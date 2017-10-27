Эпилептический припадок бийчанина едва не привел к массовой аварии в центре города

Прохожие спешат бийчанам на выручку

28 октября днем житель Бийска из-за приступа эпилепсии потерял управление автомобилем Hyundai Solaris. Машина выехала на трамвайные пути, и лишь по счастливой случайности ДТП обошлось без жертв, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Бийск» «ВКонтакте».

Как удалось выяснить, бийчанин ехал на автомобиле вместе со своей супругой. На улице Васильева у мужчины неожиданно начался приступ эпилепсии, он потерял управление транспортным средством, и машина оказалась на трамвайных рельсах. Горожанка быстро сориентировалась, схватила руль автомобиля и вывернула его в безопасном направлении. Благодаря ее действиям удалось избежать аварии. Мужчине вызвали «скорую помощь», врачи которой увезли его в больницу. Знакомые горожанина утверждают в Сети, что ранее болезнь у него не проявлялась.