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Главная Лента новостей Эпилептический припадок бийчанина едва не привел к массовой аварии в центре города

Эпилептический припадок бийчанина едва не привел к массовой аварии в центре города

30.10.2017 16:25

Прохожие спешат бийчанам на выручку
Прохожие спешат бийчанам на выручку

28 октября днем житель Бийска из-за приступа эпилепсии потерял управление автомобилем Hyundai Solaris. Машина выехала на трамвайные пути, и лишь по счастливой случайности ДТП обошлось без жертв, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Бийск» «ВКонтакте».

Как удалось выяснить, бийчанин ехал на автомобиле вместе со своей супругой. На улице Васильева у мужчины неожиданно начался приступ эпилепсии, он потерял управление транспортным средством, и машина оказалась на трамвайных рельсах. Горожанка быстро сориентировалась, схватила руль автомобиля и вывернула его в безопасном направлении. Благодаря ее действиям удалось избежать аварии. Мужчине вызвали «скорую помощь», врачи которой увезли его в больницу. Знакомые горожанина утверждают в Сети, что ранее болезнь у него не проявлялась.

Фото: «Инцидент Бийск» «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 3
Гость

30.10.2017 17:49

Только один вопроса КАК ОН ПОЛУЧИЛ ПРАВА? КТО ОТВЕТИТ ЗА ЭТО ГДЕ ГАИШНИК ИХ ВЫДАВШИЙ И ДОКТОР ДАВШИЙ СПРАВКУ (УВОЛИТЬ СРАЗУ)!!!
Интересно,

30.10.2017 18:43

а гаишник-то причем? Он не врач.
Врач

30.10.2017 21:56

Прежде чем увольнять , хотя бы ознакомились с медицинскими терапевтическими противопоказаниями для водителей с категорией В. Их нет . Можно управлять личным автомобилем при наличии любого терапевтического заболевания, в том числе и эпилепсии.