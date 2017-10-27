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Главная Лента новостей Руководство барнаульских детсадов могут наказать за «потворство» терроризму

Руководство барнаульских детсадов могут наказать за «потворство» терроризму

30.10.2017 17:55

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула выявила в нескольких городских детских садах слабый уровень защиты перед террористической угрозой. В образовательных учреждениях не соблюдали целый ряд необходимых правил безопасности, следует из сообщения районной прокуратуры.

Установлено, что в нарушение ст. 2 закона «О противодействии терроризму» сразу в пяти детсадах не организовали видеонаблюдение. Кроме того, в некоторых из проверенных учреждений так и не назначили ответственных за антитеррористическую защиту, а должностные лица не прошли подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Также оказалось, что в части барнаульских детсадов у руководителей и дежурных администраторов нет памяток, как вести себя при угрозе теракта, а номера телефонов ЕДДС - не везде действующие.

По итогам проведенной проверки прокурор Железнодорожного района Барнаула вынес восемь представлений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

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Комментарий

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Комментариев 10
Переживающий

30.10.2017 18:26

Радует тот факт, что проверку провели не после теракта и не во время учений, а с целью предотвращения….
гость

30.10.2017 18:32

Не только в Железнодорожном районе низкий уровень защиты детей. Можно увидеть картину: Калитка садика открыта. Дети гуляют на площадке под присмотром воспитателей. Мужчине в хорошей физической форме ничего не стоит хватануть близстоящих детишек и утащить. А если рядом с оградой есть место для автомобиля, то и увезти неведомо куда.
Сплошь и рядом электронные замки, которые может легко открыть любой универсальным ключом.
ФигВам

30.10.2017 18:37

гость писал(а):
стоит хватануть близстоящих детишек и утащить

Хм.. Воровсто детей - киднеппинг - это как-то с терроризмом не совсем связано. А главное - смысл в чем, чтобы "хватануть и утащить"?
село

30.10.2017 18:37

Какие видеокамеры? Кто на них деньги выделил? В городах нет ничего, а в сёлах и подавно...
Виктор

30.10.2017 18:53

Террорист как правило хорошо вооружен. Ему наплевать на видеокамеры и на охранника в форме и без оружия. С терроризмом нужно бороться до территории детского садика или школы.
гость

30.10.2017 20:32

О отчитались. Красавы!!!
гость

30.10.2017 20:34

ФигВам писал(а):
Воровсто детей - киднеппинг - это как-то с терроризмом не совсем связано.

Какая разница? Речь идет о том, что на территорию садиков легко проникнуть любому, пожелавшему нанести вред ребенку.
гость

30.10.2017 20:38

Виктор писал(а):
С терроризмом нужно бороться до территории детского садика или школы.

Совершенно верно! Но и простыми мерами безопасности не стоит пренебрегать.
Lexx

30.10.2017 21:16

Идиотизм, не? Руководство детских садов должно бороться с терроризмом? А МВД и прочие у нас для чего?
горе-комментаторам

30.10.2017 21:24

Ну то есть забыли уже, как маньяк в Томске прямо из садика девчушку украл среди бела дня и убил? И школу в Беслане забыли? В каком мире живем - нужно быть ко всему готовым. По крайней мере, знать, как себя вести, если что - и как спасти детишек.