Руководство барнаульских детсадов могут наказать за «потворство» терроризму

30.10.2017 17:55
Прокуратура Железнодорожного района Барнаула выявила в нескольких городских детских садах слабый уровень защиты перед террористической угрозой. В образовательных учреждениях не соблюдали целый ряд необходимых правил безопасности, следует из сообщения районной прокуратуры.
Установлено, что в нарушение ст. 2 закона «О противодействии терроризму» сразу в пяти детсадах не организовали видеонаблюдение. Кроме того, в некоторых из проверенных учреждений так и не назначили ответственных за антитеррористическую защиту, а должностные лица не прошли подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Также оказалось, что в части барнаульских детсадов у руководителей и дежурных администраторов нет памяток, как вести себя при угрозе теракта, а номера телефонов ЕДДС - не везде действующие.
По итогам проведенной проверки прокурор Железнодорожного района Барнаула вынес восемь представлений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
30.10.2017 18:26
30.10.2017 18:32
Сплошь и рядом электронные замки, которые может легко открыть любой универсальным ключом.
30.10.2017 18:37
Хм.. Воровсто детей - киднеппинг - это как-то с терроризмом не совсем связано. А главное - смысл в чем, чтобы "хватануть и утащить"?
30.10.2017 18:37
30.10.2017 18:53
30.10.2017 20:32
30.10.2017 20:34
Какая разница? Речь идет о том, что на территорию садиков легко проникнуть любому, пожелавшему нанести вред ребенку.
30.10.2017 20:38
Совершенно верно! Но и простыми мерами безопасности не стоит пренебрегать.
30.10.2017 21:16
30.10.2017 21:24