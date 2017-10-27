Сбербанк анонсировал продажу сразу 15-и своих помещений в городах и райцентрах Алтайского края

Сбербанк намерен продать сразу 15 крупных офисов в городах и районных центрах Алтайского края. Недвижимость в сумме оценивается примерно в 315 млн рублей. Ранее стало известно о готовящейся продаже офиса в ЖК «Анастасия» на проспекте Красноармейском, 77 в Барнауле, которое сейчас занимает один из крупнейших офисов Сбербанка. Федеральные СМИ сообщают, что торги связаны с переформатированием сети.

Все 15 объектов уже выставлены на продажу через площадку «Российского аукционного дома» (РАД). Вся недвижимость — не рядовые отделения Сбербанка, а крупные офисы в городах и райцентрах, обслуживающие в первую очередь бизнес, и часто работающие на несколько районов. Так, с молотка должны уйти объекты в Поспелихе (7,5 млн рублей), Павловске (14,5 млн рублей), Новоегорьевском (3,5 млн рублей), Благовещенке (11,2 млн рублей), Целинном (4,1 млн рублей), Тогуле (4,4 млн рублей), Залесово (3,3 млн рублей), Ключах (4,7 млн рублей), Белокурихе (38 млн рублей), Горняке (9,5 млн рублей), Заринске (22,6 млн рублей), Славгороде (11,5 млн рублей) и Барнауле. Причем в краевом центре продаются сразу несколько объектов — помимо уже названного офиса в ЖК «Анастасия» с торгов уйдет офис по улице Челюскинцев, 67 площадью 1412 кв. м. Его стартовая цена — около 15 млн рублей. Торги по всем лотам назначены на середину ноября.

В большинстве случаев в объявлениях не указано, что Сбербанк намерен взять в аренду часть площадей в объектах, которые собирается продать. Начальник отдела недвижимости Алтайского отделения Сбербанка Андрей Соловьев рассказал ИА «Банкфакс», что это связано со спецификой части продаваемых помещений — в них отделения Сбербанка не работают и сейчас. «В каждом райцентре у нас расположено по одному действующему офису. В то же время, например, в Павловске в собственности банка находится три здания. То есть, два из них пустуют, либо заняты арендаторами — Сбербанк их не использует. То же самое в других населенных пунктах — доля арендаторов в занятых площадях кое-где достигает 100 %. Продаются не используемые помещения, а все действующие офисы Сбербанка остаются по существующим адресам, нигде перемещения на данный момент не планируются», - рассказал г-н Соловьев.

Федеральные СМИ уже обращали внимание на объявления о продаже крупных офисов Сбербанка во многих регионах России через РАД. Так, по сообщению РБК, Сбербанк продает помещения в рамках программы переформатирования сети. Часть офисов банка меняет формат, оставаясь на старом месте, однако отделения, расположение или площадь которых не соответствует новым требованиям, переезжают в другие локации.