заглянув в бак, барнаулец обнаружил, что среди выброшенной почты были заказные письма и извещения о посылках.

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Комментарий

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Комментариев 6
кость

30.10.2017 13:50

На ту "зарплату", что платит воровское путинское государство, приличный человек пойдёт устраиваться только в случае крайней нужды. Поэтому и берут на работу вот таких дебилов. Выход один - сменить власть жулья.
гость

30.10.2017 14:53

Недавно с боем удалось получить судебное письмо. Через пять дней после того, как корреспонденция оказалась в почтовом отделении, ее отправили назад. Работница почты пояснила, что их могут оштрафовать за несвоевременную доставку, поэтому лучше возвратить.
То есть подержат письма у себя в отделении и не заморачиваются таким ненужным делом, как вручение адресату.
После написания претензии письмо отдали через 2 дня, но письменного ответа на зарегистрированную жалобу нет.
Это хорошо, что данное письмо не имело серьезного значения для меня, просто информация сотрудникам о судебных тяжбах организации.
Переживающий

30.10.2017 15:46

Очередная отписка… ложь и вранье….
И хватило же совести написать такое… если бы видео не было прокатило бы…
Между прочим, на видео четко видно, что эти письма и извещения предназначались физическим лицам…
А по тому, что написали в отписке, ясно, что ничего не изменится в этой структуре и услуги по-прежнему, будут оказываться именно таким образом…
Спрашивать где же прокуратура, по-моему, бессмысленно, прокуратура как всегда, спит и видит радужные сны….
Переживающий

30.10.2017 15:50

гость писал(а):
Недавно с боем удалось получить судебное письмо.


Одной женщине тоже с боем удалось получить Президентское письмо на почте.
Она рассказывала, что получив извещение на получение заказного письма, на почте этого заказного письма не оказалось, потерялось видимо… письмо было от Президента РФ… искали целую неделю… нашли и вручили вскрытым, хорошо, что содержимое не исчезло …
На вопрос, как могло потеряться такое письмо, тем более на конверте большими буквами было написано "Президентское", на почте ей ответили, что "такие письма мы не регистрируем"….
Связываться с разбирательством эта женщина не стала, тем более, что текст письма гласил, что срок рассмотрения ее заявления продлен …..
СашОК

30.10.2017 18:08

Первому,а может сменить ему-(ей)работу,а тебе-моск?
гость

30.10.2017 18:37

кость писал(а):
Выход один - сменить власть жулья.

Я тоже считаю, что достаточно сменить руководителя местного почтового ведомства, который не может наладить работу организации. Какие сейчас проблемы? Переписка в основном ведется в электронном виде. Журналы-газеты почти никто не выписывает. Раньше почтальоны таскали пудовые сумки, а теперь что? Только раскладывают рекламные листовки и газетки за дополнительную плату от "рекламодателей". Поэтому неудивительно, что в ящик "левую"рекламку положат, а уведомление о письме или посылке забудут или потеряют.