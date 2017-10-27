Руководство барнаульских детсадов могут наказать за «потворство» терроризму

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула выявила в нескольких городских детских садах слабый уровень защиты перед террористической угрозой. В образовательных учреждениях не соблюдали целый ряд необходимых правил безопасности, следует из сообщения районной прокуратуры.

Установлено, что в нарушение ст. 2 закона «О противодействии терроризму» сразу в пяти детсадах не организовали видеонаблюдение. Кроме того, в некоторых из проверенных учреждений так и не назначили ответственных за антитеррористическую защиту, а должностные лица не прошли подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Также оказалось, что в части барнаульских детсадов у руководителей и дежурных администраторов нет памяток, как вести себя при угрозе теракта, а номера телефонов ЕДДС - не везде действующие.

По итогам проведенной проверки прокурор Железнодорожного района Барнаула вынес восемь представлений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.