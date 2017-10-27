Пьяный барнаулец завершил празднование Дня автомобилиста серьезной аварией

30.10.2017 11:06
29 октября вечером в Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Фурманова произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Honda. Как утверждают свидетели ДТП в группе Barnaul22 «ВКонтакте», виновник аварии был пьян.
По имеющимся данным, водитель Lada Priora в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и допустил столкновение с ехавшей ему навстречу иномаркой. От удара машины отбросило друг от друга на несколько метров. Помимо указанных авто в ДТП пострадало еще два транспортных средства. В результате несколько человек были травмированы. Наиболее серьезные повреждения получила пассажирка Lada Priora, которую в тяжелом состоянии увезли на машине «скорой помощи». Женщину госпитализировали в городскую больницу № 1.
Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»
30.10.2017 15:10
И на память лихому шоферу,
Что боязни и страха не знал,
На могилу полОжили фару
И от "Лады" разбитый штурвал.
))))))
30.10.2017 15:26