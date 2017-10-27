Барнаульского почтальона накажут за выброшенную в мусорный бак корреспонденцию

30.10.2017 10:27
Специалисты барнаульского почтамта официально подтвердили сообществу Barnaul22 факт неправомерной утилизации писем и извещений своим сотрудником. Теперь почтальона ждет дисциплинарное взыскание.
Как следует из официального комментария УФПС Алтайского края, сотрудник «Почты России» получил невостребованные письма и извещения в офисном здании по адресу улица Каменская, 25. Возвращенная почтальону корреспонденция предназначалась организациям, которые уже выехали из здания. Однако работник «Почты России» не стал действовать по инструкции и просто выбросил письма в ближайший мусорный бак. По результатам проведения внутренней проверки к почтальону применят дисциплинарное взыскание. Кроме того, с его коллегами провели «дополнительную техническую учебу».
Напомним, 25 октября днем барнаулец стал свидетелем того, как городской почтальон утилизировал целую сумку заказных писем и извещений. Мужчина высыпал корреспонденцию в мусорный бак возле парка Юбилейный на пересечении улицы Брянской и Катунской. На резонный вопрос случайного очевидца почтальон пожал плечами, пробормотав что-то невнятное, и ретировался. Между тем, заглянув в бак, барнаулец обнаружил, что среди выброшенной почты были заказные письма и извещения о посылках.
30.10.2017 13:50
30.10.2017 14:53
То есть подержат письма у себя в отделении и не заморачиваются таким ненужным делом, как вручение адресату.
После написания претензии письмо отдали через 2 дня, но письменного ответа на зарегистрированную жалобу нет.
Это хорошо, что данное письмо не имело серьезного значения для меня, просто информация сотрудникам о судебных тяжбах организации.
30.10.2017 15:46
И хватило же совести написать такое… если бы видео не было прокатило бы…
Между прочим, на видео четко видно, что эти письма и извещения предназначались физическим лицам…
А по тому, что написали в отписке, ясно, что ничего не изменится в этой структуре и услуги по-прежнему, будут оказываться именно таким образом…
Спрашивать где же прокуратура, по-моему, бессмысленно, прокуратура как всегда, спит и видит радужные сны….
30.10.2017 15:50
Одной женщине тоже с боем удалось получить Президентское письмо на почте.
Она рассказывала, что получив извещение на получение заказного письма, на почте этого заказного письма не оказалось, потерялось видимо… письмо было от Президента РФ… искали целую неделю… нашли и вручили вскрытым, хорошо, что содержимое не исчезло …
На вопрос, как могло потеряться такое письмо, тем более на конверте большими буквами было написано "Президентское", на почте ей ответили, что "такие письма мы не регистрируем"….
Связываться с разбирательством эта женщина не стала, тем более, что текст письма гласил, что срок рассмотрения ее заявления продлен …..
30.10.2017 18:08
30.10.2017 18:37
Я тоже считаю, что достаточно сменить руководителя местного почтового ведомства, который не может наладить работу организации. Какие сейчас проблемы? Переписка в основном ведется в электронном виде. Журналы-газеты почти никто не выписывает. Раньше почтальоны таскали пудовые сумки, а теперь что? Только раскладывают рекламные листовки и газетки за дополнительную плату от "рекламодателей". Поэтому неудивительно, что в ящик "левую"рекламку положат, а уведомление о письме или посылке забудут или потеряют.