Пьяный барнаулец завершил празднование Дня автомобилиста серьезной аварией

Участники аварии

29 октября вечером в Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Фурманова произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Honda. Как утверждают свидетели ДТП в группе Barnaul22 «ВКонтакте», виновник аварии был пьян.

По имеющимся данным, водитель Lada Priora в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и допустил столкновение с ехавшей ему навстречу иномаркой. От удара машины отбросило друг от друга на несколько метров. Помимо указанных авто в ДТП пострадало еще два транспортных средства. В результате несколько человек были травмированы. Наиболее серьезные повреждения получила пассажирка Lada Priora, которую в тяжелом состоянии увезли на машине «скорой помощи». Женщину госпитализировали в городскую больницу № 1.